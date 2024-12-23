Double precision Число двойной точности FP64
Double precision и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
|Вишняк Олег 8 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 2
|Henkelman Scott - Херкельман Скотт 9 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
|Messer Bronson - Мессер Бронсон 1 1
|Никитин Андрей 45 1
|Эль-Хажж Халиль 3 1
|Tom’s Hardware 393 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 5
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
|CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
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