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ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и компания «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Пассворк». Интеграция этих решений обеспечит защиту данных в ИТ-средах государственного и коммерческого секторов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Пассворк» – это российский менеджер паролей, который входит в единый реестр отечественного ПО. Продукт рассчитан на государственные и коммерческие организации. Обеспечивает безопасное хранение и управление паролями с применением шифрования (алгоритмы ГОСТ или AES-256). «Пассворк» поддерживает двухфакторную аутентификацию и имеет доступ с любого устройства – воспользоваться им можно как через мобильное приложение, так и с помощью расширения для браузера.

Операционная система «МСВСфера Сервер» 9 также включена в реестр отечественного ПО и подходит для использования в государственных и корпоративных организациях. Есть отдельная редакция для хостинг-провайдеров. ОС разработана на основе Linux, что обеспечивает бесшовную совместимость с уже существующими ИТ-инфраструктурами на базе коммерческого дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Системные требования для использования ОС: 20 ГБ свободного пространства на жестком диске, процессор x86_64-v2 Intel или AMD, 2048 ГБ ОЗУ.

Партнерство с «Пассворк» расширяет перечень проверенных и совместимых решений, с которыми работает ОС «МСВСфера Сервер» 9, и формирует экосистему российских ИТ-продуктов для корпоративного сектора. По итогам тестирования ОС и менеджера паролей был подписан официальный сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений. Это позволит потенциальным заказчикам уверенно использовать ПО в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности.

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Цифровизация

«Интеграция программного обеспечения сегодня – не опция, а стратегическая необходимость. Объединение систем создает конкурентное преимущество, оптимизирует процессы и открывает новые бизнес-возможности. Компании, внедряющие интегрированные решения, получают значительное преимущество на рынке», – отметил Андрей Пьянков, генеральный директор ООО «Пассворк».

«Совместимость “Пассворк” с ОС “МСВСфера Сервер” 9 дает государственным и коммерческим организациям мощный и доверенный инструмент для защиты доступа к цифровым сервисам. Она позволяет защитить критически важные ресурсы и при этом соответствовать нормативным требованиям в области ИБ, что особенно важно для госсектора и корпораций», – сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

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