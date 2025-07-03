РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik

Получите все материалы CNews по ключевому слову
WorksPad корпоративное решение класса Enterprise Mobility Management (EMM) для организации защищенной мобильной работы сотрудников на смартфонах и планшетах на базе iOS и Android предназначен для организации безопасной работы персонала с корпоративными ИТ-ресурсами с планшетов и смартфонов под iOS и Android. На мобильные устройства устанавливается приложение-контейнер, которое контролируется работодателем и в то же время никак не взаимодействует с личными данными пользователя. В WorksPad можно настроить шифрование и политики безопасности, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты данных компании и предотвратить их утечку.
WorksPad устроен по принципу клиентского супераппа: в нем реализованы бизнес-функции, которые требуются корпоративному пользователю. WorksPad включает полноценный клиент электронной почты, контакты, календари, сетевые папки, офисный пакет и браузер. Здесь же реализованы доступ к внутренним источникам данных компании и синхронизация файлов по модели корпоративного Dropbox — между всеми устройствами сотрудника.
|03.07.2025
|
Capital Group выбрала суперапп WorksPad для мобильного доступа к корпоративным сервисам
Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о внедрении корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в инфраструктуру Capital Group — компании из сферы строительства жилья бизнес-, премиум- и элит-класса, а также многофункциональных комплексов и небоскребов. Об этом CNews сообщили пре
|22.05.2025
|
Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз
чтового сервера RuPost, так и программного комплекса для создания безопасных мобильных рабочих мест WorksPad. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В 2024 г. вышли мажорные релиз
|05.05.2025
|
WorksPad и KvadraOS: новый уровень совместимости на планшете Kvadra_T
Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о совместимости и корректности работы WorksPad на планшетном компьютере Kvadra_T с предустановленной операционной системой KvadraOS
|06.02.2025
|
«РуПост» и ГК «Солар» интегрировали Solar Dozor и WorksPad для защиты данных на мобильных устройствах
и испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании моб
|04.02.2025
|
Подтверждена совместимость Solar Dozor и WorksPad
тектор комплексной кибербезопасности, и компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») успешно завершили испытания совместной работы DLP-системы Solar Dozor и решения для работы на мобильных устройствах WorksPad. Интеграция позволит организациям повысить безопасность данных при использовании мобильных приложений сотрудниками особенно в условиях гибридной и удаленной работы. Совместимость решен
|28.11.2024
|
Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad
Более 300 лицензий решения WorksPad были закуплены и внедрены в ИТ-инфраструктуру компании. Этот шаг соответствует страт
|21.11.2024
|
ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor
Пост» (входит в «Группу Астра») и российский разработчик решений в области информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch сообщают о новом подтверждении совместимости продуктов — приложения WorksPad и DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Сотрудничество компаний началось в 2017 г., когда была реализована система для организации
|17.09.2024
|
АЛРОСА переходит на приложение WorksPad
АЛРОСА, компания по добыче алмазов, приняла решение о внедрении приложения WorksPad, разработчиком которого является компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Ас
|12.09.2024
|
Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad
Компания «Европлан» внедрила в свою ИТ-инфраструктуру ПО корпоративной мобильности WorksPad, разработчиком которого выступает компания «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Решен
|09.08.2024
|
Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad
«РуПост» (входит в «Группу Астра») и разработчик интеллектуального ПО для управления бизнес-процессами Directum завершили серию тестовых испытаний на совместимость программных продуктов Directum RX и WorksPad. Разработчики убедились в корректной работе решений на портативных устройствах под управлением свежих версий iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. WorksPad
|21.02.2024
|
«Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM
ия «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе системы управления мобильными устройствами WorksPad MDM как часть интегрированной платформы обеспечения управляемой мобильной работы сот
