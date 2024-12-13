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Вишняк Олег



13.12.2024 Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ 1
13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 1
11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений 1
09.10.2024 «К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта 1
30.08.2024 «К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 1
29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд 1
29.08.2024 К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Вишняк Олег и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - К2 НейроТех 15 8
K2 - К2РУ - SourceCode 86 7
К2Тех 131 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Lenovo Group 2292 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Dell EMC 5027 1
McKinsey & Company Int 248 1
OpenAI 217 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Google LLC 11775 1
Nvidia Corp 3487 1
ИИ-Технологии 104 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
Rubbles - Раблз 33 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 4
Double precision - Число двойной точности - FP64 16 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
DDR - Double data rate 2730 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-HPC 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 1
NVision Барьер 648 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 1
Путин Владимир 3171 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Чижевский Ян 5 1
Фильченков Александр 11 1
Касьяненко Дарья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21768 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Утечка мозгов - brain drain 56 1
Английский язык 6634 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Увлечения и хобби - Hobbies 364 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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