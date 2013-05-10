Разделы

Barnes & Noble Nook Tablet


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.05.2013 Microsoft хочет купить за $1 млрд крупного производителя Android-планшетов

oft планирует выкупить за $1 млрд у Barnes&Noble оставшуюся у него долю в их совместном предприятии Nook Media. Ритейлер Barnes&Noble является одной из крупнейших в США онлайн-площадок по торго
30.11.2012 Популярные планшеты и ридеры Nook приходят в Россию

оторая стала партнером B&N в этом начинании. Barnes & Noble выпускает ридеры и планшеты под брендом Nook. Модельный ряд компании включает ридеры. Самый дешевый из них - Nook Simple Touch
13.08.2012 Barnes & Noble снизила цены на ридеры и планшеты

Компания Barnes & Noble сообщила о снижении цен на ридеры и планшеты Nook. Модель 7-дюймового планшета Nook Tablet с 8 ГБ памяти подешевела со $199 до $179
22.02.2012 Microsoft против Barnes & Noble: судья на стороне истца

х партнёров, заявив, что Android, под которой работают электронные планшетные ридеры Barnes & Noble Nook, использует патентованные технологии Microsoft без надлежащего разрешения. Среди спорных
08.11.2011 Barnes & Noble снизил стоимость цифровых ридеров Nook

Второй по величине поставщик цифровых ридеров Barnes & Noble объявил о снижении стоимости моделей Nook Color с цветным сенсорным экраном и Nook Simple Touch с сенсорным экраном «газетн
07.11.2011 Создатель ридеров Nook представил первый планшет

пнейшая в США сеть книжных магазинов Barnes & Noble анонсировала свой первый планшетный компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazo
18.01.2011 «ЛитРес» разрешил читать свои книги на устройствах Apple и Nook

Компания «ЛитРес» объявила о том, что совместно с партнером MintRight разработала и реализовала схему, которая позволяет читать электронные книги сайта на всемирно известных устройствах Apple и Nook. На сегодняшний день для чтения на устройствах Apple и Nook доступна большая часть ассортимента книг, представленных на сайте litres.ru, которые, согласно условиям договора с издате
02.12.2010 Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android

х сервисов, для работы с которыми и создавалась модель. Одним из таких примеров может служить ридер Nook производства компании Barnes & Noble. Последняя является крупным западным книжным ритейл

Публикаций - 50, упоминаний - 87

Barnes & Noble и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3132 21
Apple Inc 12626 20
Samsung Electronics 10625 12
Google LLC 12254 11
Microsoft Corporation 25236 8
Sony 6634 5
LG Electronics 3675 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Lenovo Motorola 3529 2
Best Buy 218 1
Digma 237 1
Intel Corporation 12538 1
Huawei 4221 1
Xiaomi 1971 1
ZTE Corporation 772 1
Nvidia Corp 3730 1
BBK OnePlus 257 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57332 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27177 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21814 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12997 7
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 211 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7659 4
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1193 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8129 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8170 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5152 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31729 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3123 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23033 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73153 1
Google Android 14676 23
Apple iPad 3936 19
Apple iOS 8240 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7363 5
Microsoft Windows 16325 4
Linux OS 10891 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3430 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 88 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Delagi Greg - Делаги Грег 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53452 31
Россия - РФ - Российская федерация 156806 8
Япония 13546 3
США - Калифорния 4775 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18207 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45700 2
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 53 1
Индия - Bharat 5696 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18562 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25991 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7562 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8904 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 4
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Известия ИД 704 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Gartner - Гартнер 3607 2
