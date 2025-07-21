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LLVM Low Level Virtual Machine компилятор проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Обновление «Ред ОС» версий 8 и 7.3: актуальное ядро и версии ПО, новый дизайн графических окружений 1
31.07.2024 Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM 1
01.04.2024 Создан язык программирования для ИИ, который «в 68 000 раз быстрее Python» 1
21.07.2022 Google создаст «убийцу» С++ 1
23.05.2022 «Моно» для Astra Linux 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit 1
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia 1
26.03.2021 Выпущен язык программирования – простой, как Ruby, и «быстрый», как C 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
26.08.2020 Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее, чем раньше 1
09.06.2018 Российский суперпроцессор для майнинга появится через три месяца. Характеристики 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 2
04.07.2017 Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО 1
23.10.2014 Бунт против Apple: Энтузиасты пишут открытую версию «быстрого и легкого» языка Apple Swift 1
28.08.2014 AMD выпустила библиотеку C++ AMP 1.2 1
19.03.2013 GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python 1
14.12.2011 Nvidia открыла исходный код компилятора CUDA 1
16.07.2009 Анонсирован выход Unladen Swallow 2009Q2: проект по оптимизации Python 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

LLVM и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12022 4
Microsoft Corporation 24956 4
Nvidia Corp 3606 4
Multiclet - Мультиклет 20 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 2
Apple Inc 12333 2
AMD - Advanced Micro Devices 4350 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Intel Corporation 12358 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 960 1
Honeywell 287 1
Adobe Systems 1562 1
Bellsoft - БеллСофт 53 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 566 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 1
Red Hat 1328 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
GitHub 894 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 1
Лаборатория 50 7 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 385 1
IonQ 6 1
Санрайз Про - Sunrise Pro 8 1
Continuum Analytics 2 1
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Ред Софт - Red Soft 851 1
Газинформсервис - ГИС 330 1
Shenzhen SpinQ Technology 4 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Tesla Motors 413 1
Nikola Corporation 9 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 103 1
Unsplash 1111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 1
ASF - Apache Software Foundation 213 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 709 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30661 1
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ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 364 1
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