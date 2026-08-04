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Shenzhen SpinQ Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.08.2026 РТУ МИРЭА подключил к своей онлайн-платформе квантовый компьютер 1
20.12.2022 Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta 2
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 2
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 2
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Shenzhen SpinQ Technology и организации, системы, технологии, персоны:

D-Wave Systems 26 2
IonQ 10 1
QuantWare 2 1
Honeywell 309 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Microsoft Corporation 25769 1
Google LLC 12682 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1579 4
Desktop computer - Системный блок - системник 474 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 3
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Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 85 1
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13240 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4776 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8638 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8766 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6213 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 2
Honeywell Quantum Solutions 1 1
Microsoft Quantum Development Kit 1 1
Microsoft QIR - Quantum Intermediate Views 1 1
Microsoft Azure Quantum 2 1
Shenzhen SpinQ Technology - Gemini 1 1
QuantWare Soprano 1 1
QuantWare Crescendo 1 1
Microsoft Windows 16875 1
Microsoft Azure 1526 1
QIP - Мессенджер 122 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 12 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10329 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27264 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3394 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6053 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2107 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7030 1
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МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1220 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 317 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
День молодёжи - 27 июня 1086 1
Microsoft Ignite 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
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