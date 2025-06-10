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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ
УПОМИНАНИЯ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Титов Борис 56 3
|Повалко Александр 36 2
|Минеева Татьяна 4 2
|Чучкевич Михаил 6 2
|Лазарев Александр 6 2
|Рязанцев Ян 29 2
|Яровая Ирина 71 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Путин Владимир 3250 1
|Навальный Алексей 61 1
|Яшин Илья 5 1
|Немцов Борис 11 1
|Алексеев Роман 9 1
|Григорьев Борис 2 1
|Волков Георгий 2 1
|Алексеенко Николай 1 1
|Сбитинков Михаил 13 1
|Бакшеева Александра 1 1
|Затомская Ольга 1 1
|Шадаев Максут 1056 1
|Григоренко Дмитрий 140 1
|Козлов Алексей 3 1
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