Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч Нарушение в управлении продажами В США вычислили схему злоупотребления корпоративными скидками в розничной сети Best Buy, пишет CW34. Сотрудник одного из магазинов оформлял покупки дорогостоящей электроники с дисконтом до 99%, причинив компании ущерб на сумму около $118 тыс. Best Buy — американска

Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» Решение Best BuyАмериканская сеть магазинов электроники Best Buy прекращает продажу продукции «Лаборатории Касперского». Причиной такого решения стало опасение ритейлера, что «Лаборатория» находится под влиянием российского правительства. Клиенты, к

В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c Крупные американские розничные сети Wal-Mart, RadioShack и Best Buy предложили покупать iPhone 5c со значительной скидкой. При приобретении смартфона покупателю предлагается подарочный сертификат, который он может использовать тут же, при оплате смартф

Samsung развернет фирменные зоны в 1,4 тыс. магазинах Best Buy Samsung Electronics откроет фирменные зоны под названием Experience Shops в 1,4 тыс. розничных магазинах Best Buy в США, говорится в официальном сообщении корейского производителя электроники. В первых 900 магазинах зоны будут открыты до конца апреля, в остальных 500 - до конца лета 2013 г. В зона

Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet Консорциум из 14 ведущих ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. Инициатива получила название MerchantCustomerExchange (MCX). Cейчас участники ведут поиски CEO, который возглавит новую организацию и займется разработкой цифрового к

В опроснике розничной сети Best Buy упомянут 42-дюймовый телевизор Apple Американская розничная сеть Best Buy провела опрос среди своих клиентов, в котором попросила ответить на несколько вопросов относительно несуществующего продукта под названием «Apple HDTV», сообщает The Verge. Респондента

Best Buy случайно опубликовал стоимость iPad 2 Сеть магазинов электроники Best Buy опубликовала карточки трех новых iPad. Цена первой модели была на отметке $699,99, второй - $599,99, третьей - также на отметке $599,99. Скриншот привело электронное издание OS X Daily

Best Buy случайно опубликовал стоимость iPad 2 Сеть магазинов электроники Best Buy опубликовала карточки трех новых iPad. Цена первой модели была на отметке $699,99, второй - $599,99, третьей - также на отметке $599,99. Скриншот привело электронное издание OS X Daily

Сотрудник Best Buy занимался скиммингом Полиция штата Флорида объявила о задержании 22-летней сотрудницы супермаркета Best Buy по подозрению в краже сведений банковских карт покупателей. 22-летний кассир Бриттани Джонсон (Brittany Johnson) копировала информацию банковских карт на портативное устройство и в дал

Игровой компьютер Alienware Aurora доступен в онлайн-магазинах Best Buy рте продаж высокопроизводительного игрового компьютера Alienware Aurora Desktop (производитель - Alienware Corp., дочерняя компания Dell по выпуску игровых компьютеров) в онлайн-магазинах электроники Best Buy. Как говорится в заявлении Dell, Alienware Aurora Desktop доступен в 200 магазинах в США и Best Buy по розничной цене $1700. Компьютер, созданный специально для укомплектован: ч

Best Buy покупает Napster Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy вчера, 15 сентября, объявила о планах по покупке знаменитого музыкального сервиса Napster. Как ожидается, сумма сделки составит $121 млн наличными. Цель приобретения — усиление по

Best Buy выйдет на российский рынок? Крупнейшая в Северной Америке торговая сеть электроники Best Buy, возможно, выйдет на российский рынок. Ритейлер зарегистрировал в нашей стране товарный знак Future Shop и регистрирует знак Best Buy. Информация о регистрации товарного знака F

Онлайн-магазины: у Amazon.com и Best Buy самый лучший сервис Онлайн-магазины Amazon.com и Best Buy предлагают пользователям самое лучшее обслуживание, согласно исследованию компании Keynote Systems. В опросе Keynot участвовали 2200 потребителей. Первое место занял Amazon.com, которы

Best Buy откроет компьютерную помощь в Second Life Сеть магазинов электроники Best Buy планирует открыть в виртуальном мире Second Life отдел компьютерной помощи для своих покупателей. Заниматься консультациями будет команда добровольцев, которые разместятся на острове

Сайт BestBuy заманивал покупателей ложными заниженными ценами? Розничный продавец электроники в США Best Buy попал под расследование генерального прокурора штата Коннектикут. Как минимум 20 человек пожаловались на то, что цены, приведённые на сайте Best Buy, при просмотре из интернета

Casio ведет переговоры с Best Buy о реализации 3G-телефонов Компания Casio ведет переговоры с электронным розничным продавцом Best Buy о продвижении 3G-телефонов американским мобильным операторам, сообщает Reuters. Casio, которая также продвигает часы на солнечных батареях, использующие радиосигналы для определения то

ATI Radeon 9700 появится в интернет-магазине Best Buy 15 сентября Из высокопоставленных источников в интернет-магазине Best Buy, стала доступна следующая информация: ATI 9700 будет продаваться в конфигурации с оперативной памятью 128 Мб; розничная цена платы составит $399; закупочная цена Best Buy состав

Best Buy выбирает в качестве интеграционной платформы решения на базе архитектуры Intel дома, объявила о намерении использовать серверы на базе архитектуры Intel для обслуживания своей интеграционной платформы для обмена коммерческой информацией с поставщиками. Данная платформа позволит Best Buy обмениваться информацией даже между несовместимыми компьютерными системами, установленными как в самой компании, так и у ее клиентов и поставщиков. Специалисты Intel провели тщательное

BestBuy будет торговать хитами Сделка, заключенная между оптовым продавцом онлайновой музыки RioPort и универсальным торговым сайтом BestBuy.com лишь подтверждет факт, что музыка в Сети становится большим бизнесом. Теперь на BestBuy можно будет приобрести и скачать хиты, выпускаемые основными студиями звукозаписи, соо

Best Buy прекратила продажи систем на основе Pentium 4 Сеть магазинов Best Buy приняла решение не продавать компьютеры на базе Pentium 4 от производителя Hewlett-Packard из-за ошибки, выявленной в работе процессора на прошлой неделе. Intel обнаружила ошибку уже п

Ажиотаж вокруг Sony PlayStation 2 привел к сбою на BestBuy чество покупателей на сайтах интернет-магазинов существенно увеличилось, и это привело к тому, что некоторые популярные ресурсы не смогли справиться с резко возросшим трафиком. Сайт интернет-магазина BestBuy.com был выведен из строя и не функционировал почти всю пятницу, сообщает Mercury Center. Наплыв покупателей в магазин был вызван распространившимися в Сети слухами о том, то на BestB