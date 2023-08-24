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Apple Mac Pro

СОБЫТИЯ

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24.08.2023 Выпущен крошечный ПК с 96 ГБ оперативной памяти. Столько не ставят даже в игровые ПК. Цена. Видео 1
18.02.2022 «Идеальное» средство безопасности Apple низвержено. Легальный инструмент подберет пароль к Mac за 10 часов 1
07.12.2021 Apple завалит рынок десятками новых устройств. Среди них будет одно уникальное 1
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
16.12.2019 В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память 1
11.06.2019 Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac 1
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 1
18.02.2019 Apple готовит к выпуску гигантский MacBook и новое поколение Mac Pro 1
05.04.2017 Новый Apple Mac Pro будет модульным. Фото 1
09.10.2013 Названа дата появления новых iPad и iPad mini 1
10.06.2013 Apple представила новые MacBook Air и Mac Pro. ЦЕНЫ 1
09.04.2013 Apple готовит свой самый мощный компьютер 1
15.02.2012 Apple готовит обновление Mac Pro во второй половине года 1
21.06.2011 Новые Apple Mac Pro будут обладать «уникальным» процессором - источник 1
27.02.2008 Опубликованы данные о 6-ядерном процессоре Intel 1
05.04.2007 8-ядерный Mac Pro: официально 1
14.08.2006 Дайджест. Состоялась долгожданная премьера новинки от Nikon 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Apple Mac Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13018 14
Intel Corporation 12743 9
Nvidia Corp 3912 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2156 2
AMD - Advanced Micro Devices 4601 2
AMD Graphics Product Group - ATI 971 2
D-Wave Systems 26 1
Passware 3 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
Simply NUC - SimplyNUC 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3280 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Amazon Inc - Amazon.com 3232 1
LG Electronics 3718 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
Acer Group - Acer Inc 2744 1
Sony 6712 1
Adobe Systems 1591 1
Nikon 644 1
ONYX International 156 1
eBay Inc 1636 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2774 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10157 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15302 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4467 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8409 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8629 5
DDR - Double data rate 3037 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 499 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12958 4
Моноблок - Monoblock PC 1086 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3616 3
Аксессуары 4235 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14637 3
Desktop computer - Системный блок - системник 472 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13340 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10517 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26403 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2325 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4440 3
Наушники - Headphones 4412 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10517 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 256 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18147 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2982 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 187 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5460 2
Вентилятор - Fan 1056 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2762 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9901 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 600 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4169 2
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 319 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1056 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3090 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 6
Apple MacBook Pro 551 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7540 4
Apple Mac mini - неттоп 205 4
Intel Core - Семейство процессоров 1246 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 493 3
Apple iPad mini 426 3
Apple iMac - Серия моноблоков 465 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 451 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
AMD FirePro - AMD ATI FirePro - графический адаптер 49 2
Apple iPhone 13 191 2
Apple iPad 3979 2
Apple iOS 8502 2
Apple AirPods - Наушники 171 2
Apple iPhone XI 10 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 2
Apple Thunderbolt Display 7 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 658 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 1
QIP - Мессенджер 122 1
Apple macOS FileVault - система шифрования диска 16 1
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Apple iPad Pro 313 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 1
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 1
Apple iLife 72 1
AMD Radeon HD 282 1
Shenzhen SpinQ Technology - Gemini 1 1
Apple iPhone 14 156 1
Apple macOS Tiger 32 1
Intel Xeon Woodcrest 18 1
Intel Xeon Harpertown 2 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Симонов Игорь 103 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 402 1
Gurman Mark - Гурман Марк 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 5
Китай - Тайвань 4219 3
Европа 24869 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
Земля - планета Солнечной системы 10812 1
Азия - Азиатский регион 5868 1
Канада 5040 1
США - Калифорния - Купертино 279 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 206 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1208 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5500 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7318 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6618 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 500 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4548 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11112 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1317 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 627 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10094 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5667 1
Трейд-ин - Trade-in 229 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
Mashable 372 1
9to5Mac 70 1
DailyTech 96 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Bloomberg 1599 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1285 1
WCCFTech - Издание 103 1
MacRumors 147 1
VentureBeat 90 1
Liliputing 76 1
AppleInsider 399 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 178 5
QIP - Quantum Information Processing 1 1
День молодёжи - 27 июня 1059 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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