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Nature

СОБЫТИЯ


28.07.2011 Club.CNews: В России появились первые навигаторы со встроенными радар-детекторами

Компания МакЦентр представляет на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их уникальной особенностью является наличие встроенного радар-детектора, позволяющего заблаговременно обнаруживать большинство типов радаров, используемых дорожной полицией, в ра
27.07.2011 «МакЦентр» представил на российском рынке навигаторы со встроенными радар-детекторами

Компания «МакЦентр» представила на российском рынке две новые многофункциональные модели навигаторов - Pocket Navigator RD-500 и Pocket Nature RD-500. Их особенностью является наличие встроенного радар-детектора, позволяющего заблаговременно обнаруживать большинство типов радаров, используемых дорожной полицией, в радиусе двух

11.04.2011 Pocket Nature GS-500: 5-дюймовый GPS-навигатор с GSM-модулем

Компания «МакЦентр» объявила о выводе на рынок новой многофункциональной модели Pocket Nature GS-500. Pocket Nature GS-500 является первым устройством в линейке, имеющим GSM-модуль, благодаря которому можно совершать звонки, отправлять и получать SMS и просматривать сайты

04.04.2011 Pocket Nature NP-025: 5-дюймовый навигатор с поддержкой пробок

Компания «МакЦентр» представила на рынке новую многофункциональную модель навигатора Pocket Nature NP-025. Устройство обеспечивает возможность выхода в интернет и беспроводного подключения к мобильным телефонам в качестве устройства громкой связи. В качестве предустановленного навигац
19.10.2010 Pocket Nature NP015: тест GPS-навигатора с 5-дюймовым экраном

Первая «ласточка» Попав в тестовую лабораторию ZOOM.CNews, навигатор Pocket Nature NP015 сразу очаровал нас своей элегантностью и простотой. Тонкий корпус (толщиной 1.15 см) представляет собой прямоугольник со сторонами 13.6x8.6 см, большую часть которого спереди заним
28.03.2006 Britannica обиделась на журнал Nature

Составители энциклопедии Britannica опубликовали открытое письмо с критикой журнала Nature. Журнал опубликовал результаты исследования, в котором Britannica сравнивается по точности с открытой онлайновой энциклопедией Wikipedia и делается вывод о приблизительно одинаковой точн
15.03.2006 Гамма-вспышка поставила новый рекорд

9 марта журнал Nature опубликовал три статьи независимых групп исследователей из США, Италии и Японии, обобщающих всю совокупность данных об экстремальном событии, зарегистрированном космическим телескопом Sw
15.03.2006 Гамма-вспышка поставила новый рекорд

9 марта журнал Nature опубликовал три статьи независимых групп исследователей из США, Италии и Японии, обобщающих всю совокупность данных об экстремальном событии, зарегистрированном космическим телескопом Sw
24.10.2000 Nature et Liberte открыла свой сайт

Французская компания Nature et Liberté, торгующая товарами для активного отдыха, открыла свой сайт в Сети, сообщает Le Journal du Net. Целью создания сайта - повышение известности марки. В этот проект компания влож

