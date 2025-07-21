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LLVM Low Level Virtual Machine компилятор проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит
УПОМИНАНИЯ
LLVM и организации, системы, технологии, персоны:
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
|Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
|Tesla Motors 413 1
|Nikola Corporation 9 1
|Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
|Unsplash 1111 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1232 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 116 1
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|9to5Google 53 1
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