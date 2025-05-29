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OpenMP Open Multi-Processing открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран

OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В МФТИ разработано первое российское ПО для сейсморазведки на шельфе 1
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
06.11.2018 Среда разработки приложений Mentor Graphics HPC стала доступна для новых решений AMD 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 1
07.02.2017 Вышла новая версия Solar inCode с модулями динамического и интерактивного анализа 1
15.09.2016 Создан эффективный язык программирования для больших данных 1
08.07.2015 AMD представила серверную видеокарту с 32 ГБ памяти для высокопроизводительных вычислений 1
19.11.2014 Вышла новая версия Oracle Solaris Studio 1
07.08.2014 AMD представила две новые серверные видеокарты AMD FirePro 1
29.06.2012 «Т-Платформы» совместно с суперкомпьютерными центрами Европы создадут прототип гибридной вычислительной системы нового поколения 1
16.06.2005 Intel Compilers 9.0: "друзья" многоядерных платформ 1
12.02.2004 Intel выпустил инструменты для упрощения разработки приложений 1
04.12.2002 Intel: новые компиляторы для оптимизации НТ-приложений 1
09.10.2002 В Москве состоялся "День новых технологий Intel для разработчиков программного обеспечения" 1
27.03.2002 Нижегородская лаборатория Intel: "утечка мозгов наоборот" 1
27.03.2002 Нижегородская лаборатория Intel: "утечка мозгов наоборот" 1
24.08.2001 Intel анонсировала компиляторы под Linux для Pentium 4 и Itanium 1
13.11.2000 Intel выпустила компиляторы C/C++ Compiler 5.0 и Fortran Compiler 5.0 для Windows для Pentium 4 1
12.07.2000 Sun выпустила пакет для разработки приложений под Solaris, Forte Developer 6 1
16.05.2000 SGI анонсировала выход Linux-комплиляторов для IA-64 1
26.11.1999 IBM объявляет о поддержке стандарта OpenMP 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

OpenMP и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12310 11
AMD - Advanced Micro Devices 4311 5
Gigabyte Technology 378 2
Supermicro 121 2
HPE SGI - Silicon Graphics 385 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 634 1
Dell EMC 5052 1
Blender 40 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics 29 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Oracle Corporation 6758 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1001 1
Softline - Софтлайн 2977 1
8473 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Nvidia Corp 3571 1
Sapphire Technology 10 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
CSC - Corporation 68 1
Microsoft Corporation 24847 1
СФТ-Сервис - Диалог СФТ 1 1
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
OWASP - Open Web Application Security Project 104 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21187 14
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 119 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 551 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3896 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1971 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13759 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1655 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7662 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1337 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5567 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9546 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4165 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5315 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5706 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 236 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 72 2
Double precision - Число двойной точности - FP64 16 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1552 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1054 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1663 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 809 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16360 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10262 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 881 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10927 2
Пропускная способность - Bandwidth 1777 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 574 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 149 2
ANSI Fortran 60 10
C/C++ - Язык программирования 788 8
Intel Itanium 629 7
Linux OS 10224 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 6
Microsoft Windows 15899 5
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 5
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 3
Microsoft Visual Studio 412 3
AMD FirePro - графический адаптер 41 3
Intel x86 - архитектура процессора 1907 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 153 2
Google TensorFlow 91 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
Python PyTorch 52 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 13 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 6 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1001 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 2
AMD GCN - Graphics Core Next - Архитектура GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 39 2
Microsoft Visual C++ 13 2
Intel VTune Performance Analyzer 12 2
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 54 2
AMD Radeon 285 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Intel Fortran Compiler - Intel Visual Fortran Compiler 11 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 520 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 1
Autodesk Maya 66 1
AMD Radeon Pro Software for Enterprise 9 1
Epic Games - Unreal Engine 310 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 18 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics Sourcery CodeBench 1 1
Apple iOS 7966 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Kokkos 1 1
Одиноков Алексей 7 3
Кириенко Сергей 149 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Сютин Олег 20 2
Мякочин Юрий 1 1
Бойко Павел 7 1
Ajith Matthew - Аджит Мэтью 1 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Колбин Евгений 73 1
Чернов Даниил 79 1
Zaharia Matei - Захариа Матей 2 1
Messer Bronson - Мессер Бронсон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 5
Европа 24384 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 2
Азия - Азиатский регион 5614 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2812 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 3
Закон Мура - Moore's law 209 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 2
Утечка мозгов - brain drain 57 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8223 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 2
Физика - Physics - область естествознания 2688 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 997 1
Intel Developer Forum - IDF 278 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2485 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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