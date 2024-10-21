Система Multifactor совместима с решением Ankey IDM

Компании «Мультифактор» и «Газинформсервис» провели испытания собственных продуктов и подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации Multifactor с комплексом для централизованного управления учетными записями пользователей Ankey IDM. По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Объединение этих решений, включенных в реестр российского программного обеспечения, предоставляет более надежную защиту от несанкционированного доступа и упрощает управление доступом к информационным системам.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др.

Ankey IDM — программный комплекс класса IGA (Identity Governance and Administration). Предназначен для централизованного управления учетными записями сотрудников и их полномочиями, поддерживает более 60 типов информационных систем, включая отечественное корпоративное ПО.

Ankey IDM обеспечивает кибербезопасность крупных топливно-энергетических компаний, а также предприятий сегмента FMCG в России и за рубежом, используется в компаниях с большим количеством информационных систем как в облачной, так и в корпоративной инфраструктуре.

«Сотрудничество с “Газинформсервис” позволит нашим компаниям предоставить лучшие решения под самые разные запросы рынка. Объединив работу Multifactor и Ankey IDM, мы сможем защитить данные корпораций и предотвратить риски несанкционированного доступа», — сказал Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

«Мы уже несколько лет работаем с коллегами из «Мультифактор» над проектами, где предполагался контроль полномочий сотрудников и централизованная парольная политика совместно с единой аутентификацией. Документальное подтверждение совместимости – это закономерный плод совместной деятельности в интересах наших заказчиков. Наша общая цель — обеспечить контроль полномочий пользователей в информационных ресурсах и снизить риски несанкционированного доступа, растущие из года в год в последнее десятилетие», — отметил Иван Корешков, менеджер по продукту Ankey IDM «Газинформсервис».