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США Джорджия

США - Джорджия

СОБЫТИЯ


08.05.2014 Большие данные увеличат эффективность сельского хозяйства на 20%

Правительство штата Джорджия планирует поставить большие данные на службу сельскому хозяйству. Университет Джордж
08.10.2010 Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров

В 2008 году в связи с экономическим кризисом руководство отдела образования округа Форсайт, расположенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Microsoft Office 2003.
27.02.2010 Утечка в Университете штате Джорджия: скомпрометированы данные 170 тыс. человек

В Университете штате Джорджия произошла серьезная утечка информации. Как отмечают специалисты компании «Практика Безопасности», данная утечка стала еще одной в череде инцидентов, произошедших в США еще в 2009 г. Др
18.04.2007 3 млн жителей Джорджии пострадали от утечки данных

ter Services) в очередной раз допустила утечку персональных данных. Напомним, что в конце прошлого года фирма отметилась тем, что потеряла сведения 1,4 млн клиентов. Теперь настал черед 3 млн жителей Джорджии. Имена, даты рождения, адреса, а также номера соцстрахования были записаны на CD. Диск отправили из офиса ACS в Атланте субподрячику в Мэриленд, и с тех пор не могут найти. ACS традици
02.12.2005 Джорджия привлекает разработчиков игр

ых игр льготными налоговыми условиями. Ранее губернатор штата Луизиана подписал договор о предоставляемой скидке в 20% игровым компаниям. Сегодня же стало известно о схожей мере, предпринятой в штате Джорджия. Как стало известно корреспондентам Savannah Business Report & Journal, в штате в ближайшее время будут введены налоговые послабления в размере 9% для компаний, которые работают в игро
26.09.2005 Интернет помогает блокировать инсульты в Джорджии

Медики восьми сельских больниц штата Джорджия, США, получили возможность консультаций с экспертами Медицинского колледжа Джорджии

05.05.2000 В штате Джорджия родители получили право на прослушивание частных переговоров своих детей

В штате Джорджия, США, принят законопроект, по которому родители имеют право просматривать электронные почтовые ящики, а также прослушивать телефонные разговоры своих детей в целях их безопасности. Так

Публикаций - 335, упоминаний - 345

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 17
Tencent - Techland 83 13
Intel Corporation 12811 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Google LLC 12688 9
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 9
Apple Inc 13154 9
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
AT&T South - BellSouth 234 7
9594 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
AT&T Inc 1725 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Nvidia Corp 4002 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 4
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
Adobe Systems 1597 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 4
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 3
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Cisco Systems 5372 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Arduino Software 75 2
Best Buy 223 2
Applied Materials 305 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
U.S. Cellular 16 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 2
Albemarle 2 2
Charter Communications 41 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Lockheed Martin 777 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Block - Square 203 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
WCM Investment Management 14 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Caterpillar - 93 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Unilever Lipton 9 1
Lastar 4 1
Композит 99 1
Wellington Management Group 9 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
101Hotels.com 456 1
Ford Smart Mobility 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Агросоюз АКБ 5 1
Maziv Entertainment LLC 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army TATRC - Telemedicine and Advanced Technology Research Center - Центр исследований телемедицины и передовых технологий 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
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Демократическая политическая партия США 122 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 7
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Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Google Android 15243 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Apple iOS 8583 8
Apple iPad 4011 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Windows 16882 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Office 2007 265 3
Microsoft Office 2003 158 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Linux OS 11533 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Surface - Планшет 450 3
Apple - App Store 3109 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Apple iCloud KeyChain - Связка ключей iCloud 10 2
Microsoft Office 2010 157 2
Electron - фреймворк 87 2
Tesla Model X 32 2
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
Pixabay 257 2
NASA Stardust 51 2
США - Северная Каролина - Форсайт 2 2
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 14
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Potter Steve - Поттер Стив 4 4
Зенкин Денис 263 3
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 3
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 3
Allen Paul - Аллен Пол 125 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Newman Mark - Ньюман Марк 4 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Свидиненко Юрий 14 2
Miller Zell - Миллер Зел 2 2
Weissburg Marc - Вайсберг Марк 2 2
Weck Marcus - Уэк Маркус 2 2
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 2
Arnold David - Арнольд Давид 2 2
Kippelen Bernard - Киппелен Бернард 2 2
Aufdenberg Jason - Офденберг Джейсон 2 2
Walker Bruce - Уокер Брюс 2 2
Kroger Nils - Крагер Нильс 2 2
Hei Derek - Хей Дерек 2 2
Gray Richard - Грей Ричард 3 2
Pulendran Bali - Палендран Бали 2 2
Poulsen Nicole - Польсен Николь 2 2
Komerath Narayanan - Комерат Нарайанан 2 2
Allen Mark - Аллен Марк 7 2
Bradley John - Брэдли Джон 3 2
Путин Владимир 3454 2
Галушкин Олег 182 2
Карпинский Алексей 42 1
Новоселов Константин 19 1
Саакашвили Михаил 18 1
Прянишников Николай 316 1
Жириновский Владимир 28 1
Мельников Сергей 8 1
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 1
Willams Jake - Уильямс Джек 3 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Волков Игорь 17 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 178
США - Джорджия - Атланта 265 46
Россия - РФ - Российская федерация 166167 33
США - Калифорния 4829 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
США - Южная Каролина 96 21
США - Флорида 786 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
США - Теннесси 125 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Япония 13807 13
США - Северная Каролина 328 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Техас 1048 12
США - Огайо 291 12
США - Иллинойс 340 11
США - Мэриленд 299 9
США - Алабама 147 9
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 9
Польша - Республика 2031 9
США - Невада 214 8
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 8
США - Вирджиния - Виргиния 288 7
Израиль 2856 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
США - Луизиана 110 6
США - Миссури 129 6
Швеция - Королевство 3782 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
США - Мичиган 274 5
США - Висконсин 118 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5081 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 61
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 26
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 20
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 15
Гражданская война 170 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 12
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 11
Зоология - наука о животных 2887 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 8
Ботаника - Растения - Plantae 1167 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 7
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 7
AP - Associated Press 2007 13
Phys.org 972 12
EurekAlert 291 10
New Scientist 1448 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
VNUNet.com 214 4
ScienceDaily 399 4
e4 Engineering 107 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Nature 832 3
Newsbytes News Network 379 3
Faulkner Information Services 100 3
PhysicsWeb 184 3
FT - Financial Times 1296 3
Bloomberg 1627 3
NYT - The New York Times 1100 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Physical Review Letters 164 2
MIT Technology Review 66 2
Space Daily 528 2
Total Telecom 613 2
Future - Space.com 200 2
F-16.net 126 2
TerraDaily 141 2
Nanotechweb 92 2
CERN Courier 28 2
Times 661 2
PR Newswire 58 2
Astronomy & Astrophysics 16 2
NewScientistTech 16 2
Forbes - Форбс 1002 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
EE Times 160 1
AppleInsider 400 1
TechSpot 188 1
Yonhap News Agency 43 1
TechTarget 13 1
Fortune Global 100 142 1
VDC Research Group 14 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CNews Мишень 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 96
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 2
MCG - Medical College of Georgia - Медицинский колледж Джорджии 2 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ГБОУ школа № 57 2 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
USENIX - техническая конференция 15 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
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