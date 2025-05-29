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OpenMP Open Multi-Processing открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран
УПОМИНАНИЯ
OpenMP и организации, системы, технологии, персоны:
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
|Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 2
|DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
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