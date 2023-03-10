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Princeton University Принстонский университет PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory Принстонская лаборатория физики плазмы PNI, Princeton Neuroscience Institute институт нейробиологии

Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии


10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности 1

17.02.2021 Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю 1

11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель 1

04.02.2020 Найден способ десятикратно усилить сигнал Wi-Fi и 5G за сущие копейки 1

28.09.2018 Facebook сливает рекламодателям телефоны пользователей, полученные без их ведома 1

10.09.2018 Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке 1

23.11.2017 Крупнейшие сайты следят за пользователями через инструменты «Яндекса» 1

22.11.2017 Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер 1

13.11.2017 Создан 50-кубитный квантовый компьютер 1

04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена трем ученым за топологические исследования 1

12.12.2014 В Принстоне могут напечатать смартфон целиком. Но не будут 1

29.09.2014 Наноструктуры для солнечных батарей помогут и светодиодам 1

21.04.2014 Google нанял нового ученого, намереваясь победить смерть 1

22.01.2014 Исследователи предсказали гибель Facebook в ближайшие годы 2

18.09.2013 У биосферы Земли есть надежная страховка 1

15.05.2013 Радиоточка, которая всегда с тобой 1

05.04.2013 Звуки Вселенной расскажут о ее форме 1

08.11.2012 Найден путь к победе над герпесом 1

27.09.2012 Метеориты "заражают" жизнью другие звездные системы 1

20.06.2012 "Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости 2

05.05.2012 "Морщины" пойдут солнечным панелям на пользу 1

15.12.2011 10 гигапарсек в миниатюре: в Корее появилась крупнейшая модель Вселенной 1

12.12.2011 Спутники определят эпидемии по ночному свету городов 1

29.11.2011 Препятствия увеличивают эффективность передачи света 1

26.09.2011 Первичные черные дыры укажут на темную материю 1

06.09.2011 Температуру внутри клеток покажет нанотермометр 1

30.08.2011 Как ведет себя плазма на стенках атомного реактора, расскажет спецдатчик 1

05.08.2011 Intel Labs инвестируют $30 млн в открытие двух научных центров по изучению облачных вычислений и встраиваемых систем 1

17.02.2011 Органический лазер послужит датчиком деформации конструкций 1

01.02.2011 Бомбы будут искать лазером 1

12.01.2011 Искусственные белки оказались способны поддерживать жизнь 1

14.12.2010 Создан сверхчувствительный детектор СВЧ 1

29.10.2010 Высокий иммунитет уменьшает плодовитость 1

21.10.2010 За распространением идеи в интернете теперь можно проследить 1

21.10.2010 Лягушки спасут мечехвостов и помогут медикам 1

08.09.2009 "Трансцендентный" детектор визуализирован методами неогеографии 2

11.08.2009 Выявлено аномальное поведение электронов в топологическом изоляторе 1

06.01.2009 Разработан принципиально новый тип лазеров 1

08.12.2008 Нобелевский лауреат по экономике предсказывает крушение автоиндустрии США 1

13.10.2008 Нобелевская по экономике: политкорректный выбор 1


Публикаций - 131, упоминаний - 145

Princeton University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 12
Google LLC 11109 10
Microsoft Corporation 23868 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 4
HP Inc. 5559 4
Xerox 1120 4
Meta Platforms - Facebook 4296 3
HP - Hewlett-Packard 3508 3
Oracle - Sun Microsystems 2171 2
Прогноз 1232 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 15 2
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 74 2
OpenText - Micro Focus - Novell 869 2
Alphabet 95 2
AT&T Inc 1625 2
Yandex - Яндекс 6139 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 553 2
Cisco Systems 4914 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 128 1
123 солюшнс 641 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 160 1
HPE Technology Services 15 1
Samsung Electronics 9874 1
Цифра ГК 2221 1
Accenture plc 652 1
Utrace - Ютрэйс 25 1
OpenAI 101 1
5nine Software 1875 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 71 1
ESG - Enterprise Strategy Group 215 1
RealNetworks Products and Services 305 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 34 1
HPE Networking - HPE ProCurve 27 1
Sycamore Networks 44 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 12 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 15 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 980 1
HP Compaq Computer Corp 1648 1
Neonode 8 1
HPE Enterprise Services 30 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 23
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 5
Открытие ФК - Банк Открытие 448 4
Boeing 938 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 3
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 16 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 1
Berkshire Hathaway 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 219 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 1
Sony BMG 124 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 59 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 72 1
Резонанс НПП 1 1
Uber 316 1
Adidas - Адидас 139 1
Walgreens 13 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
Связной ГК 1340 1
Blue Origin 1 1
Google Ventures - GV 37 1
Sequoia Capital 86 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 1
Ford 399 1
Thoma Bravo 14 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 17 1
eBay Inc 1571 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 98 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 2 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 79 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 2
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 4
New Scientist 1447 14
Nature 802 12
Phys.org 958 11
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 1
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