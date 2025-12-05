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Индексная книга (каталог) CNews*
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Princeton University Принстонский университет PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory Принстонская лаборатория физики плазмы PNI, Princeton Neuroscience Institute институт нейробиологии

Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии

СОБЫТИЯ


05.12.2025 Российские физики создали сверхпроводящий диод для электроники нового поколения и квантовых компьютеров 1
11.04.2025 Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга 2
28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
30.06.2023 Как искусственный интеллект обучит сотрудников и сэкономит деньги? 1
10.03.2023 Назван список профессий, по которым сильнее всего ударит ИИ. Программисты в безопасности 1
31.10.2022 Умерла создательница первого языка ассемблера 1
02.03.2022 Умер создатель технологии, без которой не было бы локальных сетей 1
20.09.2021 Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах 1
17.02.2021 Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
11.05.2020 Google покинул ключевой руководитель 1
04.02.2020 Найден способ десятикратно усилить сигнал Wi-Fi и 5G за сущие копейки 2
19.03.2019 Facebook из приложений шпионит за пользователями, часть которых несовершеннолетние 1
28.09.2018 Facebook сливает рекламодателям телефоны пользователей, полученные без их ведома 2
10.09.2018 Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке 1
23.11.2017 Крупнейшие сайты следят за пользователями через инструменты «Яндекса» 2
22.11.2017 Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер 2
13.11.2017 Создан 50-кубитный квантовый компьютер 2
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon 1
04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена трем ученым за топологические исследования 2
03.03.2016 Председатель правления Google возглавил совет по инновациям Минобороны США 1
26.01.2016 Умер прародитель искусственного интеллекта 1
12.12.2014 В Принстоне могут напечатать смартфон целиком. Но не будут 2
29.09.2014 Наноструктуры для солнечных батарей помогут и светодиодам 1
21.04.2014 Google нанял нового ученого, намереваясь победить смерть 1
22.01.2014 Исследователи предсказали гибель Facebook в ближайшие годы 2
18.09.2013 У биосферы Земли есть надежная страховка 2
15.05.2013 Радиоточка, которая всегда с тобой 2
05.04.2013 Звуки Вселенной расскажут о ее форме 2
08.11.2012 Найден путь к победе над герпесом 2
27.09.2012 Метеориты "заражают" жизнью другие звездные системы 2
20.06.2012 "Тяжелые" электроны открывают секрет сверхпроводимости 3
07.06.2012 Найдены истоки человеческих слов 2
05.05.2012 "Морщины" пойдут солнечным панелям на пользу 2
15.12.2011 10 гигапарсек в миниатюре: в Корее появилась крупнейшая модель Вселенной 1
12.12.2011 Спутники определят эпидемии по ночному свету городов 1
29.11.2011 Препятствия увеличивают эффективность передачи света 2
26.09.2011 Первичные черные дыры укажут на темную материю 2
06.09.2011 Температуру внутри клеток покажет нанотермометр 2

Публикаций - 162, упоминаний - 288

Princeton University и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 12
Google LLC 12688 12
Microsoft Corporation 25775 10
Xerox - The Haloid Company 1168 5
HP Inc. 5883 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
OpenAI 541 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Xerox PARC - Xerox Palo Alto Research Center - Xerox Research Center Webster 33 2
Alphabet 177 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AT&T Inc 1725 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Шахты 0 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 2
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
NavMaps 1 1
EzWIM 4 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Trustworks Global 12 1
ИИ-Технологии 309 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Coriant 18 1
Alawar - Алавар 63 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
HPE Enterprise Services 58 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
RealNetworks Products and Services 355 1
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Boeing 1031 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
FARШ 7 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Кофемания 85 1
Vasilchuki Restaurant Group - Vasilchuki Chaihona №1 - Чайхона №1 братьев Васильчуков - Пайлтех 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walgreens 16 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
Adidas - Адидас 170 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Альфа-Групп 745 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ford 434 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Barclays 122 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 1
Sequoia Capital 115 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Berkshire Hathaway 34 1
Anko Retail 1 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
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ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
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ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
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Duolingo - Дуолинго 22 1
QISKit - Quantum Information Software Kit 6 1
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NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
Pixabay 257 1
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ClickTale 2 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 45 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
FreePik 1841 1
МТС Future Crew - Membrana 24 1
Google Chrome - браузер 1701 1
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Apple macOS 2419 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 246 1
Apple - App Store 3109 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Felten Edward - Фелтен Эдвард 7 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 5
Schmidt Helmut - Шмидт Хельмут 3 3
Steinhardt Paul - Стейнхардт Пол 4 3
Fiske Susan - Фиск Сьюзан 3 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Tymoczko Dmitri - Тиможко Дмитрий 2 2
Лебедь Андрей 4 2
Wagner Sigurd - Вагнер Сигурд 2 2
Маринова Ирина 2 2
Goodman Jeremy - Гудман Джереми 2 2
Lacour Stephanie - Лакур Стефани 2 2
Harris Lasana - Харрис Лазана 2 2
Smith Stewart - Смит Стюарт 3 2
Torquato Salvatore - Торквато Сальваторе 2 2
Halderman Alex - Хальдерман Алекс 2 2
Howe Robert - Хоуи Роберт 3 2
Yazdani Ali - Яздани Али 2 2
Chaikin Paul - Чайкин Пол 3 2
Boldt Elihu - Болдт Элиху 2 2
Lafferty Kevin - Лафферти Кевина 2 2
Levy Marcus - Леви Маркус 3 2
Holz Daniel - Хольц Дэниел 2 2
Лэнгли Адам - Langley Adam 3 2
Jawahery Hassan - Джоэри Хассан 2 2
Krugman Paul - Кругман Пол 5 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
SomeyaTakao - Сомея Такао 8 2
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 1
Schmidtlein John - Шмидтлайн Джон 1 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Kenyon Cynthia - Кеньон Синтию 2 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Charney Scott - Чарни Скотт 13 1
Калашников Дмитрий 9 1
Schechtman Danny - Шехтман Дэнни 1 1
Feldman Ariel - Фельдман Ариэл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
США - Калифорния 4829 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Япония 13807 7
Индия - Bharat 5869 6
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 5
Европа 24964 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
США - Нью-Йорк 3180 5
США - Нью-Джерси 307 5
Мировой океан - World Ocean 528 5
Япония - Токио 1020 4
США - Мэриленд 299 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Швеция - Королевство 3782 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Массачусетс 517 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 3
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Уран - планета Солнечной системы 550 2
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 2
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 2
Земля - Южное полушарие 160 2
Норвегия - Шпицберген - Свальбард - Грумант 37 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 27
Физика - Physics - область естествознания 2940 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 10
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 10
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Молекула - Molecula 1102 8
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