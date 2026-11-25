Microsoft отключит в Windows 11 поддержку протокола MTP при передаче файлов по Bluetooth. Он используется для обмена данными со смартфоном, фотоаппаратом и рядом других устройств без использования кабеля. Отключение произойдет в одном из ближайших обновлений.

Bluetooth уже не тот

Корпорация Microsoft собирается отключить одну из функций Bluetooth в операционной системе Windows 11. Как пишет портал Neowin, в очень скором будущем ОС разучится передавать данные по Bluetooth с использованием протокола Media Transfer Protocol, более известного как MTP.

В современных версиях Windows протокол MTP позволяет операционной системе получать доступ к содержимому портативных устройств, будь то смартфоны, цифровые фотоаппараты и портативные медиаплееры, и а также управлять им. По МТР можно копировать файлы из памяти мобильных устройств на накопитель ПК и обратно. Помимо простой передачи файлов, MTP поддерживает целы ряд дополнительных функций, в том числе получение метаданных мультимедиа и синхронизация медиатек.

Без причины, без срока

К моменту выхода материала Microsoft не раскрывала подлинные причины отказа от использования протокола МТР по Bluetooth в своей единственной актуальной пользовательской ОС. Сроки выхода патча, отключающего его поддержку, корпорация тоже не назвала.

Сгенерировано ИИ Bluetooth в Windows лишится части функций

Единственный способ продолжить обмениваться данными между ПК и мобильными устройствами, используя беспроводное соединение Bluetooth – это полный отказ от обновлений Windows. Это также может спасти от поломки системы в результате установки очередного официального обновления.

Вам кабель для чего дали?

Никакой полноценной альтернативы МТР по Bluetooth Microsoft пока не предложила. Более того, она порекомендовала всем, кто пользуется этим протоколом по Bluetooth, привыкать к передаче данных со смартфона, плеера и камеры на компьютер и обратно по проводному соединению. К слову, там используется тот же протокол.

Для сравнения, в экосистеме Apple годами существует фирменная технология беспроводной передачи данных AirDrop. Она базируется одновременно и на Bluetooth, и на Wi-Fi – каждый из этих интерфейсов используется по-своему.

Bluetooth в составе AirDrop, будучи сравнительно медленным интерфейсом, используется в AirDrop только для сопряжения между двумя устройствами. Непосредственно передача данных осуществляется по Wi-Fi – гораздо более быстрому беспроводному интерфейсу.

Сломать, но не полностью

Полностью вырезать поддержку Bluetooth из Windows 11 Microsoft пока не планирует. Например, никуда не денется простая передача файлов по Bluetooth. В Windows 11 для этого используется совершенно другой протокол – Object Push Profile, он же OPP.

Совершенно точно остается и возможность подключения к ПК по этому протоколу беспроводных наушников и гарнитур. Более того, Microsoft, понимая, что проводные наушники к концу 2026 г. заметно уступают по популярности и распространению беспроводным, постоянно улучшает их поддержку в своей системе.

Так в середине ноября 2026 г. Microsoft представила поддержку полнодиапазонного стереозвука при одновременном использовании микрофона на совместимых устройствах Bluetooth LE Audio. Ранее в 2026 г. Microsoft реализовала в Windows 11 поддержку совместного использования аудио через Bluetooth, позволяющую двум людям слушать один и тот же звук с одного ПК, используя отдельные наушники.

Беда не приходит одна

Поддержка протокола МТР по Bluetooth – не единственное, без чего Microsoft оставит пользователей Windows 11 в обозримом будущем. Также она лишит их нативного приложения Microsoft Family Safety, предназначенного для родительского контроля.

При этом о полном прекращении поддержки самой службы Family Safety речи нет. Пользователи смогут продолжать получать доступ к функциям Family Safety и управлять ими через мобильное приложение Microsoft Family или веб-портал Family Safety, но только не через фирменную утилиту для настольных ПК.

В рамках этих изменений Microsoft также удалит приложение Family Safety для Windows из Microsoft Store, что не позволит пользователям загрузить и установить его на свой компьютер. Как пишет Neowin, приложение будет удалено из стора в конце 2027 г.