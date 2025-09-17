«К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России

Компания «К2 НейроТех» стала участником Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). В рамках партнерства планируется совместная работа над созданием отечественных ИИ-технологий, обмен экспертизой и внедрение этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Соглашение между сторонами направлено на поддержку инновационных проектов, проведение отраслевых исследований и развитие российской технологической экосистемы. Особое внимание уделяется практическому опыту внедрения решений и обучению специалистов.

Вячеслав Береснев, исполнительный директор АЛРИИ: «Мы рады приветствовать «К2 НейроТех» в рядах ассоциации. Наше сотрудничество направлено на создание среды, где инновационные идеи получат необходимую поддержку для воплощения в жизнь, а талантливые специалисты смогут реализовать свой потенциал. Вместе мы формируем будущее, где технологии ИИ приводят к глобальным положительным изменениям».

Святослав Смирнов, руководитель подразделения «К2 НейроТех»: «Наше прошлогоднее исследование показало, что 51% российских компаний не готовы к внедрению ИИ. Главным барьером стала неготовность их собственной ИТ-инфраструктуры. Вместе с ассоциацией мы сможем ускорить формирование технологической экосисистемы. Со своей стороны мы готовы предложить рынку не только технологии, но и практический опыт их внедрения и обучение команд, что особенно ценно для развития отрасли».