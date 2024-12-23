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Double precision Число двойной точности FP64



23.12.2024 Первый в России — «Гравитон» стартует поставки серверов С2124Б для высокопроизводительных вычислений на базе отечественного процессора 1
13.12.2024 Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ 1
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
30.08.2024 «К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 1
29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд 1
29.08.2024 К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 1
06.08.2024 Российский энергогигант выкладывает 300 миллионов на улучшение своего ЦОДа 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 1
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 1
10.04.2023 Китай выпустил суперпроцессор на собственной архитектуре, запрещенной для России и всего мира. Он «вчетверо быстрее процессоров ARM» 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
14.05.2020 AMD представила видеокарту Radeon Pro VII 1
07.11.2018 AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео 1
31.05.2018 Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Double precision и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
К2Тех - К2 НейроТех 15 5
Nvidia Corp 3487 4
К2Тех 131 4
Dell EMC 5027 3
Lenovo Group 2292 3
Intel Corporation 12197 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
K2 - К2РУ - SourceCode 86 3
Huawei 3933 2
Supermicro 109 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12101 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Blender 38 1
Gigabyte Technology 364 1
Wistron 73 1
Quanta Computer 210 1
Samsung Electronics 10255 1
SAP SE 5277 1
Loongson Technology 50 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
BLX IC Design Corporation 12 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Tesla Motors 396 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 6
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 65 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 5
DDR - Double data rate 2730 4
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Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 232 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 10 3
Nvidia Tesla GPU 156 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 2
Google TensorFlow 87 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
Python PyTorch 45 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 6 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 2
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 5 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
AMD Radeon ProRender Developer Suite - Физический процессор для рендеринга 38 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
Autodesk Maya 62 1
AMD Radeon Pro Software for Enterprise 9 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 1
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 10 1
Nvidia NVSwitch 1 1
AMD Chiplet Design 2 1
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 63 1
ResNet - Residual Neural Network 12 1
Nvidia Drive PX 7 1
Kokkos 1 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Nvidia Quadro GV GPU 3 1
Nvidia Maxwell Architecture 6 1
SAP Brand Impact 3 1
Nvidia Pascal 16 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
NVision Барьер 648 1
AMD FirePro - графический адаптер 41 1
Nvidia Volta GV 31 1
AMD Radeon 279 1
Вишняк Олег 8 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 2
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Messer Bronson - Мессер Бронсон 1 1
Никитин Андрей 45 1
Эль-Хажж Халиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Китай - Тайвань 3984 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Reference - Референс 184 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 47 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Tom’s Hardware 393 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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