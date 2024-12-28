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Microsoft Family Safety



28.12.2024 Microsoft вновь переименует Office 365 ради продвижения ИИ-помощника 1
16.09.2021 В учетную запись Microsoft теперь можно будет войти без пароля 1
29.07.2020 Приложение Microsoft Family Safety доступно для скачивания на iOS и Android 1
31.03.2020 Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы 1
07.05.2012 Стали известны новые подробности о Windows 8 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Microsoft Family Safety и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 5
Цифровые Привычки 24 1
GitHub 814 1
ИИ-Технологии 104 1
Dolby Laboratories 34 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Microsoft Windows 15657 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Office 365 940 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Microsoft Outlook 1390 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 11 537 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 331 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Microsoft Office 365 Family 1 1
Microsoft Windows Hello 199 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
WolframAlpha - База знаний и набор вычислительных алгоритмов 11 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Английский язык 6634 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
InformationWeek 241 1
Microsoft Inspire 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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