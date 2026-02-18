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Best Buy

Best Buy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2026 Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Нарушение в управлении продажами В США вычислили схему злоупотребления корпоративными скидками в розничной сети Best Buy, пишет CW34. Сотрудник одного из магазинов оформлял покупки дорогостоящей электроники с дисконтом до 99%, причинив компании ущерб на сумму около $118 тыс. Best Buy — американска
11.09.2017 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского»

Решение Best BuyАмериканская сеть магазинов электроники Best Buy прекращает продажу продукции «Лаборатории Касперского». Причиной такого решения стало опасение ритейлера, что «Лаборатория» находится под влиянием российского правительства. Клиенты, к
07.10.2013 В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c

Крупные американские розничные сети Wal-Mart, RadioShack и Best Buy предложили покупать iPhone 5c со значительной скидкой. При приобретении смартфона покупателю предлагается подарочный сертификат, который он может использовать тут же, при оплате смартф
04.04.2013 Samsung развернет фирменные зоны в 1,4 тыс. магазинах Best Buy

Samsung Electronics откроет фирменные зоны под названием Experience Shops в 1,4 тыс. розничных магазинах Best Buy в США, говорится в официальном сообщении корейского производителя электроники. В первых 900 магазинах зоны будут открыты до конца апреля, в остальных 500 - до конца лета 2013 г. В зона
17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet

Консорциум из 14 ведущих ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. Инициатива получила название MerchantCustomerExchange (MCX). Cейчас участники ведут поиски CEO, который возглавит новую организацию и займется разработкой цифрового к
07.02.2012 В опроснике розничной сети Best Buy упомянут 42-дюймовый телевизор Apple

Американская розничная сеть Best Buy провела опрос среди своих клиентов, в котором попросила ответить на несколько вопросов относительно несуществующего продукта под названием «Apple HDTV», сообщает The Verge. Респондента
17.01.2011 Best Buy случайно опубликовал стоимость iPad 2

Сеть магазинов электроники Best Buy опубликовала карточки трех новых iPad. Цена первой модели была на отметке $699,99, второй - $599,99, третьей - также на отметке $599,99. Скриншот привело электронное издание OS X Daily
17.01.2011 Best Buy случайно опубликовал стоимость iPad 2

Сеть магазинов электроники Best Buy опубликовала карточки трех новых iPad. Цена первой модели была на отметке $699,99, второй - $599,99, третьей - также на отметке $599,99. Скриншот привело электронное издание OS X Daily
24.02.2009 Сотрудник Best Buy занимался скиммингом

Полиция штата Флорида объявила о задержании 22-летней сотрудницы супермаркета Best Buy по подозрению в краже сведений банковских карт покупателей. 22-летний кассир Бриттани Джонсон (Brittany Johnson) копировала информацию банковских карт на портативное устройство и в дал
17.11.2008 Игровой компьютер Alienware Aurora доступен в онлайн-магазинах Best Buy

рте продаж высокопроизводительного игрового компьютера Alienware Aurora Desktop (производитель - Alienware Corp., дочерняя компания Dell по выпуску игровых компьютеров) в онлайн-магазинах электроники Best Buy. Как говорится в заявлении Dell, Alienware Aurora Desktop доступен в 200 магазинах в США и Best Buy по розничной цене $1700. Компьютер, созданный специально для укомплектован: ч
16.09.2008 Best Buy покупает Napster

Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy вчера, 15 сентября, объявила о планах по покупке знаменитого музыкального сервиса Napster. Как ожидается, сумма сделки составит $121 млн наличными. Цель приобретения — усиление по
18.08.2008 Best Buy выйдет на российский рынок?

Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy, возможно, выйдет на российский рынок. Ритейлер зарегистрировал в нашей стране товарный знак Future Shop и регистрирует знак Best Buy. Информация о регистрации товарного знака F
06.08.2007 Онлайн-магазины: у Amazon.com и Best Buy самый лучший сервис

Онлайн-магазины Amazon.com и Best Buy предлагают пользователям самое лучшее обслуживание, согласно исследованию компании Keynote Systems. В опросе Keynot участвовали 2200 потребителей. Первое место занял Amazon.com, которы
05.04.2007 Best Buy откроет компьютерную помощь в Second Life

Сеть магазинов электроники Best Buy планирует открыть в виртуальном мире Second Life отдел компьютерной помощи для своих покупателей. Заниматься консультациями будет команда добровольцев, которые разместятся на  острове

07.03.2007 Сайт BestBuy заманивал покупателей ложными заниженными ценами?

