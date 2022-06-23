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Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux

ГК «Астра» провела испытания работоспособности менеджера паролей «Пассворк» в среде ОС Astra Linux, по результатам которых была подтверждена полная совместимость программного обеспечения и операционной системы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Пассворк» – менеджер паролей для бизнеса и госкомпаний. Программа упрощает совместную работу с паролями, отслеживает все действия и изменения паролей, а также предоставляет администраторам полный контроль над правами пользователей. «Пассворк» – единственный менеджер паролей, внесенный в официальный реестр российского ПО, что делает его приоритетным выбором для госкомпаний и бизнес-структур, которым необходим регулярный аудит безопасности данных и доступа к ним.

Для испытаний совместимости эксперты использовали «Пассворк» версии 4.7.9 на ПК под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition, в том числе 1.7.1 с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 2021-1126SE17».

Программа тестирования состояла из инсталляции менеджера паролей в ОС, проверки его работоспособности, а также корректности удаления из системы. Установлено, что «Пассворк» полностью совместим с ОС Astra Linux, и по результатам испытаний продукт получил официальный сертификат № 7989 в рамках программы технологической кооперации вендоров Ready for Astra Linux.

«Сегодня наши клиенты — как крупные компании из государственного сектора, так и частный бизнес — или уже используют Astra Linux, или переходят на нее. Поэтому нам крайне важно сделать “Пассворк” совместимым с этой ОС и обеспечить его стабильную работу в ее среде. Мы готовы к продуктивному сотрудничеству для достижения нашей общей цели – развития российской сферы ИТ», – сказал Андрей Пьянков, управляющий директор компании-разработчика «Пассворк».

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«Среди наших клиентов немало организаций, для которых вопросы кибербезопасности являются приоритетными: это администрации регионов, учебные заведения, госкорпорации, ритейлеры, частные финансовые и промышленные компании, которым нужно простое, удобное и эффективное средство для работы с паролями. “Пассворк” уже по сути стал таким оптимальным решением, а сертификация его совместимости с Astra Linux фактически подтвердила это официально», – отметил Антон Рудевский, руководитель департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС и комплексом средств виртуализации «Брест», диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеоноблачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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