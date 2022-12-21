Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java

Специалисты компании «Газинформсервис», российского системного интегратора и вендора в области информационной безопасности, и инженеры команды Axiom JDK завершили совместные испытания. Тесты подтвердили совместимость и корректность работы комплекса Ankey IDM для управления доступом в российской среде разработки и управления Java Axiom JDK Pro от компании «Беллсофт».

Успешное тестирование позволяет рекомендовать использование Ankey IDM в сертифицированном отечественном Java-окружении для решения задач цифрового суверенитета. Заказчики смогут реализовывать планы по импортозамещению ПО, избегать операционных и технологических рисков, а также соответствовать требованиям регуляторов, предъявляемым к критическим информационным инфраструктурам (КИИ).

Технологически среда исполнения Java Axiom JDK Pro является необходимым связующим звеном при запуске комплекса Ankey IDM на отечественных ОС и СУБД. Такое решение будет востребовано у многих клиентов «Газинформсервиса», в том числе в кредитно-финансовых организациях, металлургических компаниях, государственных информационных системам (ГИС) и КИИ.

По результатам проведенных испытаний эксперты подтвердили корректность функционирования продуктов при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Проверка проводилась для Ankey IDM начиная с версии 1.4 до последних версий продукта и Axiom JDK Pro 11. В планах технологических партнеров проведение совместного тестирования в среде Axiom JDK Certified, имеющей сертификат ФСТЭК по 4 УД.

«Технологический суверенитет – один из приоритетов государства. И в 2022 г. важность этого направления для производителей отечественного программного обеспечения еще более возросла. Поскольку многие разработчики популярных мировых решений изменили лицензионную политику, мы обеспечили работу нашего IDM-комплекса на доверенной отечественной платформе Java и с компонентами, которые не будут зависеть от геополитической обстановки. Мы уверены, что спрос на такое решение будет расти у наших заказчиков, обязанных выполнять требования регуляторов по импортозамещению», – отметил Иван Корешков, менеджер по продукту «Газинформсервиса».

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«Мы рады, что к нашей партнерской программе присоединился один из лидеров российского рынка информационной безопасности. Наша стратегия – развивать партнерские отношения с разработчиками базовых технологий, приложений, оборудования и системными интеграторами. Мы стремимся поддерживать все популярные платформы, инвестируем в тестирование и планомерно расширяем возможности наших профессиональных продуктов. Это дает разработчикам и пользователям Java-приложений уверенность, что они получат качество, компетенции и техническую поддержку, необходимые для решения текущих и перспективных задач в соответствии с технологическими трендами и отечественными требованиями», – сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK компании «Беллсофт».

Ankey IDM – программный комплекс, обеспечивающий централизованное управление учетными записями сотрудников, контроль и разделение их полномочий в российских и зарубежных информационных системах предприятия. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Axiom JDK Pro, доверенная отечественная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО и поддерживает ряд ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Продукт соответствует стандарту Java SE, что обеспечивает бесшовную миграцию с других дистрибутивов Java. Он создается в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL). Все сборки проходят через процесс исследования исходного кода и строгие процедуры контроля качества.