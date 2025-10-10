Разделы

Смирнов Святослав


СОБЫТИЯ


10.10.2025 Yandex B2B Tech и «К2Тех» запустят совместные ИИ-решения для бизнеса 1
24.09.2025 «К2 НейроТех» назвал пять ИИ-трендов в финансах: от автоматизации к экосистемам и антикризисным решениям 1
23.09.2025 «К2Тех» создал вычислительный кластер для крупной машиностроительной компании 1
19.09.2025 «К2 НейроТех» усиливает «ПАК-AI» технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов 1
17.09.2025 «К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России 1
04.09.2025 «К2 НейроТех» и К2 Cloud запускают платформу для ускоренной разработки и эксплуатации ML-моделей без капитальных затрат 1
01.09.2025 ПАК-AI 2.0 от «К2 НейроТех»: прирост производительности на 30% 1
28.08.2025 «К2Тех» разработала цифровые карточки игроков «Winline Медийной футбольной лиги» на базе искусственного интеллекта 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Смирнов Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 222 8
К2Тех - К2 НейроТех 36 8
K2 - К2РУ - SourceCode 124 7
Yandex - Яндекс 8282 1
Intel Corporation 12499 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 609 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1459 1
KPMG 270 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 76 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 78 1
Nvidia Corp 3695 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 188 1
Yandex B2B Tech 64 1
Ping An 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5731 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 4 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17247 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31083 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5776 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31651 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16932 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33535 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22609 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22739 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4095 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 295 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1108 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12230 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11261 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3031 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56296 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13231 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8073 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5336 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 453 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5781 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12878 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 324 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5911 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4552 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 602 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 952 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10028 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1866 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4840 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6187 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11848 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7482 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1156 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7322 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1387 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26935 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4458 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1033 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2374 1
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI 9 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1337 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 145 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2321 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 463 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 1
Yandex DataLens 50 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 80 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 55 1
Yandex Database - YDB 41 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 56 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 223 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 299 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 184 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 16 1
К2Тех - ROC Backup 3 1
Зинкевич Сергей 64 1
Зельдец Игорь 27 1
Звонкова Екатерина 5 1
Егоров Павел 17 1
Махлин Сергей 5 1
Мухин Василий 11 1
Береснев Вячеслав 3 1
Осипов Николай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 155007 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25693 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6723 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 365 1
Экономический эффект 1185 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6186 1
Физика - Physics - область естествознания 2804 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7216 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6306 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2660 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10585 1
Спорт - Футбол 750 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
Juniper Research 549 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 6 1
