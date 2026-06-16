Платформа Custis key2SCM замкнула контур управления запасами: ИИ превращает запасы из «мертвого груза» в ликвидный ресурс

Российская платформа управления снабжением промышленных предприятий key2SCM от компании «Кастис» (Custis) пополнилась новым решением, которое замыкает контур управления запасами с помощью оперативного материального учета и интеллектуального анализа данных о материалах и их движении. Об этом CNews сообщили представители «Кастис».

Ранее платформа охватывала основные процессы снабжения — от нормализации справочников МТР и планирования потребностей до подбора аналогов и исполнения снабжения. Новое решение добавляет целостный слой складского учета и управления запасами на полном жизненном цикле от приемки и хранения до выдачи и списания МТР, устраняя разрывы между физическими остатками, оперативным учетом и бухгалтерской отчетностью. Реализованная синхронизация с бухгалтерским учетным контуром исключает необходимость ручной сверки данных.

Блок мониторинга и управления складскими остатками был глубоко переработан с фокусом на внедрение интеллектуальных инструментов и интегрирован в общий контур планирования и исполнения снабжения. Постоянный мониторинг и анализ сроков хранения и динамики потребления МТР позволяет оперативно выявлять материалы, которые лежат без движения более установленного срока, а также МТР, закупленные под замороженные или закрытые проекты. По таким позициям система автоматически ищет релевантного внутреннего потребителя: при помощи интеллектуального семантического поиска технические характеристики остатков сопоставляются с актуальными потребностями подразделений и дочерних обществ, специалистам предлагаются уже готовые варианты перераспределения материалов с учетом всех сроков и десятков других факторов.

Ключевое отличие нового функционала — это использование ИИ не для «рекомендаций в вакууме», а для эффективного управления запасами в условиях реальных процессов. Искусственный интеллект способен одновременно учитывать сотни факторов и нюансов: МТР и его технические свойства, особенности заказчика МТР, параметры площадки и сценарий использования, особенности поставщика, различные способы транспортировки. И даже возможности дополнительной обработки имеющегося на запасе дорогостоящего или редкого МТР, чтобы превратить его в полный аналог требуемого с учетом экономической целесообразности. В результате высвобождаемые годные запасы регулярно вовлекаются в деятельность, сокращая объем потенциальных неликвидов и количество ненужных закупок на 5-15%, растет оборачиваемость, до 90% сокращается административный цикл принятия решений по запасам.

ИИ-модели также анализируют информационные массивы о перемещениях МТР, списаниях и инвентаризациях. В отличие от стандартной аналитики, которая фиксирует факты расхождений и нарушений по предварительно заданной человеком структуре, ИИ способен обнаруживать и самостоятельно классифицировать как типовые, так и неочевидные несоответствия и аномалии: материалы, числящиеся на балансе, но отсутствующие физически, и наоборот — неучтенные МТР, выявляемые при инвентаризациях; несанкционированные перемещения; несоответствие актов списания фактическому состоянию материалов; риски невозврата временно выданных МТР и пр.

Информация об инцидентах и потенциальных рисках направляется руководителям служб снабжения и безопасности, позволяя им оперативно принимать меры. В то же время LLM-ассистенты на основе истории движения и конкретных характеристик «проблемных» МТР формируют рекомендации и специальные чек-листы для сотрудников по их легализации в учете, списанию или перемещению.

«Для топ-менеджмента промышленных компаний и лидеров функций снабжения наше новое решение означает возможность управлять не только закупочным и логистическим бюджетом, но и реальной оборачиваемостью капитала, замороженного в запасах, — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок» «Кастис». — Создаются системные условия для повышения доступности уже имеющихся запасов и предотвращения их превращения в неликвиды. Аналогично, создаются системные барьеры для злоупотреблений и нарушений в складском хозяйстве».