Разработчик корпоративного менеджера паролей BearPass вошел в структуру группы «Индид» этой области. Решение BearPass для управления корпоративными паролями усилит портфель продуктов «Индид» и станет важным элементом комплексного предложения для защиты айдентити. BearPass — российский корпоративный менеджер паролей. В его основе лежит алгоритм шифрования, а сама программа реализована в виде коробочного (on-premise) приложения, что позволяет использовать ее даже в «закрытом к

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей езопасности уже 10 лет, имеет лицензию ФСБ на работу с криптографией и две действующие лицензии ФСТЭК России. Найти больше информации о «Пассворке», а также оставить заявку на бесплатное тестирование менеджера паролей для вашей компании можно на сайте — passwork.ru

«АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» Компания «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч 1.2.0». Новый релиз включает расширенные функции безопасности, ул

ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» коммерческого секторов. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Пассворк» – это российский менеджер паролей, который входит в единый реестр отечественного ПО. Продукт рассчитан на госу

Необновленное ПО, слабые пароли — основные киберуязвимости госсектора Самые распространенные уязвимости на ИТ-периметрах российских госорганизаций — это слабые пароли и устаревшее ПО, выяснили эксперты отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар», архитектора комплексной безопасности. В 2024 году в рамках

Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС» ния «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС». Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению пароль

Миллионы пользователей лишились паролей в браузере Chrome по вине разработчиков в Сети временно – как в случае с недавней оплошностью Google, так и перманентно – если в результате утечки паролей злоумышленникам удастся захватить контроль над учетными записями пользователей

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе вые фразы на новые, уникальные для каждого аккаунта. Также разумным шагом со стороны затронутых угрозой пользователей, по мнению экспертов, станет переход на двухфакторную аутентификацию и применение менеджера паролей – программы такого типа «умеют» генерировать сложные для подбора методом перебора пароли и сравнительно безопасно хранить их в единой базе. История повторяется Подобного рода

Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк» ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решен

Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой ть. К тому же, с учетом того факта, что LastPass за 14 лет своего существования уже не раз допускал утечки паролей, риск в данном случае велик. Пользователям LastPass не следует дожидаться офиц

Слабые пароли оказались одной из ключевых проблем внешних ИТ-периметров компаний правил доступа, некорректная настройка прав доступа. Во внутренних сетях организаций, помимо слабых парольных политик, также часто встречается небезопасное хранение данных: чувствительная инфор

Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux ГК «Астра» провела испытания работоспособности менеджера паролей «Пассворк» в среде ОС Astra Linux, по результатам которых была подтверждена полная совместимость программного обеспечения и операционной системы. Об этом CNews сообщили предст

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM декс откройте меню (три горизонтальные полоски в правом верхнем углу), выберите «Пароли и карты» – «Проверка паролей». Фото: яндекс В Firefox войдите в «Настройки» – «Управление дополнительным

Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам Перебор паролей или...? Компания LastPass, разработчик одноимённого менеджера паролей, сообщила о том, что его пользователи подверглись атаке класса Credential S

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета ы с адресами электронной почты. Также этот файл может быть использован для создания так называемых «словарей паролей», упрощающих проведение брутфорс-атак (взлом аккаунтов при помощи специально

Безопасно ли использовать менеджеры паролей берите менеджер паролей без функции восстановления мастер-пароля. Если злоумышленник может получить мастер-пароль с помощью инструментов восстановления учетной записи, это сделает бесполезными

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM Как работает менеджер паролей? После установки пользователь придумывает мастер-пароль для дальнейшего доступа к программе, менеджер сохраняет все ваши пароли и в нуж

Безопасно ли сохранять пароли в браузере? для извлечения паролей, например, ChromePass. Firefox скрывает пароли пользователей, используя один мастер-пароль в качестве ключа шифрования. Это шифрование имеет очень низкий уровень безопасн

Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании в GoTo за $1,8 млрд, в которую вошли GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining и GoToWebinar. Менеджер паролей LastPass LogMeIn купила сравнительно недавно, в октябре 2015 г. хотя само пр

Firefox раздает сохраненные пароли всем желающим недочёта пользователь мог кликнуть по соответствующему логину правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Скопировать пароль», после чего пароль копировался без ввода мастер-пароля. В версии Firefox

«Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей «Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился встроенный менеджер паролей. Он позволяет защитить сохраненные в браузере пароли с помощью мастер-пароля. Тогда никто не сможет их узнать, даже если компьютер или смартфон с «Яндекс.Браузером» попадет в ч

В ПК Avanpost реализована синхронизация паролей зма синхронизации паролей между целевыми системами. Таким образом, пользователи смогут использовать единый пароль во всех интегрированных с IDM системах и менять его любым способом с возможност

Эксперты Positive Technologies призывают не использовать слабые и одинаковые пароли для разных аккаунтов ериметре исследованных ресурсов. По данным компании, на публичных ресурсах, доступных из интернета, слабые пароли встречались в 79% систем. При этом почти в половине случаев, когда есть опаснос

Новый Kaspersky Crystal обзавелся облачным «Менеджером паролей» и усиленной защитой онлайн-платежей укта — создание и хранение разнообразных, устойчивых к взлому паролей. В обновленной версии модуль «Менеджер паролей» дает возможность держать все учетные записи в едином защищенном облачном хр

SAP упрощает защиту данных о клиентах с помощью механизма предъявления единого пароля льзоваться один и тот же пароль, что, в свою очередь, снизит уровень безопасности ландшафта системы. Решение SAP NetWeaver Single Sign-On помогает решить эту проблему, предлагая механизм предъявления единого пароля, который можно использовать как в системах SAP, так и в других системах, а также предоставляя поддержку шифрования связи, говорится в сообщении SAP. Так, решение позволяет пользо

Вышла новая версия менеджера паролей Password Depot Password Depot 3.1.7 – менеджер паролей, защищающий данные с помощью 256-битного алгоритма Rijndael. Password Depot обладает функцией автоматического заполнения, которая вводит имя пользователя и пароль на сайтах, а

Password Manager Deluxe 3.61 - менеджер паролей Password Manager Deluxe 3.61 - новая версия менеджера паролей. Программа позволяет хранить логины и пароли, шифровать файлы, создавать резервные копии баз данных, экспортировать данные в HTML, XML, CSV и текстовые файлы. Созданную в Pass

"Ламантин" представляет новую версию менеджера паролей авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей Sticky Password запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта ил

Создан новый менеджер паролей для борьбы со шпионскими программами авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей "Sticky Password" запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта

1-Password: менеджер паролей от AMUST ли в базе данных, даже в зашифрованном виде. Напротив, AMUST 1-Password генерирует уникальные пароли для каждого сайта непосредственно в момент регистрации с помощью одностороннего хэша (HMAC-MD5) из Мастер-пароля пользователя и адреса сайта.

APC представила биометрический менеджер паролей Компания APC представила биометрический менеджер паролей (Biometric Password Manager) – персональный сканер отпечатков пальцев, облегчающий пользователям ПК и ноутбуков управление личными паролями. Созданное на основе технологии анал

"Мастер паролей" теперь существует и в сетевой версии РФ. Сетевая версия является дальнейшим развитием идей, реализованных в однопользовательской версии "Мастера Паролей", и главным ее отличием является ПО. В сетевой версии оно состоит из трех мод