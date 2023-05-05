Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры

Разработанная компанией CUSTIS платформа key2SCM – платформа планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа компании CUSTIS Роман Алексеев: «По сути, мы предлагаем цифрового двойника цепи поставок, а значит даем инструменты быстрой оцифровки цепи, сервис сквозного end2end-планирования от потребности до использования. Кроме того, это унификация и нормирование процессов МТО и встроенные инструменты для коллаборации с партнерами. Платформа предлагает аналитику эффективности через оценки в натуральных и стоимостных показателях, расчет KPI (КПЭ) по компании, дочернему обществу, отделу, сотруднику. Для многих пользователей важен будет drill-down в документарный слой и оценка проблемных зон. Также платформа производит аналитику запасов: централизованный доступ к запасам на всех складах (мультисклад), оценку уровня и качества запасов, оценка эффективности мероприятий по управлению запасами».

Платформа key2SCM представляет собой комплексное решение для планирования и сквозного управления снабжением и сбытом, построена на технологиях open source, имеет стандартные механизмы интеграции с решениями на SAP и «1С».

Отечественные решения крайне востребованы в российской экономике. По словам депутата Государственной Думы Николая Алексеенко, Россию покинули многие зарубежные поставщики программного обеспечения (ПО), в том числе критически важные для рынка игроки. С клиентами прекратили работать Microsoft, IBM, SAP, Adobe, Oracle, Norton, EPAM и многие другие. Часть вендоров полностью остановили продажи и предоставление услуг в нашей стране.

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«И хотя мероприятия по импортозамещению программного обеспечения стартовали в России еще несколько лет назад, после первых серьезных санкций, многое еще необходимо сделать, как говорится, "пока гром не грянет". Появились новые законодательные акты, поддерживающие отечественных айтишников и укрепляющие безопасность особо важных сфер. С 2025 г., в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, будет недопустимо использование западного софта в критической инфраструктуре, а уже с 31 марта текущего года запрещена закупка импортного оборудования без соответствующего согласования, – отметил Николай Алексеенко. – Целому ряду российских производителей все-таки удалось создать конкурентоспособные решения. И среди них важные и необходимые для предпринимателей и бизнеса платформенные решения».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве Татьяна Минеева подчеркнула, что бизнесу всех уровней нужны универсальные цифровые платформенные решения: «Унификация решений по управлению снабжением и сбытом поможет нашим предприятиям в условиях быстро меняющейся довольно сложной ситуации принимать наиболее эффективные решения и развивать бизнес. То, что для этого предлагается отечественное ПО – делает использование платформ надежным и с политической точки зрения».