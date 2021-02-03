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Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет

Интернет Веб-сервисы Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Microsoft запустила публичное тестирование своего облачного сервиса Azure Quantum, открывающего доступ к квантовым вычислениям. Стоимость часа работы с ним достигает $900, хотя собственного квантового компьютера у Microsoft пока нет – она задействует решения своих партнеров, среди которых компании Honeywell Quantum Solutions и IonQ.

Квантовый компьютер в облаках

Корпорация Microsoft открыла публичный доступ к своему облачному сервису Azure Quantum. По данным портала TechCrunch, это лишь предварительная версия сервиса, полноценная будет запущена позже.

Azure Quantum объединяет в себе квантовые решения и аппаратного и программного характера, однако собственного квантового компьютера у Microsoft на момент публикации материала не было – собственные усилия Microsoft по созданию квантового компьютера еще не привели к созданию рабочего кубита. В связи с этим ее новый сервис работает на мощностях компаний Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1Qbit и ряда других, плюс у пользователей будет возможность работать с виртуальными квантовыми системами – их симуляциями на программируемых вентильных матрицах (FPGA).

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Вычисления в новом сервисе Microsoft осуществляют квантовые компьютеры сторонних компаний

«Переход к общедоступной предварительной версии Azure Quantum – ключевая веха для квантовых вычислений и нашей экосистемы», – отметили генеральный директор Microsoft Quantum Криста Своре (Krysta Svore).

Цены и доступность

Воспользоваться возможностями Azure Quantum можно совершенно бесплатно – Microsoft предусмотрела пробный период длительностью 60 минут (один час). Тарифных планов у сервиса немало – в зависимости от сферы его использования каждый дополнительный час работы с ним обойдется пользователю минимум в $10 (760 руб. по курсу ЦБ на 3 февраля 2021 г.). Максимальный тариф – $900 в час или около 68,3 тыс. руб.

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Прайс-лист Azure Quantum в долларах...

Примечательно, что Microsoft привела и цены в рублях, однако они не совпадают с реальным курсом валют и варьируются от 625 руб. до 56,25 тыс. руб.

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... и в рублях

География доступности Azure Quantum очень ограничена. На 3 февраля 2021 г. сервисом можно было воспользоваться лишь в некоторых штатах США, в Великобритании, а также в Японии, Северной и Западной Европе.

Для работы с квантовым облачным сервисом Microsoft каждому пользователю придется установить на свой ПК специализированное ПО. В первую очередь это пакет программ Microsoft Quantum Development Kit с открытым исходным кодом и языком Q#, а также недавно анонсированный аппаратно-независимый промежуточный язык Quantum Intermediate Views (QIR), основанный на LLVM.

Годы разработки

Microsoft работала над сервисом на протяжении нескольких лет. Впервые она рассказала о нем на своей конференции Ignite 2019, прошедшей в начале ноября 2019 г. подчеркнув, что он способен открыть ее клиентам все преимущества квантовых вычислений. Тогда же представители Microsoft сообщили о заключении партнерских соглашений с компаниями 1QBit, Honeywell, IonQ и QCI.

Список возможностей Azure Quantum

В тестовом режиме Azure Quantum начал работать в середине мая 2020 г, но доступ к нему был ограниченным – увидеть его в действии могли лишь некоторые клиенты и партнеры корпорации. По заявлению Microsoft, пользователи нового сервиса могли «создавать собственные программы и развивать навыки по решению сложных бизнес-задач, справиться с которыми можно только с помощью квантовых вычислений».

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Открытое тестирование Azure Quantum Microsoft запустила спустя почти год. Когда именно сервис станет доступен по всему миру, в компании не уточняют.

Крошечный квантовый компьютер для базовых вычислений

Пока Microsoft продвигает квантовые вычисления через облака, китайская компания SpinQ разрабатывает «офлайновый» квантовый компьютер размером с обычный системный блок. CNews писал, что она собирается начать его поставки в IV квартале 2021 г., а создается он для школ и колледжей.

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Настольный квантовый компьютер из Китая

Новинка SpinQ стоит ровно $5000 (379,5 тыс. руб.), что соответствует 5,5 часа работы с Microsoft Azure Quantum по самому дорогому тарифу из представленных на момент запуска публичного тестового режима. Компьютер SpinQ оперирует двумя кубитами и базируется на явлении ядерного магнитного резонанса, в настоящее время применяемого в химии и ряде областей медицины.



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