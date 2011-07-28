Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nature
СОБЫТИЯ
|28.07.2011
|
Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами
Компания МакЦентр представляет на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их уникальной особенностью является наличие встроенного радар-детектора, позволяющего заблаговременно обнаруживать большинство типов радаров, используемых дорожной полицией, в ра
|27.07.2011
|
«МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами
Компания «МакЦентр» представила на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их особенностью является наличие встроенного радар-детектора, позволяющего заблаговременно обнаруживать большинство типов радаров, используемых дорожной полицией, в радиусе двух
|11.04.2011
|
Pocket Nature GS-500: 5-дюймовый GPS-навигатор с GSM-модулем
Компания «МакЦентр» объявила о выводе на рынок новой многофункциональной модели Pocket Nature GS-500. Pocket Nature GS-500 является первым устройством в линейке, имеющим GSM-модуль, благодаря которому можно совершать звонки, отправлять и получать SMS и просматривать сайты
|04.04.2011
|
Pocket Nature NP-025: 5-дюймовый навигатор с поддержкой пробок
Компания «МакЦентр» представила на рынке новую многофункциональную модель навигатора Pocket Nature NP-025. Устройство обеспечивает возможность выхода в интернет и беспроводного подключения к мобильным телефонам в качестве устройства громкой связи. В качестве предустановленного навигац
|19.10.2010
|
Pocket Nature NP015: тест GPS-навигатора с 5-дюймовым экраном
Первая «ласточка» Попав в тестовую лабораторию ZOOM.CNews, навигатор Pocket Nature NP015 сразу очаровал нас своей элегантностью и простотой. Тонкий корпус (толщиной 1.15 см) представляет собой прямоугольник со сторонами 13.6x8.6 см, большую часть которого спереди заним
|28.03.2006
|
Britannica обиделась на журнал Nature
Составители энциклопедии Britannica опубликовали открытое письмо с критикой журнала Nature. Журнал опубликовал результаты исследования, в котором Britannica сравнивается по точности с открытой онлайновой энциклопедией Wikipedia и делается вывод о приблизительно одинаковой точн
|15.03.2006
|
Гамма-вспышка поставила новый рекорд
9 марта журнал Nature опубликовал три статьи независимых групп исследователей из США, Италии и Японии, обобщающих всю совокупность данных об экстремальном событии, зарегистрированном космическим телескопом Sw
|15.03.2006
|
Гамма-вспышка поставила новый рекорд
9 марта журнал Nature опубликовал три статьи независимых групп исследователей из США, Италии и Японии, обобщающих всю совокупность данных об экстремальном событии, зарегистрированном космическим телескопом Sw
|24.10.2000
|
Nature et Liberte открыла свой сайт
Французская компания Nature et Liberté, торгующая товарами для активного отдыха, открыла свой сайт в Сети, сообщает Le Journal du Net. Целью создания сайта - повышение известности марки. В этот проект компания влож
Nature и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.