|06.02.2024
|
Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части
ыходе двух обновленных версий компонентов суперприложения для управления корпоративной мобильностью WorksPad — клиента корпоративного рабочего места WorksPad версии 1.3.0 для Android и i
|28.12.2023
|
«Росжелдорпроект» использует WorksPad для безопасной мобильной работы персонала
общество ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), приобрел 700 лицензий на решение от «Группы Астра» WorksPad и использует его для дистанционной работы сотрудников. Внедрение этого продукта позв
|02.04.2020
|
Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК
ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов Workspad для организации безопасной дистанционной мобильной работы, сообщил о том, что систем
|07.02.2020
|
«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad
«Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad. Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволя
|15.01.2020
|
«МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений
ский разработчик ПО корпоративной мобильности и кибербезопасности, поставщик технологий и продуктов WorksPad для создания интегрированного защищенного мобильного рабочего места, запатентовала т
|26.09.2019
|
«Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора»
Российский разработчик программного обеспечения «Мобилитилаб» завершил разработку мобильного приложения Workspad для единственной отечественной мобильной операционной системы (МОС) «Аврора». С помощью Workspad смартфон превращается в защищенное мобильное рабочее место сотрудника. Компании
|14.03.2019
|
«МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений
«МобилитиЛаб», резидент ИТ-кластера Сколково, объявила планы развития мобильного рабочего места WorksPad, включая поддержку российской мобильной ОС Sailfish/Аврора и выход на рынок платформ
|26.06.2018
|
Сергей Орлик -
Мы упрощаем и ускоряем работу сотрудника на мобильном устройстве
CNews: Расскажите о вашей компании, чем вы занимаетесь, есть ли у вас продукты помимо WorksPad? Сергей Орлик: Компания «МобилитиЛаб» выпускает только WorksPad. Фактически,
|11.05.2018
|
DataLine запустила партнерский сервис WorksPad
DataLine, оператор дата-центров TIER III и облачный провайдер, и «МобилитиЛаб», разработчик WorksPad, объявили о запуске услуги WorksPad с площадки DataLine. WorksPad – интегрированное решение для смартфонов и планшетов iOS и Android. Приложение объединяет наиболее востр
|21.04.2017
|
Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ
пании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и «АйТи» представили специальную редакцию мобильного рабочего места WorksPad R с шифрованием данных в мобильных клиентах WorksPad с использованием алгорит
|13.03.2017
|
«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad
В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано,
|09.02.2017
|
WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online
ачале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm
|04.04.2016
|
«МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки»
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о старте продаж специальной редакции своего флагманского продукта — корпоративного мобильного рабочего места WorksPad — на базе интеграционной облачной платформы «Облакотека». Так, с 4 апреля любая компания, которая при минимальных затратах хочет добиться скачка производительности своих сотрудников, п
|03.03.2016
|
«МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers
Компания «МобилитиЛаб» представила новую редакцию своего продукта WorksPad. Как сообщили CNews в «МобилитиЛаб», WorksPad for Service Providers — это ред
|17.02.2016
|
WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративного мобильного решения нового поколения WorksPad, объявила о его интеграции с экосистемой MobileIron AppConnect. Благодаря этому участники экосистемы MobileIron AppConnect, работающие на iPad, iPhone и Android-устройствах, смогут оце
|11.11.2015
|
«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5
Компания «МобилитиЛаб», входящая в состав группы компаний «АйТи», выпустила новую версию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 2.5. Сегодня WorksPad 2.5 для устройств на базе iOS и Android доступен в магазинах приложений App Store и Google Play, сообщили CNews в «АйТи». Свежий релиз WorksPad 2.5
|06.10.2015
|
«МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Citrix, сертифицированной по программе Citrix Ready. Как сообщили CNews в «АйТи»
|30.09.2015
|
«Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест
