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К2Тех К2 НейроТех


К2 НейроТех — самостоятельное подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку комплексные услуги по проектированию, сопровождению и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. В портфеле продуктов К2 НейроТех — два программно-аппаратных комплекса для задач высокопроизводительных вычислений (HPC) и машинного обучения (ML). ПАКи включают в себя российские аппаратные и программные решения из реестров Минцифры и Минпромторга


13.01.2025 ИТ-решения и технологии 2024, которые будут актуальны и в 2025 1
13.12.2024 Как приручить ИИ: 3 возможных сценария внедрения 2
13.12.2024 Олег Вишняк, К2 НейроТех: Объем рынка высокопроизводительных систем вырос на 35% из-за бума ИИ 2
13.12.2024 ПАК-ML для обучения ИИ-моделей: что необходимо для нейросетей и обработки Big Data? 2
13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 2
13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 2
11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений 2
09.10.2024 «К2 НейроТех»: 51% российских компаний не готовы к внедрению искусственного интеллекта 2
30.08.2024 «К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 2
29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд 2
29.08.2024 К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России 2
20.08.2024 На инфраструктурной конференции Tech2b Conf откроется выставка российского «железа» и ПО 1
31.07.2024 Конференция «Tech2b Conf: время инфраструктурных решений» открывает бизнес-сезон в Москве 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

K2 - К2РУ - SourceCode 86 10
К2Тех 130 8
Orion soft - Орион софт - 103 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Lenovo Group 2292 3
Nvidia Corp 3487 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Dell EMC 5027 2
OpenAI 217 2
Ред Софт - Red Soft 700 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Loongson Technology 50 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Softline - Софтлайн 2810 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Fibrum 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
ХимРар - Научно-исследовательский институт 5 1
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 6
Double precision - Число двойной точности - FP64 16 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
DDR - Double data rate 2730 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
Huawei nova - Серия смартфона 63 2
OpenAI ChatGPT 338 2
НКТ - Р7-Офис 380 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-HPC 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
NVision Барьер 648 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Linux OS 9936 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Fujitsu Fugaku 10 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Rubbles DAS - Rubbles Data Application Suite - Rubbles DSW - Rubbles Data Science Workspace 3 1
Rubbles MLOps Suite - Rubbles Generative AI Suite 4 1
Вишняк Олег 8 8
Путин Владимир 3171 2
Иващенко Андрей 12 1
Огородова Людмила 2 1
Фильченков Александр 11 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Чижевский Ян 5 1
Касьяненко Дарья 2 1
Зельдец Игорь 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 190 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 103 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Утечка мозгов - brain drain 56 1
Английский язык 6634 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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