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США Джорджия
СОБЫТИЯ
|08.05.2014
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Большие данные увеличат эффективность сельского хозяйства на 20%
Правительство штата Джорджия планирует поставить большие данные на службу сельскому хозяйству. Университет Джордж
|08.10.2010
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Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров
В 2008 году в связи с экономическим кризисом руководство отдела образования округа Форсайт, расположенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Microsoft Office 2003.
|27.02.2010
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Утечка в Университете штате Джорджия: скомпрометированы данные 170 тыс. человек
В Университете штате Джорджия произошла серьезная утечка информации. Как отмечают специалисты компании «Практика Безопасности», данная утечка стала еще одной в череде инцидентов, произошедших в США еще в 2009 г. Др
|18.04.2007
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3 млн жителей Джорджии пострадали от утечки данных
ter Services) в очередной раз допустила утечку персональных данных. Напомним, что в конце прошлого года фирма отметилась тем, что потеряла сведения 1,4 млн клиентов. Теперь настал черед 3 млн жителей Джорджии. Имена, даты рождения, адреса, а также номера соцстрахования были записаны на CD. Диск отправили из офиса ACS в Атланте субподрячику в Мэриленд, и с тех пор не могут найти. ACS традици
|02.12.2005
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Джорджия привлекает разработчиков игр
ых игр льготными налоговыми условиями. Ранее губернатор штата Луизиана подписал договор о предоставляемой скидке в 20% игровым компаниям. Сегодня же стало известно о схожей мере, предпринятой в штате Джорджия. Как стало известно корреспондентам Savannah Business Report & Journal, в штате в ближайшее время будут введены налоговые послабления в размере 9% для компаний, которые работают в игро
|26.09.2005
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Интернет помогает блокировать инсульты в Джорджии
Медики восьми сельских больниц штата Джорджия, США, получили возможность консультаций с экспертами Медицинского колледжа Джорджии
|05.05.2000
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В штате Джорджия родители получили право на прослушивание частных переговоров своих детей
В штате Джорджия, США, принят законопроект, по которому родители имеют право просматривать электронные почтовые ящики, а также прослушивать телефонные разговоры своих детей в целях их безопасности. Так
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