АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта

Ассоциации Лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) — союз команд разработчиков в сфере искусственного интеллекта, объединяющий более 230 научных коллективов, малых и средних компаний, лабораторий вузов. Деятельность АЛРИИ направлена на консолидацию участников рынка, обмен опытом, представление интересов сообщества в федеральных и региональных органах государственной власти Российской Федерации, открытый доступ к пилотам и лучшим практикам внедрения решений на основе ИИ, а также организацию и проведение различных отраслевых мероприятий (форумы, страт. сессии, лекции, хакатоны). Одна из основных задач АЛРИИ - содействие реализации "Национальной стратегии развития Искусственного Интеллекта", утвержденной указом Президента РФ 19 октября 2019 года.