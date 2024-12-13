Вишняк Олег
Вишняк Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
|Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
|Путин Владимир 3171 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Чижевский Ян 5 1
|Фильченков Александр 11 1
|Касьяненко Дарья 2 1
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