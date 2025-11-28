Разделы

Акимов Алексей


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря 1
25.07.2013 «Сбербанк» прекратил эмиссию банковских карт, не оборудованных чипом 1
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Акимов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 459 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
QWave - венчурный фонд 4 1
Visa International 1969 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1282 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2261 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 624 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 871 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 260 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 137 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1369 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3263 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8380 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17805 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1463 1
Белоусов Сергей 247 1
Лукин Михаил 15 1
Зубарев Илья 26 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Яныкин Ростислав 15 1
Gisin Nicolas - Гизин Николас 5 1
Кузьмин Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
Швейцария - Женева 327 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2536 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 2
Физика - Physics - область естествознания 2826 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2252 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 494 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 470 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 1
Nature 821 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1633 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 69 1
