«К2 НейроТех» запускает образовательный интенсив AI Boostcamp для формирования кадрового резерва в сфере ИИ

Компания «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») объявляет о запуске бесплатного образовательного интенсива AI Boostcamp для студентов. Стратегическая инициатива направлена на подготовку нового поколения ИИ-разработчиков и закрытие кадрового дефицита в высокотехнологичных отраслях. Программа сочетает глубокую теоретическую подготовку в части технологий и развитие практических навыков управления проектами, разработки прототипов ИИ-агентов и питчинга бизнес-идей. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Обучение комбинирует различные форматы: видеолекции и общение с экспертами в чате, выполнение отборочного задания, командный спринт по разработке ИИ-агента при поддержке менторов-практиков. Участники получат доступ к актуальным данным ИИ-рынка, обратную связь от представителей индустрии и возможность работать с реальными бизнес-кейсами от партнеров программы. Лучшие команды будут приглашены на очный финал в Москву для презентации и защиты проектов. Инициативу «К2 НейроТех» поддержали ведущие технологические компании, включая Orion soft, Технологии доверия, Yadro, Timsoh, MWS AI.

В рамках кейса от MWS AI участникам предстоит разработать ИИ-агента для выявления false-positive срабатываний при поиске секретов:

«Сегодня внедрение ИИ-решений — агентов, автономных систем, LLM и других — несет в себе не только очевидные преимущества с точки зрения продуктивности, но и риски в области информационной безопасности. ИИ-решения получают все больше доступа и глубже интегрируются в нашу жизнь, не только расширяя поверхность атаки на конечные системы и пользователей, но и усиливая последствия реализации таких атак. Поэтому мы считаем принципиально важным обеспечивать высокий уровень безопасности не только в инфраструктуре, поддерживающей работу ИИ-решений, но и на этапе их разработки. Безопасность — одна из ключевых потребностей как при ИИ-трансформации крупных компаний, так и для обычных пользователей ИИ-технологий», – сказал руководитель отдела информационной безопасности MWS AI Андрей Коршунов.

«Как показало наше исследование, один из барьеров при внедрении ИИ для российского бизнеса – острая нехватка специалистов с глубоким знанием технологических аспектов и пониманием прикладной специфики для запуска действительно работающих решений под отраслевые задачи. AI Boostcamp – наш вклад в формирование кадров с востребованными на рынке навыками. В рамках интенсива участники получат доступ к ПАК- ИИ с полным стеком инструментов для администрирования ИИ-моделей и будут работать над реальными бизнес-кейсами», – сказал руководитель подразделения «К2 НейроТех» Святослав Смирнов.

«Сегодня ключевое условие успешного внедрения ИИ – это не только технологии, но и люди, которые умеют с ними работать. Подготовка специалистов нового поколения стала важной инвестицией в будущее, без которой ни один рынок не сможет реализовать потенциал искусственного интеллекта. Мы поддерживаем инициативу «К2Тех» по обучению студентов, потому что разделяем убеждение: кадры решают все, особенно в эпоху ИИ», – сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.