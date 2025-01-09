D-Wave Systems
D-Wave Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
|Национальная квантовая лаборатория 9 1
|Martinis John - Мартинес Джон 5 3
|Шишкин Василий 4 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Манин Юрий 2 1
|Feynman Richard - Фейнман Ричард 10 1
|Устинов Алексей 8 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
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