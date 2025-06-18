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АЛРИИ Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта

АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта

Ассоциации Лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) — союз команд разработчиков в сфере искусственного интеллекта, объединяющий более 230 научных коллективов, малых и средних компаний, лабораторий вузов. Деятельность АЛРИИ направлена на консолидацию участников рынка, обмен опытом, представление интересов сообщества в федеральных и региональных органах государственной власти Российской Федерации, открытый доступ к пилотам и лучшим практикам внедрения решений на основе ИИ, а также организацию и проведение различных отраслевых мероприятий (форумы, страт. сессии, лекции, хакатоны). Одна из основных задач АЛРИИ - содействие реализации "Национальной стратегии развития Искусственного Интеллекта", утвержденной указом Президента РФ 19 октября 2019 года.

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Создание Координационного Совета ассоциаций малых и средних компаний в сфере ИИ 1
02.02.2024 Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта 2
23.01.2024 Авторы лучших проектов чемпионата «Технолидеры Москвы» получили гранты 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

АЛРИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 19 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 13 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3434 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 39 1
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 466 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 78 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 37 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 244 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 16 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
МЭИ - Московский энергетический институт 150 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 244 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 631 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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