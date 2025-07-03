Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Группа Астра РуПост WorksPad MobileSputnik

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik

WorksPad корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android предназначен для организации безопасной работы персонала с корпоративными ИТ-ресурсами с планшетов и смартфонов под iOS и Android. На мобильные устройства устанавливается приложение-контейнер, которое контролируется работодателем и в то же время никак не взаимодействует с личными данными пользователя. В WorksPad можно настроить шифрование и политики безопасности, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных компании и предотвратить их утечку.

WorksPad устроен по принципу клиентского супераппа: в нем реализованы  бизнес-функции, которые требуются корпоративному пользователю. WorksPad включает полноценный клиент электронной почты, контакты, календари, сетевые папки, офисный пакет и браузер. Здесь же реализованы доступ к внутренним источникам данных компании и синхронизация файлов по модели корпоративного Dropbox — между всеми устройствами сотрудника.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


03.07.2025 Capital Group выбрала суперапп WorksPad для мобильного доступа к корпоративным сервисам

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о внедрении корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в инфраструктуру Capital Group — компании из сферы строительства жилья бизнес-, премиум- и элит-класса, а также многофункциональных комплексов и небоскребов. Об этом CNews сообщили пре
22.05.2025 Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз

чтового сервера RuPost, так и программного комплекса для создания безопасных мобильных рабочих мест WorksPad. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. вышли мажорные релиз
05.05.2025 WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS
06.02.2025 «РуПост» и ГК «Солар» интегрировали Solar Dozor и WorksPad для защиты данных на мобильных устройствах

и испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании моб
04.02.2025 Подтверждена совместимость Solar Dozor и WorksPad

тектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») успешно завершили испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании мобильных приложений сотрудниками особенно в условиях гибридной и удаленной работы. Совместимость решен
28.11.2024 Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad

Более 300 лицензий решения WorksPad были закуплены и внедрены в ИТ-инфраструктуру компании. Этот шаг соответствует страт
21.11.2024 ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor

Пост» (входит в «Группу Астра») и российский разработчик решений в области информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничество компаний началось в 2017 г., когда была реализована система для организации
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad

АЛРОСА, компания по добыче алмазов, приняла решение о внедрении приложения WorksPad, разработчиком которого является компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Ас
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad

Компания «Европлан» внедрила в свою ИТ-инфраструктуру ПО корпоративной мобильности WorksPad, разработчиком которого выступает компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Решен
09.08.2024 Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad

«РуПост» (входит в «Группу Астра») и разработчик интеллектуального ПО для управления бизнес-процессами Directum завершили серию тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Directum RX и WorksPad. Разработчики убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. WorksPad

21.02.2024 «Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM

ия «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе системы управления мобильными устройствами WorksPad MDM как часть интегрированной платформы обеспечения управляемой мобильной работы сот
06.02.2024 Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части

ыходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и i
28.12.2023 «Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала

общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позв
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК

ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что систем
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad

«Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволя
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений

ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала т
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»

Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании

14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений

«МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ
26.06.2018 Сергей Орлик -

Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве

CNews: Расскажите о вашей компании, чем вы занимаетесь, есть ли у вас продукты помимо WorksPad? Сергей Орлик: Компания «МобилитиЛаб» выпускает только WorksPad. Фактически,

11.05.2018 DataLine запустила партнерский сервис WorksPad

DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine. WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востр
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ

пании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгорит
13.03.2017 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad

В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано,
09.02.2017 WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online

ачале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm
04.04.2016 «МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки»

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платформы «Облакотека». Так, с 4 апреля любая компания, которая при минимальных затратах хочет добиться скачка производительности своих сотрудников, п
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers

Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «МобилитиЛаб», WorksPad for Service Providers — это ред
17.02.2016 WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративного мобильного решения нового поколения WorksPad, объявила о его интеграции с экосистемой MobileIron AppConnect. Благодаря этому участники экосистемы MobileIron AppConnect, работающие на iPad, iPhone и Android-устройствах, смогут оце
11.11.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5

Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android доступен в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщили CNews в «АйТи». Свежий релиз WorksPad 2.5

06.10.2015 «МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифицированной по программе Citrix Ready. Как сообщили CNews в «АйТи»
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест

Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных моб
22.09.2015 «МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec

поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответс
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline

Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) добавила в свой каталог облачных приложений решение WorksPad, разработанное компанией «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи»). Как сообщили CNews в «АйТи», в результате клиентам стала доступна возможность использования облачного мобильного рабочего м
19.08.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», изменения в новой версии коснулись, прежде всего, самого востребованного в мобильной работе элемента функциональности — корпоративной почты. С вы
07.08.2015 WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности

Европейское аналитическое агентство KuppingerCole включило компанию MobilityLab (входит в состав ГК «АйТи»), разработчика интегрированного мобильного рабочего места WorksPad, в отчет Leadership Compass: Secure Information Sharing. Об этом CNews сообщили в компании «АйТи». Leadership Compass — регулярные исследования KuppingerCole, в рамках которых изучаютс
25.06.2015 «Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad

Представители топ-менеджмента госкорпорации «Росатом» начали использовать систему WorksPad — российскую разработку, позволяющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «Ай
05.06.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продуктивной мобильной работы стали удобнее, при этом расширены функциональные возможности продукта, дополнены политики безопа
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем

