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Custis key2SCM

Платформа key2SCM компании Custis – планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.06.2026 Платформа Custis key2SCM замкнула контур управления запасами: ИИ превращает запасы из «мертвого груза» в ликвидный ресурс 1
27.01.2026 Custis выпустила «антикризисный» модуль для планирования снабжения 5
20.11.2025 На платформе key2SCM запущен новый модуль «Планирование потребности» 2
18.09.2025 Custis реализовала на платформе key2SCM новый функционал для динамического финансового планирования и бюджетирования МТО 1
23.07.2025 Новый функционал ценового мониторинга платформы key2SCM позволяет сократить долю несостоявшихся конкурсных процедур до 10%  1
20.03.2025 Новый функционал платформы key2SCM позволяет вовлекать в снабжение в 4 раза больше накопленных запасов 1
28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
05.05.2023 Платформа key2SCM компании CUSTIS включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Custis и организации, системы, технологии, персоны:

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Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
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