|11.09.2025
|
Разработчик корпоративного менеджера паролей BearPass вошел в структуру группы «Индид»
этой области. Решение BearPass для управления корпоративными паролями усилит портфель продуктов «Индид» и станет важным элементом комплексного предложения для защиты айдентити. BearPass — российский корпоративный менеджер паролей. В его основе лежит алгоритм шифрования, а сама программа реализована в виде коробочного (on-premise) приложения, что позволяет использовать ее даже в «закрытом к
|16.06.2025
|
Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей
езопасности уже 10 лет, имеет лицензию ФСБ на работу с криптографией и две действующие лицензии ФСТЭК России. Найти больше информации о «Пассворке», а также оставить заявку на бесплатное тестирование менеджера паролей для вашей компании можно на сайте — passwork.ru
|29.05.2025
|
«АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч»
Компания «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч 1.2.0». Новый релиз включает расширенные функции безопасности, ул
|21.05.2025
|
ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»
коммерческого секторов. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Пассворк» – это российский менеджер паролей, который входит в единый реестр отечественного ПО. Продукт рассчитан на госу
|21.03.2025
|
Необновленное ПО, слабые пароли — основные киберуязвимости госсектора
Самые распространенные уязвимости на ИТ-периметрах российских госорганизаций — это слабые пароли и устаревшее ПО, выяснили эксперты отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар», архитектора комплексной безопасности. В 2024 году в рамках
|29.11.2024
|
Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС»
ния «АБП2Б», разработчик решений в области кибербезопасности и управления ИТ-инфраструктурой, и компания «Ред Софт», разработчик решений для ИТ-инфраструктуры, объявили о совместимости корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» с операционной системой «Ред ОС». Российская корпоративная платформа управления паролями «ОдинКлюч» разработана с учетом современных требований к обеспечению пароль
|30.07.2024
|
Миллионы пользователей лишились паролей в браузере Chrome по вине разработчиков
в Сети временно – как в случае с недавней оплошностью Google, так и перманентно – если в результате утечки паролей злоумышленникам удастся захватить контроль над учетными записями пользователей
|08.07.2024
|
Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе
вые фразы на новые, уникальные для каждого аккаунта. Также разумным шагом со стороны затронутых угрозой пользователей, по мнению экспертов, станет переход на двухфакторную аутентификацию и применение менеджера паролей – программы такого типа «умеют» генерировать сложные для подбора методом перебора пароли и сравнительно безопасно хранить их в единой базе. История повторяется Подобного рода
|10.06.2024
|
Mont предложит партнерам отечественный менеджер паролей «Пассворк»
ГК Mont пополнила свою линейку решений для информационной безопасности отечественным менеджером паролей «Пассворк». Российская разработка обеспечивает безопасное хранение корпоративных паролей и может использоваться как в коммерческих, так и государственных организациях — решен
|01.12.2022
|
Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой
ть. К тому же, с учетом того факта, что LastPass за 14 лет своего существования уже не раз допускал утечки паролей, риск в данном случае велик. Пользователям LastPass не следует дожидаться офиц
|08.07.2022
|
Слабые пароли оказались одной из ключевых проблем внешних ИТ-периметров компаний
правил доступа, некорректная настройка прав доступа. Во внутренних сетях организаций, помимо слабых парольных политик, также часто встречается небезопасное хранение данных: чувствительная инфор
|23.06.2022
|
Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux
ГК «Астра» провела испытания работоспособности менеджера паролей «Пассворк» в среде ОС Astra Linux, по результатам которых была подтверждена полная совместимость программного обеспечения и операционной системы. Об этом CNews сообщили предст
|02.06.2022
|
Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM
декс откройте меню (три горизонтальные полоски в правом верхнем углу), выберите «Пароли и карты» – «Проверка паролей». Фото: яндекс В Firefox войдите в «Настройки» – «Управление дополнительным
|30.12.2021
|
Пользователи менеджера паролей LastPass подверглись массированным атакам
Перебор паролей или...? Компания LastPass, разработчик одноимённого менеджера паролей, сообщила о том, что его пользователи подверглись атаке класса Credential S
|08.06.2021
|
Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета
ы с адресами электронной почты. Также этот файл может быть использован для создания так называемых «словарей паролей», упрощающих проведение брутфорс-атак (взлом аккаунтов при помощи специально
|14.05.2021
|
Безопасно ли использовать менеджеры паролей
берите менеджер паролей без функции восстановления мастер-пароля. Если злоумышленник может получить мастер-пароль с помощью инструментов восстановления учетной записи, это сделает бесполезными
|01.03.2021
|
Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM
Как работает менеджер паролей? После установки пользователь придумывает мастер-пароль для дальнейшего доступа к программе, менеджер сохраняет все ваши пароли и в нуж
|14.02.2021
|
Безопасно ли сохранять пароли в браузере?
