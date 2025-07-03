РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik

Capital Group выбрала суперапп WorksPad для мобильного доступа к корпоративным сервисам Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о внедрении корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в инфраструктуру Capital Group — компании из сферы строительства жилья бизнес-, премиум- и элит-класса, а также многофункциональных комплексов и небоскребов. Об этом CNews сообщили пре

Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз чтового сервера RuPost, так и программного комплекса для создания безопасных мобильных рабочих мест WorksPad. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. вышли мажорные релиз

WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS

«РуПост» и ГК «Солар» интегрировали Solar Dozor и WorksPad для защиты данных на мобильных устройствах и испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании моб

Подтверждена совместимость Solar Dozor и WorksPad тектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») успешно завершили испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании мобильных приложений сотрудниками особенно в условиях гибридной и удаленной работы. Совместимость решен

Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad Более 300 лицензий решения WorksPad были закуплены и внедрены в ИТ-инфраструктуру компании. Этот шаг соответствует страт

ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor Пост» (входит в «Группу Астра») и российский разработчик решений в области информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничество компаний началось в 2017 г., когда была реализована система для организации

АЛРОСА переходит на приложение WorksPad АЛРОСА, компания по добыче алмазов, приняла решение о внедрении приложения WorksPad, разработчиком которого является компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Ас

Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad Компания «Европлан» внедрила в свою ИТ-инфраструктуру ПО корпоративной мобильности WorksPad, разработчиком которого выступает компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Решен

Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad «РуПост» (входит в «Группу Астра») и разработчик интеллектуального ПО для управления бизнес-процессами Directum завершили серию тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Directum RX и WorksPad. Разработчики убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. WorksPad

«Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM ия «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе системы управления мобильными устройствами WorksPad MDM как часть интегрированной платформы обеспечения управляемой мобильной работы сот

Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части ыходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и i

«Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позв

Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что систем

«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad «Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволя

«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала т

«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании

«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений «МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ

Сергей Орлик - Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве CNews: Расскажите о вашей компании, чем вы занимаетесь, есть ли у вас продукты помимо WorksPad? Сергей Орлик: Компания «МобилитиЛаб» выпускает только WorksPad. Фактически,

DataLine запустила партнерский сервис WorksPad DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine. WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востр

Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ пании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгорит

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано,

WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online ачале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm

«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платформы «Облакотека». Так, с 4 апреля любая компания, которая при минимальных затратах хочет добиться скачка производительности своих сотрудников, п

«МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «МобилитиЛаб», WorksPad for Service Providers — это ред

WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративного мобильного решения нового поколения WorksPad, объявила о его интеграции с экосистемой MobileIron AppConnect. Благодаря этому участники экосистемы MobileIron AppConnect, работающие на iPad, iPhone и Android-устройствах, смогут оце

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5 Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android доступен в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщили CNews в «АйТи». Свежий релиз WorksPad 2.5

«МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифицированной по программе Citrix Ready. Как сообщили CNews в «АйТи»

«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных моб

«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответс

WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) добавила в свой каталог облачных приложений решение WorksPad, разработанное компанией «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи»). Как сообщили CNews в «АйТи», в результате клиентам стала доступна возможность использования облачного мобильного рабочего м

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», изменения в новой версии коснулись, прежде всего, самого востребованного в мобильной работе элемента функциональности — корпоративной почты. С вы

WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности Европейское аналитическое агентство KuppingerCole включило компанию MobilityLab (входит в состав ГК «АйТи»), разработчика интегрированного мобильного рабочего места WorksPad, в отчет Leadership Compass: Secure Information Sharing. Об этом CNews сообщили в компании «АйТи». Leadership Compass — регулярные исследования KuppingerCole, в рамках которых изучаютс

«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad Представители топ-менеджмента госкорпорации «Росатом» начали использовать систему WorksPad — российскую разработку, позволяющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «Ай

«МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продуктивной мобильной работы стали удобнее, при этом расширены функциональные возможности продукта, дополнены политики безопа

МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем CNews: Что представляет собой WorksPad, и почему продукт получил новое имя? Сергей Орлик: Мы представляем рынку новое покол

«АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения ileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой WorksPad. WorksPad – это мобильное приложение для повседневной работы бизнес-пользоват

«АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле» Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются у заказчика, стали инструментами для совместной работы топ-менеджеров. В частности, MobileSputnik используетс

MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink илитиЛаб» (ГК АйТи), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», объявила о выходе новой специальной редакции своего флагманского решения для создания корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik. Теперь это программное обеспечение включено в каталог корпоративных мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink, an IBM Company. Об этом CNews сообщили в «МобилитиЛаб». MobileSp