Розничный продавец электроники в США Best Buy попал под расследование генерального прокурора штата Коннектикут. Как минимум 20 человек пожаловались на то, что цены, приведённые на сайте Best Buy, при просмотре из интернета

10.11.2005 Casio ведет переговоры с Best Buy о реализации 3G-телефонов

Компания Casio ведет переговоры с электронным розничным продавцом Best Buy о продвижении 3G-телефонов американским мобильным операторам, сообщает Reuters. Casio, которая также продвигает часы на солнечных батареях, использующие радиосигналы для определения то
06.08.2002 ATI Radeon 9700 появится в интернет-магазине Best Buy 15 сентября

Из высокопоставленных источников в интернет-магазине Best Buy, стала доступна следующая информация: ATI 9700 будет продаваться в конфигурации с оперативной памятью 128 Мб; розничная цена платы составит $399; закупочная цена Best Buy состав
31.07.2002 Best Buy выбирает в качестве интеграционной платформы решения на базе архитектуры Intel

дома, объявила о намерении использовать серверы на базе архитектуры Intel для обслуживания своей интеграционной платформы для обмена коммерческой информацией с поставщиками. Данная платформа позволит Best Buy обмениваться информацией даже между несовместимыми компьютерными системами, установленными как в самой компании, так и у ее клиентов и поставщиков. Специалисты Intel провели тщательное
06.06.2001 BestBuy будет торговать хитами

Сделка, заключенная между оптовым продавцом онлайновой музыки RioPort и универсальным торговым сайтом BestBuy.com лишь подтверждет факт, что музыка в Сети становится большим бизнесом. Теперь на BestBuy можно будет приобрести и скачать хиты, выпускаемые основными студиями звукозаписи, соо
30.11.2000 Best Buy прекратила продажи систем на основе Pentium 4

Сеть магазинов Best Buy приняла решение не продавать компьютеры на базе Pentium 4 от производителя Hewlett-Packard из-за ошибки, выявленной в работе процессора на прошлой неделе. Intel обнаружила ошибку уже п
27.11.2000 Ажиотаж вокруг Sony PlayStation 2 привел к сбою на BestBuy

чество покупателей на сайтах интернет-магазинов существенно увеличилось, и это привело к тому, что некоторые популярные ресурсы не смогли справиться с резко возросшим трафиком. Сайт интернет-магазина BestBuy.com был выведен из строя и не функционировал почти всю пятницу, сообщает Mercury Center. Наплыв покупателей в магазин был вызван распространившимися в Сети слухами о том, то на BestB
17.12.1999 Microsoft инвестирует $200 млн. в Best Buy

Компания Microsoft объявила об инвестиции $200 млн. в фирму Best Buy, занимающуюся продажей компьютерной техники и электроники. Помимо этого компании намерены проводить совместную маркетинговую программу по продвижению своих товаров на рынок. Используя


Публикаций - 223, упоминаний - 224

Best Buy и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 53
Microsoft Corporation 25775 53
Google LLC 12688 31
Intel Corporation 12811 30
Samsung Electronics 11064 29
Sony 6739 24
Dell EMC 5180 23
HP Inc. 5883 18
HP - Hewlett-Packard 3662 18
Acer Group - Acer Inc 2776 17
Toshiba Corporation 2980 14
Cisco Systems 5372 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
AT&T Inc 1725 12
Lenovo Motorola 3566 12
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Oracle Corporation 7074 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
X Corp - Twitter 2938 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Rhapsody 59 6
SAP SE 5601 6
HTC Corporation 1512 6
Adobe Systems 1597 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Nvidia Corp 4002 6
HP 3Com 681 6
Lenovo Group 2446 5
LG Electronics 3735 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Logitech 437 5
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
RealNetworks Products and Services 355 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 48
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Tesco 84 6
eBay Inc 1640 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
Nike 195 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 4
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 4
Merrill Lynch 454 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Carphone Warehouse 43 3
RadioShack - Radio Shack 16 3
Costco Wholesale Corporation 30 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Резонанс НПП 407 2
Prudential Financial 52 2
GameStop 30 2
Alcoa 49 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
Credit Suisse Securities - Credit Suisse Asset Management 15 2
Julius Bär Group - Группа Юлиус Бэр 13 2
Tower Records 11 2
Nordstrom 12 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 2
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 8
Google Android 15243 25
Apple iPad 4011 19
Microsoft Windows 16882 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Apple iTunes Store 1118 15
Apple iPhone 6 4861 14
Apple iOS 8583 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Apple iPod 1553 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple MacBook Pro 559 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Microsoft Surface - Планшет 450 5
Samsung Galaxy 1035 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 4
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 4
Google Android TV 381 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Apple iPod Touch 747 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 4
Green Peter - Грин Питер 16 4
Munster Gene - Манстер Джин 60 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 3
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 2
Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 2
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 2
Crupnick Russ - Крупник Расс 6 2
Dow Philip - Доу Филипп 4 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 2
Gallagher Brett - Галлахер Бретт 8 2
Chou Peter - Чоу Питер 29 2
Nabi Stanley - Наби Стенли 5 2
Costa Peter - Коста Питер 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Касперский Евгений 337 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Антонов Андрей 21 1
Ракаев Марат 10 1
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