для извлечения паролей, например, ChromePass. Firefox скрывает пароли пользователей, используя один мастер-пароль в качестве ключа шифрования. Это шифрование имеет очень низкий уровень безопасн
|18.12.2019
|
Знаменитый менеджер паролей уйдет с биржи. Его покупают частные компании
в GoTo за $1,8 млрд, в которую вошли GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining и GoToWebinar. Менеджер паролей LastPass LogMeIn купила сравнительно недавно, в октябре 2015 г. хотя само пр
|19.08.2019
|
Firefox раздает сохраненные пароли всем желающим
недочёта пользователь мог кликнуть по соответствующему логину правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Скопировать пароль», после чего пароль копировался без ввода мастер-пароля. В версии Firefox
|03.04.2018
|
«Яндекс.Браузер» внедрил менеджер паролей
«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Браузере» появился встроенный менеджер паролей. Он позволяет защитить сохраненные в браузере пароли с помощью мастер-пароля. Тогда никто не сможет их узнать, даже если компьютер или смартфон с «Яндекс.Браузером» попадет в ч
|19.11.2015
|
В ПК Avanpost реализована синхронизация паролей
зма синхронизации паролей между целевыми системами. Таким образом, пользователи смогут использовать единый пароль во всех интегрированных с IDM системах и менять его любым способом с возможност
|15.11.2013
|
Эксперты Positive Technologies призывают не использовать слабые и одинаковые пароли для разных аккаунтов
ериметре исследованных ресурсов. По данным компании, на публичных ресурсах, доступных из интернета, слабые пароли встречались в 79% систем. При этом почти в половине случаев, когда есть опаснос
|02.04.2013
|
Новый Kaspersky Crystal обзавелся облачным «Менеджером паролей» и усиленной защитой онлайн-платежей
укта — создание и хранение разнообразных, устойчивых к взлому паролей. В обновленной версии модуль «Менеджер паролей» дает возможность держать все учетные записи в едином защищенном облачном хр
|15.08.2011
|
SAP упрощает защиту данных о клиентах с помощью механизма предъявления единого пароля
льзоваться один и тот же пароль, что, в свою очередь, снизит уровень безопасности ландшафта системы. Решение SAP NetWeaver Single Sign-On помогает решить эту проблему, предлагая механизм предъявления единого пароля, который можно использовать как в системах SAP, так и в других системах, а также предоставляя поддержку шифрования связи, говорится в сообщении SAP. Так, решение позволяет пользо
|02.11.2007
|
Вышла новая версия менеджера паролей Password Depot
Password Depot 3.1.7 – менеджер паролей, защищающий данные с помощью 256-битного алгоритма Rijndael. Password Depot обладает функцией автоматического заполнения, которая вводит имя пользователя и пароль на сайтах, а
|05.10.2007
|
Password Manager Deluxe 3.61 - менеджер паролей
Password Manager Deluxe 3.61 - новая версия менеджера паролей. Программа позволяет хранить логины и пароли, шифровать файлы, создавать резервные копии баз данных, экспортировать данные в HTML, XML, CSV и текстовые файлы. Созданную в Pass
|27.04.2006
|
"Ламантин" представляет новую версию менеджера паролей
авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей Sticky Password запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта ил
|25.04.2006
|
Создан новый менеджер паролей для борьбы со шпионскими программами
авлена новая функция активной защиты, которая препятствует краже паролей с компьютера пользователя. Менеджер паролей "Sticky Password" запоминает и автоматически вводит пароли для любого сайта
|21.03.2006
|
1-Password: менеджер паролей от AMUST
ли в базе данных, даже в зашифрованном виде. Напротив, AMUST 1-Password генерирует уникальные пароли для каждого сайта непосредственно в момент регистрации с помощью одностороннего хэша (HMAC-MD5) из Мастер-пароля пользователя и адреса сайта.
|06.10.2004
|
APC представила биометрический менеджер паролей
Компания APC представила биометрический менеджер паролей (Biometric Password Manager) – персональный сканер отпечатков пальцев, облегчающий пользователям ПК и ноутбуков управление личными паролями. Созданное на основе технологии анал
|19.09.2002
|
"Мастер паролей" теперь существует и в сетевой версии
РФ. Сетевая версия является дальнейшим развитием идей, реализованных в однопользовательской версии "Мастера Паролей", и главным ее отличием является ПО. В сетевой версии оно состоит из трех мод
|23.08.2001
|
"РусКард" анонсировала новый программно-аппаратный комплекс для хранения имени и пароля пользователя - "Мастер Паролей"
еля - "Мастер Паролей".Комплекс в стандартной комплектации представляет из себя программную часть ("Менеджер паролей") и аппаратную часть (смарт-карта - карта памяти и ридер - внешнее устройств
