Вышел почтовый сервер Stalwart 1.2.0, который позиционируется как полноценная и при этом полностью бесплатная и открытая замена Microsoft Exchange, от которого многие не в восторге. Авторы проекта утверждают, что пользователям даже придется привыкать к новым почтовым клиентам – они запросто смогут и дальше работать в Outlook, если пожелают.

Exchange больше не нужен

Состоялся релиз почтового сервера Stalwart 1.2.0 на замену Microsoft Exchange, пишет Neowin. У проекта три основные отличительные особенности – он полностью бесплатный, его код открыт, а сам он способен работать с клиентом Microsoft Outlook, что позволяет не отказываться от привычного ПО при смене почтового сервера.

Релиз Stalwart состоялся на фоне гигантских проблем с качеством работу почтовых сервисов Microsoft. Они сбоят на протяжении последних двух недель – письма то не отправляются, то не доходят до адресатов, то сам клиент Outlook начинает глючить и отказываться открывать приложенные к письмам файлы.

Как пишет Neowin, для починки Exchange и Outlook Microsoft даже запустить протокол экстренного реагирования «Code Red».

Бесплатный конкурент

Впрочем, и без учета недавних проблем вполне вероятно, что далеко не все пользователи довольны почтовыми сервисами Microsoft, считают в компании Stalwart Labs, разработчике почтового сервера Stalwart. Она специализируется именно на разработке программного обеспечения для электронной почты.

Сгенерировано ИИ Наверняка найдутся те, кто откажется от Exchange

Новый сервер Stalwart версии 1.2.0 поддерживает протоколы Microsoft Exchange на нативном уровне. Stalwart предлагает организациям, задумывающимся об отказе от Exchange, решение, которое должно сделать этот переход гораздо менее болезненным. В частности, сотрудники смогут продолжать пользоваться Outlook, сохранив доступ к большинству привычных функций.

В официальном анонсе компания отмечает, что одна из главных проблем при замене Exchange на обычный IMAP-сервер – это совместимость. Хотя Outlook по-прежнему можно использовать для работы с почтой, пользователь теряет доступ к таким возможностям, как синхронизация календарей и контактов. Stalwart решает эту проблему, внедряя те же протоколы, которые Outlook использует для взаимодействия с серверами Exchange.

Что нового

Новая версия почтового сервера Stalwart получила полноценную поддержку протоколов MAPI поверх HTTP, Exchange Web Services (EWS), Exchange ActiveSync и Autodiscover. Помимо синхронизации электронной почты, календарей и контактов, Stalwart теперь поддерживает такие функции, как общие почтовые ящики и делегирование календарей — возможности, недоступные при использовании стандартного протокола IMAP.

Пользователям, желающим продолжить работать с клиентом Outlook, необходимо учитывать важный нюанс. Новый клиент Outlook работает исключительно в облаке и не поддерживает локальные (on-premises) учетные записи Exchange, так что пользователям, которые захотят перейти на сервер Stalwart, придется перейти на классическую версию клиента Outlook.

Microsoft будет поддерживать классический Outlook как минимум до 2029 г. В Stalwart объясняют внедрение протоколов, которые со временем могут устареть, тем, что рассматривают совместимость с Exchange как временное, переходное решение. По заявлению компании, они «ожидают, что пользователи будут постепенно переходить на сторонние почтовые клиенты, созданные на основе открытых стандартов».

Опционально можно перейти на клиент Apple Mail. Обновленный Stalwart умеет работать и с ним.

И все же клон

Несмотря на поддержку протоколов Exchange, Stalwart не всегда может стать полноценной заменой любой существующей инфраструктуре Exchange. Согласно документации, некоторые функции, к примеру, общие папки (public folders) и архивные почтовые ящики, в нынешней ревизии Stalwart не поддерживает.

Еще один недостаток Stalwart заключается в том, что администраторы не смогут применять политики ActiveSync для мобильных устройств или выполнять удаленную очистку данных на устройствах через сервер.

Но все же стоит помнить, что Stalwart – именно бесплатный почтовый клиент. Отсутствие необходимости платить за его использование может перевесить для многих компаний неработоспособность тех или иных функций. К тому же проект активно развивается, и то, что не работает сейчас, может заработать уже в одной из следующих версий.

Исходный код Stalwart написан на языке программирования Rust. Разработчики опубликовали его на GitHub под лицензиями GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0) и Stalwart Enterprise License v2 (SELv2).