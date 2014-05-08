США - Джорджия

Большие данные увеличат эффективность сельского хозяйства на 20% Правительство штата Джорджия планирует поставить большие данные на службу сельскому хозяйству. Университет Джордж

Школьный округ в штате Джорджия отказывается от OpenOffice.org на 20 000 компьютеров В 2008 году в связи с экономическим кризисом руководство отдела образования округа Форсайт, расположенного в штате Джорджия недалеко от Атланты, решило заменить офисный пакет Microsoft Office на OpenOffice.org на 20 000 компьютерах. До этого в школах округа использовался офисный пакет Microsoft Office 2003.

Утечка в Университете штате Джорджия: скомпрометированы данные 170 тыс. человек В Университете штате Джорджия произошла серьезная утечка информации. Как отмечают специалисты компании «Практика Безопасности», данная утечка стала еще одной в череде инцидентов, произошедших в США еще в 2009 г. Др

3 млн жителей Джорджии пострадали от утечки данных ter Services) в очередной раз допустила утечку персональных данных. Напомним, что в конце прошлого года фирма отметилась тем, что потеряла сведения 1,4 млн клиентов. Теперь настал черед 3 млн жителей Джорджии. Имена, даты рождения, адреса, а также номера соцстрахования были записаны на CD. Диск отправили из офиса ACS в Атланте субподрячику в Мэриленд, и с тех пор не могут найти. ACS традици

Джорджия привлекает разработчиков игр ых игр льготными налоговыми условиями. Ранее губернатор штата Луизиана подписал договор о предоставляемой скидке в 20% игровым компаниям. Сегодня же стало известно о схожей мере, предпринятой в штате Джорджия. Как стало известно корреспондентам Savannah Business Report & Journal, в штате в ближайшее время будут введены налоговые послабления в размере 9% для компаний, которые работают в игро

Интернет помогает блокировать инсульты в Джорджии Медики восьми сельских больниц штата Джорджия, США, получили возможность консультаций с экспертами Медицинского колледжа Джорджии