Получите все материалы CNews по ключевому слову
Custis key2SCM
Платформа key2SCM компании Custis – планирования, сквозного управления снабжением и сбытом для предприятий промышленности и добывающей отрасли. Включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Применение платформы помогает бизнесу централизованно управлять запасами и цепями поставок через унификацию и стандартизацию процессов, масштабировать бизнес-процессы при росте количества поставщиков и клиентов, координировать работу подразделений, оперативно реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Custis и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
|Алексеев Роман 17 8
|Алексеенко Николай 1 1
|Плахотников Богдан 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Рахтеенко Владимир 42 1
|Тихомиров Сергей 19 1
|Минеева Татьяна 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.