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D-Wave Systems

D-Wave Systems


09.01.2025 Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет 1
14.11.2024 10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров 1
26.04.2024 В Китае создан 504-кубитный чип для квантового суперкомпьютера. На подходе 1000-кубитный 1
09.08.2021 Ликбез RnD.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 2
14.06.2021 Как сократить издержки при использовании ИИ 2
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
21.02.2019 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 1
26.12.2016 Что принесет науке 2017 год 1
10.12.2015 Google заставила работать квантовый компьютер 2
29.09.2015 Google строит самый мощный квантовый компьютер в мире 1
24.06.2015 D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения 2
03.09.2014 Google начинает разрабатывать собственные квантовые процессоры 2
01.07.2013 В России впервые измерили состояние кубита 1
03.06.2011 Lockheed Martin купила квантовый компьютер D-Wave 3
20.05.2011 Создан первый квантовый компьютер 1
16.05.2011 Квантовый компьютер уже создан? 3
14.02.2007 Первый квантовый компьютер: подробности 1
14.02.2007 Продемонстирован первый коммерческий квантовый компьютер 1
13.02.2007 Сегодня будет представлен первый квантовый компьютер 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

D-Wave Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Microsoft Corporation 24625 5
Wave Systems - Safend 12 4
Intel Corporation 12197 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 3
Quantum Technologies Flagship 3 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
8213 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2041 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 1 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
IonQ 6 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Pentaho 59 1
Honeywell 282 1
Тинфотоника 1 1
HP Inc. 5685 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
QuantWare 1 1
Sycamore Networks - SCMR 56 1
QuantumCTek 5 1
China Telecom Quantum Group 1 1
Lockheed Martin 756 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Сконтел 8 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Computer History Museum - Музей компьютерной истории 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 18
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 16
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 5
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 170 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
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NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия 43 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
D-Wave Quantum Computer 3 3
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
Hitachi Lumada 26 1
Apple Mac Pro 17 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 1
Shenzhen SpinQ Technology - Gemini 1 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Microsoft Skype 2067 1
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
QuantWare Crescendo 1 1
QuantWare Soprano 1 1
NVision Барьер 648 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
QuantumCTek - Xiaohong 4 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
IBM CPLEX 4 1
D-Wave Quantum Advantage2 1 1
Martinis John - Мартинес Джон 5 3
Шишкин Василий 4 1
Никифоров Алексей 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Манин Юрий 2 1
Feynman Richard - Фейнман Ричард 10 1
Устинов Алексей 8 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Канада 4881 12
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
США - Калифорния 4625 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Европа 21767 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Япония 13282 3
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Южная Корея - Республика 6646 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Китай - Тайвань 3984 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 1
США - Массачусетс 505 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 1
Нидерланды 3517 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Сатурн - планета Солнечной системы 135 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Канада - Британская Колумбия 80 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 471 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 41 2
Закон Мура - Moore's law 206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 395 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 16 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 349 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Nature 811 6
Bloomberg 1286 1
MIT Technology Review 65 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Tractica 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 6 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 3
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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