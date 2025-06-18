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АЛРИИ Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта
Ассоциации Лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) — союз команд разработчиков в сфере искусственного интеллекта, объединяющий более 230 научных коллективов, малых и средних компаний, лабораторий вузов. Деятельность АЛРИИ направлена на консолидацию участников рынка, обмен опытом, представление интересов сообщества в федеральных и региональных органах государственной власти Российской Федерации, открытый доступ к пилотам и лучшим практикам внедрения решений на основе ИИ, а также организацию и проведение различных отраслевых мероприятий (форумы, страт. сессии, лекции, хакатоны). Одна из основных задач АЛРИИ - содействие реализации "Национальной стратегии развития Искусственного Интеллекта", утвержденной указом Президента РФ 19 октября 2019 года.
УПОМИНАНИЯ
АЛРИИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
|АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 20 1
|Ем Полимер 1 1
|Google Android 14314 1
|Ксенофонтова Алевтина 1 1
|Алилуев Николай 1 1
|Мельников Юрий 11 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Добровольский Юрий 6 1
|Козлов Владимир 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149779 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44345 2
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 870 1
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