CNews: Что представляет собой WorksPad, и почему продукт получил новое имя? Сергей Орлик: Мы представляем рынку новое покол
11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения

ileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой WorksPad. WorksPad – это мобильное приложение для повседневной работы бизнес-пользоват
04.02.2015 «АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»

Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются у заказчика, стали инструментами для совместной работы топ-менеджеров. В частности, MobileSputnik используетс
02.12.2014 MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink

илитиЛаб» (ГК АйТи), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», объявила о выходе новой специальной редакции своего флагманского решения для создания корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik. Теперь это программное обеспечение включено в каталог корпоративных мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink, an IBM Company. Об этом CNews сообщили в «МобилитиЛаб». MobileSp
06.10.2014 «МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0

Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройства iOS и Android в рамках интегрированного мобильного рабоч

Публикаций - 333, упоминаний - 396

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2483 267
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 240
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 218
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 204
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 182
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 137 113
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 50
АйТи 1439 35
Microsoft Corporation 25237 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 82 22
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 13
Ростелеком 10308 12
8984 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 26 10
Citrix Systems 840 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 8
InfoWatch - Инфовотч 1088 8
Dropbox 511 8
Код Безопасности 702 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 486 7
Broadcom - VMware 2491 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 7
Ред Софт - Red Soft 995 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 7
Oracle Corporation 6867 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 5
Apple Inc 12628 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 5
Softline - Софтлайн 3262 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 5
Samsung Electronics 10625 5
Yandex - Яндекс 8435 5
РЖД - Российские железные дороги 2002 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 7
Лента - Сеть розничной торговли 2268 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 4
Мосводоканал МГУП 67 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 4
Газпром ПАО 1416 4
Газпром нефть 670 4
ВТБ - Почта Банк 503 4
Wilo - Wilo Rus - Вило Рус - Wilo Bel - Вило Беларусь 10 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
Почта России ПАО 2246 2
ГПБ - Газпромбанк 1174 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Альфа-Банк 1868 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
Unilever - Юнилевер Русь 164 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
ФосАгро 151 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 213
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
Федеральное казначейство России 1879 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 288
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 270
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 269
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 268
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 267
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6689 241
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 205
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 193
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2049 189
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6270 189
Программный стек 234 122
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 106
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 66
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 64
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12729 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 45
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 37
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 37
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 31
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 29
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2169 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5596 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1692 21
Linux OS 10897 249
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 242
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 237
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 235
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 230
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 228
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 256 228
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 198
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 244 74
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 66
Google Android 14680 50
Apple iOS 8242 45
Microsoft Windows 16328 39
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 24
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 19
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 17
Microsoft Outlook 1421 16
Microsoft Office 3952 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 945 12
Apple iPad 3936 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 48 11
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 11
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 271 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5182 8
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 7
Infraware - Polaris Office 35 7
РусБИТех - Astra Automation 20 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 7
Новые облачные технологии - МойОфис 891 7
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 207 7
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 7
Microsoft Windows 2000 8662 6
Citrix Worx 10 6
Орлик Сергей 83 47
Сивцев Илья 164 35
Тараканов Дмитрий 51 28
Яценко Вадим 87 23
Рудевский Антон 40 20
Макарьин Сергей 30 16
Геллерман Михаил 56 14
Синьков Кирилл 69 13
Бугрецов Антон 23 10
Трубочев Алексей 34 10
Кирдяшов Федор 30 9
Солдатов Андрей 30 9
Климов Андрей 88 7
Яппаров Тагир 105 6
Кузнецов Андрей 91 6
Султангалиев Тимурбулат 15 6
Путин Владимир 3351 6
Козлов Максим 41 5
Борисов Роман 30 5
Гуральник Павел 27 5
Мухин Денис 43 5
Головарян Захар 5 5
Мылицын Роман 111 5
Арефьев Андрей 63 4
Петров Дмитрий 69 4
Малышев Александр 37 4
Вольпе Борис 92 4
Чапчаев Андрей 55 4
Меднов Сергей 124 4
Шмаков Антон 67 4
Касперская Наталья 303 4
Эйгес Павел 107 3
Соснин Юрий 9 3
Фролов Денис 62 3
Кудж Станислав 29 3
Паутов Евгений 20 3
Яценко Виктор 22 2
Халяпин Сергей 87 2
Степанюк Михаил 77 2
Шевченко Владимир 150 2
Россия - РФ - Российская федерация 156860 278
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 13
Беларусь - Белоруссия 6024 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 6
Ближний Восток 3030 5
Германия - Федеративная Республика 12936 5
Европа 24635 5
Казахстан - Республика 5792 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 3
Европа Восточная 3121 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2195 3
Россия - УФО - Челябинская область 1388 3
Россия - СФО - Омская область 731 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1309 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 2
Беларусь - Минск 674 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 2
Эквадор - Республика 119 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 367 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 718 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 256
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 238
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 224
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 150
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 51
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 39
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 37
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 23
Энергетика - Energy - Energetically 5525 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5284 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 7
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Образование в России 2560 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5701 6
Информатика - computer science - informatique 1144 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
WikiLeaks 120 2
IDG - International Data Group 116 1
Фонтанка 34 1
Мобильные системы 117 1
Apps4All 26 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Ведомости 1233 1
Forbes - Форбс 911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 7
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Рустелеком ТК 304 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Juniper Research 551 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 18
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 4
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 4
ТГУ - Томский государственный университет 209 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 23 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 24 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 6 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 8
CNews AWARDS - награда 549 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CNews APPWards 36 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Red Dot Design Award 57 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще