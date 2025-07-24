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Индексная книга (каталог) CNews*
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TAU Tel Aviv Unive Тель-Авивский университет


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад 1
08.09.2022 Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа 1
02.03.2022 В 100 миллионах смартфонов Samsung Galaxy сломано аппаратное шифрование 1
21.07.2021 Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных 2
22.03.2021 Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу? 2
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
06.02.2020 Check Point выяснил, как сети могут быть взломаны с помощью лампочки 1
13.08.2019 Взломан один из самых защищенных в мире промышленных контроллеров 1
08.10.2018 «Яндекс» запустил «Музыку» в Израиле. Цены 1
23.01.2018 «Яндекс» откроет филиал Школы анализа данных в Израиле 3
29.03.2016 Найден механизм генной памяти 1
18.02.2016 Глава «Яндекса» Аркадий Волож инвестировал в турецкий и израильский стартапы 1
01.07.2015 Импульсное поле регенерирует кожу 1
22.06.2015 Воровать ключи к шифрам RSA с ПК научились «с помощью хлебной лепешки» 1
04.09.2014 TMT Investments вложила $250 тыс. в Android-приложение Drupe Mobile 1
14.02.2014 Официально: «Убийца» Skype - сервис Viber продан за $900 млн 1
11.02.2014 «Убийца» Skype - сервис Viber может быть поглощен азиатским конкурентом 1
05.06.2013 Еще один шаг к спасению от старческого слабоумия и эпилепсии 1
27.02.2013 Даже у умирающих звезд могут быть обитаемые планеты 1
05.10.2012 Создана солнечная батарея размером с молекулу 1
20.09.2012 Ручной сканер "разденет" подозрительных пешеходов 1
06.09.2012 Раковые клетки: не одиночки, а общество 1
04.09.2012 Вирусы спасут кораллы от "белой чумы" 1
21.05.2012 Новый датчик токсинов: микробы дадут простой ответ 1
13.03.2012 Создан первый биоразлагаемый транзистор 1
03.02.2012 Ученые против рака: что придумали в 2011 году 1
01.02.2012 Революция микророботов изменит человечество 1
09.12.2011 Прижигание опухоли: удаление плюс иммунитет 1
07.11.2011 Ситуацию с городскими парковками разрешит симулятор 1
30.09.2011 Мозговые протезы: искусственный мозжечок заработал на крысах 1
21.02.2011 Иерихонская башня была храмом неизвестного бога? 1
07.02.2011 Стекло плавится при абсолютном нуле 1
08.11.2010 Бактерии меняют феромоны мушек-дрозофил 1
01.11.2010 В Израиле раскапывают древний королевский сад 1
09.08.2010 Исторические документы останутся в сохранности благодаря ручному спектрометру 1
10.10.2008 Хаос утверждается в микромире 1
02.09.2008 Арбоскульпторы строят дома из живых деревьев 1
27.02.2008 Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии 1
18.02.2008 Использование сотовых телефонов повышает риск развития рака 1
04.12.2007 Разработана новая модель "времени первого достижения" 1

Публикаций - 60, упоминаний - 68

TAU и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7926 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1520 2
Samsung Electronics 10421 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1527 2
Rakuten Viber Media 10 2
Check Point Software Technologies 775 1
Philips 2067 1
Signify - Philips Lighting 21 1
ЭЛАС НПО 15 1
Amazon Inc - Amazon.com 3073 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13487 1
Acronis - Акронис 452 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
NavMaps 1 1
EzWIM 4 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Trustworks Global 7 1
Alawar - Алавар 58 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Qualcomm Technologies 1863 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Coriant 17 1
Райс - Rise Company 24 1
Сенсорные Системы 70 1
@stake - ATstake 17 1
Google LLC 12025 1
Vodafone Group 1384 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Tencent 167 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 3
Microsoft - LinkedIn 667 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Альфа-Групп 719 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Anko Retail 1 1
WikiMart - Викимарт 53 1
TMT Investments 113 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 125 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Barclays 121 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Lockheed Martin 759 1
Momentus Space 29 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3169 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1825 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 334 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Правительство Израиля - Israel National Cyber Security Authority - INCB - Israel National Cyber Bureau - Национальное управление кибербезопасности (Израиль) 2 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 117 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 242 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16465 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13180 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8157 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3158 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14081 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2294 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5651 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7593 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5902 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3545 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14124 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2316 4
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1393 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7479 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1326 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11756 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21360 2
Умные платформы 1792 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6555 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28440 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4706 2
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Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 2
Apple iOS 8032 2
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Unimax UMX - Серия смартфонов 239 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
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Samsung Galaxy 975 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1158 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 15
Россия - РФ - Российская федерация 151231 10
Земля - планета Солнечной системы 10505 7
Израиль - Тель-Авив 112 7
Израиль - Иерусалим 108 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13444 4
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Канада 4937 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 3
Франция - Французская Республика 7926 3
Европа 24456 3
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Иран - Исламская Республика Иран 1103 2
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Турция - Турецкая республика 2442 2
Беларусь - Минск 657 2
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Германия - Федеративная Республика 12827 2
Беларусь - Белоруссия 5903 2
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США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1638 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18059 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4141 1
Новая Зеландия 723 1
Ближний Восток 2998 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3257 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Бразилия - Федеративная Республика 2412 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 1
Египет - Арабская Республика 1029 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 134 1
Палестина 91 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1303 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1234 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4570 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1412 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 6
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 6
Зоология - наука о животных 2723 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1648 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11223 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2847 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4200 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 5
Ботаника - Растения - Plantae 1088 5
Физика - Physics - область естествознания 2726 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1412 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 4
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 802 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1933 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5146 4
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 407 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 784 4
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5312 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19563 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1579 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1263 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3467 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 520 3
Металлы - Золото - Gold 1167 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1299 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 2
Аудит - аудиторский услуги 2881 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1743 2
New Scientist 1448 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Crunchbase 74 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Nanotechweb 92 2
Space War 75 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Variety 23 1
PhysicsWorld 90 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
ScienceDaily 400 1
LiveScience 154 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 1
Nature 816 1
AP - Associated Press 2006 1
Из рук в руки - irr.ru 68 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
Forbes - Форбс 875 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 237 3
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 9 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 624 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 263 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 156 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 962 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 171 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 1
РАН - Российская академия наук 1953 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 905 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
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Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE - Federal University of Pernambuco - Федеральный университет Пернамбуку 1 1
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