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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ

УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет 1
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы 1
02.02.2024 Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта АЛРИИ выступила с инициативой создания собственного кода ОКВЭД для деятельности, связанной с технологиями искусственного интеллекта 1
26.05.2023 После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка» 1
05.05.2023 Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры 1
17.09.2020 Гендиректора РВК отстранили от должности и назначили пособие в 20 тысяч рублей 1
20.08.2020 В Москве строится ИТ-система для жалоб предпринимателей на власти 1
03.06.2020 ФСБ проводит обыск у гендиректора РВК. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов 1
07.08.2018 Чиновники переругались из-за «закона Яровой»: он требует миллиардных затрат 1
21.09.2017 Борис Титов: «Внедрение онлайн-касс для сферы услуг необходимо отложить на год» 2
09.01.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 1
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24874 2
Yandex - Яндекс 7776 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
Oracle Corporation 6761 1
SAP SE 5336 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
IBM - International Business Machines Corp 9474 1
Softline - Софтлайн 3004 1
8508 1
Telegram Group 2237 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Adobe Systems 1560 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
CraftTalk - Крафт-Толк 58 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Спикател 5 1
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Почта России ПАО 2167 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 401 2
Bright Capital 14 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1030 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 523 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 798 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1695 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 1
Superjob - Суперджоб 617 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Global Pilots 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Белагропромбанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1160 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5076 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2824 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2756 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 117 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 2
Фонд кино - Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии 3 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 93 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2983 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 70 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2256 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 2
Оцифровка - Digitization 4717 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5054 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13006 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2262 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6487 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5373 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3824 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 322 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4100 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2962 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8676 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5750 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8655 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3986 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1417 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3311 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 931 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 652 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1465 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 231 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1200 1
Rakuten Viber 632 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1130 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5465 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 55 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 490 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 485 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Startupbootcamp 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3307 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 25 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 129 1
Custis key2SCM 3 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Титов Борис 56 3
Повалко Александр 36 2
Минеева Татьяна 4 2
Чучкевич Михаил 6 2
Лазарев Александр 6 2
Рязанцев Ян 29 2
Яровая Ирина 71 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Путин Владимир 3250 1
Навальный Алексей 61 1
Яшин Илья 5 1
Немцов Борис 11 1
Алексеев Роман 9 1
Григорьев Борис 2 1
Волков Георгий 2 1
Алексеенко Николай 1 1
Сбитинков Михаил 13 1
Бакшеева Александра 1 1
Затомская Ольга 1 1
Шадаев Максут 1056 1
Григоренко Дмитрий 140 1
Козлов Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7755 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 717 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 779 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13415 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Россия - УФО - Свердловская область 1595 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2531 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 389 1
Россия - ЦФО - Курская область 669 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 916 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 572 1
Россия - УФО - Челябинская область 1284 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 640 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1447 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 838 1
Россия - ПФО - Пензенская область 606 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 891 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 1
Россия - ДФО - Амурская область 781 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 830 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 419 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 701 1
Россия - ДФО - Магаданская область 442 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 474 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 5
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 713 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4254 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10204 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7107 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1118 2
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 354 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7979 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 2
Паспорт - Паспортные данные 2604 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6084 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 843 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 242 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1301 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1988 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1026 1
Ведомости 1085 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

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Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
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