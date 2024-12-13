Касьяненко Дарья
|13.12.2024
|От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 2
|02.10.2024
|Преподавателей российских университетов научат ИИ-грамотности 1
Касьяненко Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Group 2292 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
|Google LLC 11775 1
|OpenAI 217 1
|Nvidia Corp 3487 1
|К2Тех - К2 НейроТех 15 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|McKinsey & Company Int 248 1
|ИИ-Технологии 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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