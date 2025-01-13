К2Тех К2 НейроТех
К2 НейроТех — самостоятельное подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку комплексные услуги по проектированию, сопровождению и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. В портфеле продуктов К2 НейроТех — два программно-аппаратных комплекса для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и машинного обучения (ML). ПАКи включают в себя российские аппаратные и программные решения из реестров Минцифры и Минпромторга.
К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
|Вишняк Олег 8 8
|Путин Владимир 3171 2
|Иващенко Андрей 12 1
|Огородова Людмила 2 1
|Фильченков Александр 11 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Чижевский Ян 5 1
|Касьяненко Дарья 2 1
|Зельдец Игорь 22 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
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