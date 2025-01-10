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Université Pierre et Marie Curie Pierre and Marie Curie University Университет Пьера и Марии Кюри



10.01.2025 Культовый медиаплеер VLC научился на лету создавать и переводить субтитры к видео. Это бесплатно и не требует интернета 1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
16.02.2021 Легендарный медиаплеер VLC радикально преобразится. Понравится это далеко не всем 1
29.11.2018 Microsoft объявил вирусом знаменитый проигрыватель VLC 1
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 1
10.01.2012 Доказано экспериментом: скрипка Страдивари хуже современных 1
15.11.2011 Лабораторная кровь прижилась в человеке 1
22.08.2011 Развитие эмбриона подчиняется законам гидродинамики 1
17.09.2010 Вирусы вылечили человека от генетического заболевания 1
10.12.2007 Предложен сценарий образования необычных спутников Сатурна 1
04.12.2007 Разработана новая модель "времени первого достижения" 1
15.08.2007 Чернобыль не стал раем для животных и растений 1
11.07.2007 Птицы с ярким оперением избегают Чернобыля 1
03.07.2006 Создана модель "поющих" песчаных дюн 1
03.07.2006 Создана модель "поющих" песчаных дюн 1
29.03.2006 Найден новый способ фокусировки звуковых волн 1
29.03.2006 Найден новый способ фокусировки звуковых волн 1
23.01.2006 Цифровая вода обещает безбрежные перспективы 1
23.01.2006 Цифровая вода обещает безбрежные перспективы 1
09.06.2003 Заменитель крови из червей вселяет надежду 2
09.06.2003 Заменитель крови из червей вселяет надежду 2

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Université Pierre et Marie Curie и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24625 1
Acronis - Акронис 448 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
GitHub 814 1
Google LLC 11775 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 2
Градиент 89 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
QWave - венчурный фонд 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Контрастность 2824 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 2
Микроскоп - Microscope 325 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 27 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 238 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 1
Microsoft Windows 15656 3
Apple iOS 7809 3
Google Android 13994 3
Linux OS 9936 3
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 72 3
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 3
Apple macOS 2059 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 2
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Google VirusTotal 80 1
Google Safe Browsing 3 1
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 34 1
Kodi - XBMC - кроссплатформенный медиаплеер 10 1
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Антипов Евгений 6 1
Франция - Французская Республика 7845 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Нептун - планета Солнечной системы 201 3
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 2
Америка - Американский регион 2160 2
США - Южная Каролина 97 2
Италия - Пьемонт - Турин 44 2
Солнечная система - Solar system 2522 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Сатурн - Пан (спутник) 4 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Экватор - Equator 202 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Phys.org 972 5
Nature 811 4
New Scientist 1448 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
Ars Technica 419 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
ScienceDaily 400 1
Journal of Applied Ecology 3 1
The Verge - Издание 554 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 64 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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