У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер

Коммерческие квантовые компьютеры пока редкость. Саудовская государственная нефтегазовая компания запустила первый на Ближнем Востоке. Он предназначен для решения сложных промышленных задач, в том числе в нефтедобывающей отрасли.



Ближневосточный квантовый компьютер

Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила о совместном с французской Pasqal запуске квантового компьютера, предназначенного для решения практических задач в промышленности, пишет ТАСС.

По словам исполнительного вице-президента Saudi Aramco по технологиям и инновациям Ахмада аль-Хувайтера, инженеры и ученые Саудовской Аравии создают квантовую экспертизу мирового уровня, которая станет «основой для энергетических решений следующего поколения».

Компании также представили первую на Ближнем Востоке коммерческую облачную платформу «квантовые вычисления как услуга» (Quantum Computing as a Service) для потенциальных клиентов по всему миру.

Pasqal с 2019 г. занимается проектированием и созданием высокопроизводительного оборудования и облачного ПО для решения сложных задач в области оптимизации, моделирования и искусственного интеллекта, как указано на ее сайте. Ее штаб-квартира находится во Франции, штат насчитывает более 275 сотрудников. В январе 2023 г. фонд Wa'ed Ventures, венчурное подразделение Saudi Aramco, инвестировало в Pasqal с целью локализации передовых технологий в Саудовской Аравии.

Практическое использование

Вычислительный комплекс на базе квантового процессора Pasqal работает по технологии нейтральных атомов и управляет 200 программируемыми кубитами. Он расположен в ЦОД Saudi Aramco в городе Дахран, на востоке Королевства.

Aramco будет разрабатывать гибридные квантовые решения для своих программ в области оптимизации портовой логистики, оптимизации хранения CO2, размещения скважин, планирования работы буровых установок. В планах компании также создание кадрового резерва в области квантовых технологий в Королевстве и обеспечение доступности квантовых вычислений во всем регионе.

Внешние организации, включая научно-исследовательские институты, университеты и предприятия, смогут использовать облачную платформу Pasqal для доступа к одному из немногих в мире квантовых компьютеров, говорится в пресс-релизе Pasqal.

Представители Pasqal назвали запуск «новой главой в развитии региональной экспертизы и ускорении разработки квантовых приложений в энергетическом, материаловедческом и промышленном секторах».

Коммерческие квантовые компьютеры

Первый в мире коммерческий квантовый компьютер под названием Orion продемонстрировала канадская компания D-Wave Systems, как писал CNews в 2007 г. Изначальная версия должна была иметь 32 квантовых бита.

Японская компания Nippon Telegraph and Telephone Company (NTT) в 2017 г. запустила в эксплуатацию прототип квантовой оптической вычислительной системы, предоставив к ней в тестовом режиме публичный доступ через интернет по облачному принципу.

Китай в октябре 2025 г. заявил о готовности к коммерческому использованию своего сверхпроводящего квантового компьютера, оснащенного 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями.

В России в декабре 2025 г. специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Росатом» открыли доступ к облачной платформе Bauman Octillion, через которую можно дистанционно пользоваться квантовыми компьютерами SnowDrop 4Q и SnowDrop 8Q на базе восьми сверхпроводниковых кубитов.