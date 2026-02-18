Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Сотрудник сети магазинов Best Buy выписывал себе скидки до 99% на MacBook Pro и другую дорогостоящую электронику. Частные детективы отследили, что за схемой стоит сотрудник магазина, который совершил 97 покупок со скидкой для себя и 52 покупки для своих друзей. В итоге сотрудник сети скупил технику общей стоимостью $118 тыс.

Нарушение в управлении продажами

В США вычислили схему злоупотребления корпоративными скидками в розничной сети Best Buy, пишет CW34. Сотрудник одного из магазинов оформлял покупки дорогостоящей электроники с дисконтом до 99%, причинив компании ущерб на сумму около $118 тыс.

Best Buy — американская компания, владеющая крупной сетью магазинов бытовой электроники и сопутствующих товаров. Крупнейший ретейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады (около 17% рынка). Изначально называлась Sound of Music, но в 1983 г. поменяли название на современное.

Расследование показало, что к схеме причастен Мэттью Латтера (Matthew Lattera) в возрасте 36 лет, работавший в подразделении Best Buy в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По версии следствия, он совершил 97 покупок с использованием льготной скидки для себя и еще 52 — в интересах третьих лиц.

По предварительной информации, сотрудник использовал учетную запись своего руководителя для оформления покупок со значительной скидкой в общей сложности по почти 150 товарным позициям. Незаконная деятельность велась с марта 2024 г. — спустя четыре года после его трудоустройства в компании на должность менеджера по работе с клиентами.

Следственные действия начались еще в декабре 2024 г. Американские следователи изъяли несколько моделей ноутбуков MacBook Pro, которые подозреваемый и его предполагаемые сообщники сдавали в ломбарды.

Неединичный случай

В январе 2026 г. в одном из магазинов сети Best Buy в штате Джорджия произошел инцидент крупной кражи, в котором непосредственное участие принял сотрудник магазина.

Дориан Аллен (Dorian Allen) в возрасте 20 лет, работавший кассиром и сотрудником торгового зала, сознательно позволил группе злоумышленников беспрепятственно вынести товары на общую сумму свыше $40 тыс., не проведя оплату. Среди похищенного: десятки консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S; наушники AirPods и Beats; гарнитуры виртуальной реальности Meta Quest; игровые комплектующие для персонального компьютера (ПК); иные высоколиквидные электронные устройства. Общее количество похищенных позиций превысило 140 единиц.

После предъявления обвинения в содействии краже, Аллен дал признательные показания, заявив, что действовал под принуждением. По его словам, неустановленная группа хакеров получила доступ к его личным обнаженным фотографиям и угрожала их массовой публикацией в социальных сетях в случае отказа сотрудничать.

По мнению экспертов CBS News, указанный инцидент иллюстрирует растущую проблему использования компрометирующих материалов в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений, в том числе в отношении сотрудников розничных сетей с доступом к товарам высокой стоимости.

Кражи сотрудниками

В 2023 г. Национальный фонд розничной торговли США официально обозначил мониторинг и предотвращение краж, совершаемых сотрудниками, как одну из наиболее приоритетных задач для ритейлеров.

Согласно выводам отраслевых исследований, в периоды высокой инфляции наблюдается статистически значимый рост общего уровня розничных краж, включая как внешние хищения, так и внутренние.

Дополнительным фактором, существенно повышающим риски, является рекордно высокий уровень текучести кадров в розничной торговле. Частая смена персонала приводит к следующим последствиям: повышенный стресс и снижение лояльности у оставшихся сотрудников; ослабление корпоративной культуры и контроля за соблюдением процедур; недостаточная проработка новых работников (сокращенные сроки обучения и адаптации); упрощение условий для совершения мошеннических действий со стороны как действующих, так и бывших сотрудников, обладающих знаниями внутренних процессов и уязвимостей системы, включая ИТ.

В совокупности указанные факторы создают благоприятную среду для реализации схем внутреннего хищения, включая сговор с внешними злоумышленниками, оформление фиктивных возвратов, манипуляции с товароучетом и прямое вынесение товаров без оплаты.

Сотрудники Национального фонда розничной торговли и отраслевые эксперты рекомендуют ритейлерам в условиях высокой инфляции и кадрового дефицита усиливать меры внутреннего контроля, в том числе: внедрение многоуровневой верификации операций возврата и списания; обязательное применение двухфакторной аутентификации и ротации доступа к кассовым и складским системам; регулярный анализ аномальных транзакций с использованием инструментов аналитики данных; усиление программ обучения и повышения осведомленности персонала о рисках мошенничества.