Компании «Инфотекс», «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи») и НИИ СОКБ представили WorksPad Protected — совместное комплексное решение для создания защищенных корпоративных моб
|22.09.2015
|
«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec
поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответс
|17.09.2015
|
WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) добавила в свой каталог облачных приложений решение WorksPad, разработанное компанией «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи»). Как сообщили CNews в «АйТи», в результате клиентам стала доступна возможность использования облачного мобильного рабочего м
|19.08.2015
|
«МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии интегрированного мобильного рабочего места WorksPad. Как сообщили CNews в компании «АйТи», изменения в новой версии коснулись, прежде всего, самого востребованного в мобильной работе элемента функциональности — корпоративной почты. С вы
|07.08.2015
|
WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности
Европейское аналитическое агентство KuppingerCole включило компанию MobilityLab (входит в состав ГК «АйТи»), разработчика интегрированного мобильного рабочего места WorksPad, в отчет Leadership Compass: Secure Information Sharing. Об этом CNews сообщили в компании «АйТи». Leadership Compass — регулярные исследования KuppingerCole, в рамках которых изучаютс
|25.06.2015
|
«Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad
Представители топ-менеджмента госкорпорации «Росатом» начали использовать систему WorksPad — российскую разработку, позволяющую превратить планшеты на операционной системе Android, а также iPad в полноценные корпоративные мобильные рабочие места. Об этом CNews в компании «Ай
|05.06.2015
|
«МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android
Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», объявила о выходе новой версии мобильного приложения WorksPad. Как сообщили CNews в «АйТи», необходимые инструменты для продуктивной мобильной работы стали удобнее, при этом расширены функциональные возможности продукта, дополнены политики безопа
|13.02.2015
|
МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем
CNews: Что представляет собой WorksPad, и почему продукт получил новое имя? Сергей Орлик: Мы представляем рынку новое покол
|11.02.2015
|
«АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения
ileSputnik и объявила о том, что теперь оно будет распространяться во всем мире под торговой маркой WorksPad. WorksPad – это мобильное приложение для повседневной работы бизнес-пользоват
|04.02.2015
|
«АйТи» внедрила MobileSputnik в «Норильском никеле»
Специалисты центра корпоративной мобильности компании «АйТи» внедрили в ГМК «Норильский никель» решение MobileSputnik. С помощью этой разработки планшеты iPad, которые используются у заказчика, стали инструментами для совместной работы топ-менеджеров. В частности, MobileSputnik используетс
|02.12.2014
|
MobileSputnik включен в каталог мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink
илитиЛаб» (ГК АйТи), резидент ИТ-кластера инновационного проекта «Сколково», объявила о выходе новой специальной редакции своего флагманского решения для создания корпоративных мобильных рабочих мест MobileSputnik. Теперь это программное обеспечение включено в каталог корпоративных мобильных приложений MaaS360 by Fiberlink, an IBM Company. Об этом CNews сообщили в «МобилитиЛаб». MobileSp
|06.10.2014
|
«МобилитиЛаб» анонсировала интегрированное мобильное рабочее место MobileSputnik 2.0
Компания «МобилитиЛаб» (входит в ГК «АйТи») анонсировала новую версию MobileSputnik 2.0 — интегрированное решение, переносящее основные сценарии работы корпоративных пользователей ПК на мобильные устройства iOS и Android в рамках интегрированного мобильного рабоч
|Орлик Сергей 83 47
|Сивцев Илья 164 35
|Тараканов Дмитрий 51 28
|Яценко Вадим 87 23
|Рудевский Антон 40 20
|Макарьин Сергей 30 16
|Геллерман Михаил 56 14
|Синьков Кирилл 69 13
|Бугрецов Антон 23 10
|Трубочев Алексей 34 10
|Кирдяшов Федор 30 9
|Солдатов Андрей 30 9
|Климов Андрей 88 7
|Яппаров Тагир 105 6
|Кузнецов Андрей 91 6
|Султангалиев Тимурбулат 15 6
|Путин Владимир 3351 6
|Козлов Максим 41 5
|Борисов Роман 30 5
|Гуральник Павел 27 5
|Мухин Денис 43 5
|Головарян Захар 5 5
|Мылицын Роман 111 5
|Арефьев Андрей 63 4
|Петров Дмитрий 69 4
|Малышев Александр 37 4
|Вольпе Борис 92 4
|Чапчаев Андрей 55 4
|Меднов Сергей 124 4
|Шмаков Антон 67 4
|Касперская Наталья 303 4
|Эйгес Павел 107 3
|Соснин Юрий 9 3
|Фролов Денис 62 3
|Кудж Станислав 29 3
|Паутов Евгений 20 3
|Яценко Виктор 22 2
|Халяпин Сергей 87 2
|Степанюк Михаил 77 2
|Шевченко Владимир 150 2