Публикаций - 832, упоминаний - 832

Nature и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Google LLC 12688 18
Microsoft Corporation 25775 11
Intel Corporation 12811 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
9594 9
D-Wave Systems 26 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
МакЦентр - MacCentre 171 5
Samsung Electronics 11064 5
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Lenovo Motorola 3566 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
OpenAI 541 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Esri 176 3
Wave Systems - Safend 12 3
Volterra Consulting 3 3
Cyberkinetics Neurotechnology Systems Inc 8 3
QuantumCTek 6 3
SAP SE 5601 3
HP Inc. 5883 3
Philips 2099 3
Sony 6739 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Магнетар 9 2
Box inc - box.com - box.net 375 2
Deiteriy - Дейтерий 75 2
Motorola Inc 1156 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
IBM Almaden Research Center 25 2
PocketNature 3 2
Textron - AAI Corporation 19 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 6
Геометрия НПО 165 5
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 5
Резонанс НПП 407 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Lockheed Martin 777 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
QinetiQ Group 57 2
Westinghouse Savannah River 2 2
101Hotels.com 456 2
Прагматика 7 2
Genetic Savings & Clone 4 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
British Museum - Британский музей 14 2
Taylor & Francis Group 5 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Elsevier 19 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Ренова Лаб 3 1
Springer Nature Limited 8 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Liverpool FC - Ливерпуль - Британский футбольный клуб 4 1
Miele - Миле 139 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Dyson 157 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Районные суды РФ 196 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 8
Greenpeace - Гринпис 130 3
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
AWEA - American Wind Energy Association - Американская ассоциация ветроэнергетики 2 2
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 86
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 77
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 72
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 57
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 56
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 45
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 37
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 35
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 33
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
Микроскоп - Microscope 347 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 28
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 25
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 25
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 16
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 16
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 14
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 14
Microsoft Windows 2000 8678 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 9
Apple iPhone 6 4861 9
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 9
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 8
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 5
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 5
МТС Снежинка 23 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 4
Антикитерский механизм - Antikythera mechanism - андикитирский, антикифирский, антикиферский 7 4
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
Pixabay 257 3
NASA Stardust 51 3
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
Cyberkinetics - BrainGate 11 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
QuantumCTek - Xiaohong 5 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
IBM Quantum Experience 8 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
OpenStreetMap - OSM 71 2
ARM PlasticArm 2 2
D-Wave Quantum Computer 3 2
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 11
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 9
Martinis John - Мартинес Джон 6 5
Юнусов Руслан 21 4
Завальский Леонид 5 4
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 4
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 4
Хеммер Филипп 6 4
Brown Michael - Браун Майкл 36 4
Heidmann Thierry - Хейдманн Тьерри 4 4
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 4
Jones Julian - Джонс Джулиан 4 4
Краснопольский Владимир 4 4
Simon Herbert - Саймон Герберт 5 4
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Batty Michael - Бэтти Майкл 4 4
Мицрахи Солли - Mizrahi Solly 4 4
Jacobson Joseph - Джейкобсон Джозеф - Якобсон Джозеф 8 4
Brown Mike - Браун Майк 15 4
Лукин Михаил 16 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Онищенко Геннадий 35 3
Kassinos Adonis - Кассинос Адонис 3 3
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 3
MacKay David - Маккэй Дэвид 3 3
Kahn Kevin - Кан Кевин 5 3
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 3
Rohrer Heinrich - Рорер Генрих 4 3
Binnig Gerd - Бинниг Герд 9 3
Онищенко Владислав 98 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Brown Dave - Браун Дэйв 11 2
SomeyaTakao - Сомея Такао 8 2
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Willner Itamar - Вильнер Итамар 2 2
Вольфсон Борис 15 2
Ярковский Иван 3 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 2
Otero Toribio Fernandez - Отеро Торибио Фернандес 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 205
Земля - планета Солнечной системы 10865 183
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 108
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 92
США - Калифорния 4829 79
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Солнечная система - Solar system 2569 62
Германия - Федеративная Республика 13221 57
Европа 24964 50
Япония 13807 45
Франция - Французская Республика 8177 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Канада 5081 31
Великобритания - Лондон 2432 30
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 29
США - Колумбия - Вашингтон 1487 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 25
Нидерланды 3746 25
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 22
Африка - Африканский регион 3641 21
Сатурн - Титан (спутник) 533 19
Индия - Bharat 5869 19
Испания - Королевство 3840 19
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 18
Юпитер - планета Солнечной системы 557 17
Мировой океан - World Ocean 528 16
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 15
Нептун - планета Солнечной системы 203 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Уран - планета Солнечной системы 550 13
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Израиль 2856 13
Греция - Греческая Республика 1017 13
Великобритания - Шотландия 341 13
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 12
Америка Южная 884 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 222
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 102
Физика - Physics - область естествознания 2940 88
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 86
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 76
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 75
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 70
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 68
Молекула - Molecula 1102 67
Зоология - наука о животных 2887 66
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 63
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 62
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 62
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 52
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 49
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 43
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 43
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 34
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 34
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 33
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 30
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 29
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 28
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 25
Ботаника - Растения - Plantae 1167 25
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 23
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 21
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 19
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 17
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 24
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
IBM Research 111 4
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Microsoft Research 144 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 31
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 24
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 18
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 14
РАН - Российская академия наук 2122 14
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 13
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
University of Oxford - Оксфордский университет 211 12
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 11
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 10
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 10
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 8
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
Columbia University - Колумбийский университет 157 6
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 6
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 6
University of Chicago - Чикагский университет 102 6
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 5
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 5
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 5
UB - University of Bremen - Бременский университет 16 5
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 5
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 5
University of Bristol - Бристольский университет 86 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 15
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Intel Developer Forum - IDF 317 4
American Solar Challenge 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
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