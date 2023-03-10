Индексная книга CNews*
Princeton University Принстонский университет PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory Принстонская лаборатория физики плазмы PNI, Princeton Neuroscience Institute институт нейробиологии
Публикаций - 131, упоминаний - 145
Princeton University упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|New Scientist 1447 14
|Nature 802 12
|Phys.org 958 11
|CNews RND - R&D.CNews 0 9
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 6
|EurekAlert 270 6
|ScienceDaily 300 5
|NYT - The New York Times 972 5
|AP - Associated Press 1976 3
|Physical Review Letters 113 3
|PhysicsWeb 143 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
|NBC News 10 2
|Times 659 2
|VNUNet.com 214 2
|The Register 1230 2
|TerraDaily 103 2
|Engadget - Блог о технологиях 422 2
|LiveScience 77 1
|Scientific American 80 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
|CNET Networks - CNET News 1604 1
|The Observer 13 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 18 1
|MIT Technology Review 6 1
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 44 1
|The Washington Post 316 1
|Forbes - Форбс 652 1
|Inquirer 369 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1296 1
|Bloomberg 1116 1
|Gizmodo 122 1
|ETS - Educational Testing Service 2 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
|Samsung Research 6 1
|Privacy International 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.