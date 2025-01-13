К2 НейроТех — самостоятельное подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку комплексные услуги по проектированию, сопровождению и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. В портфеле продуктов К2 НейроТех — два программно-аппаратных комплекса для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и машинного обучения (ML). ПАКи включают в себя российские аппаратные и программные решения из реестров Минцифры и Минпромторга.