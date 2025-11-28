Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акимов Алексей
СОБЫТИЯ
Акимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Acronis - Акронис 459 1
|Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 135 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
|Белоусов Сергей 247 1
|Лукин Михаил 15 1
|Зубарев Илья 26 1
|Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
|Яныкин Ростислав 15 1
|Gisin Nicolas - Гизин Николас 5 1
|Кузьмин Сергей 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.