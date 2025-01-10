Université Pierre et Marie Curie Pierre and Marie Curie University Университет Пьера и Марии Кюри
Université Pierre et Marie Curie и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7339 2
|Microsoft Corporation 24625 1
|Acronis - Акронис 448 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
|GitHub 814 1
|Google LLC 11775 1
|Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 2
|Градиент 89 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|QWave - венчурный фонд 4 1
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