Доминированию Windows конец? Доля главной ОС мира впервые в истории рухнула ниже 60%

Компьютеров на Windows во всем мире становится меньше, притом гигантскими темпами. Если в июне 2025 г. у нее было более 70% рынка настольных, ОС, то год спустя она едва удерживает 56%. На этом фоне взмыла популярность macOS и Linux – пользователи все охотнее переходят на альтернативные ОС, не желая мириться с недостатками Windows.

Больше не доминанта

Операционная система Windows стремительно теряет популярность во всем мире. Если еще 25 лет назад у нее почти не было достойных альтернатив, и едва ли не весь мир сидел только на ней, то в июню 2026 г. ситуация кардинально изменилась.

Более того, она продолжает меняться прямо сейчас. Согласно статистике StatCounter за июнь 2025 г., доля Windows на мировом рынке настольных ОС была на уровне 70,14%. Прошел год, и от этого величия не осталось и следа – в июне 2026 г. Windows рыночная доля обвалилась ниже 60%, составив 56,55%. В итоге всего за год она потеряла почти 14 процентных пунктов.

При подсчете статистики StatCounter учитывает все существующие версии Windows, включая совсем древние Windows 95 и Windows 3.1. Серверные версии Windows в расчет не берутся.

Отметим, что к середине 2026 г. у Microsoft оставалась всего лишь одна полноценно поддерживаемая потребительская ОС – Windows 11. Бесплатные апдейты для Windows 10 не выходят с октября 2025 г., а платные Microsoft будет выпускать до октября 2027 г., но только патчи безопасности.

Мировая статистика

Еще один важный момент – в статистике StatCounter учитываются и некие «неизвестные» (unknown) ОС, при этом портал не уточняет, какие системы относит к этой категории. В июне 2026 г. у них 21,45% мирового рынка, а годом ранее было 9,17%. Иными словами, рост более чем двукратный. По всей видимости, в эту категорию сбрасываются все ОС, которые StatCounter не смог определить. Пользователи Reddit полагают, что здесь вполне могут быть и различные версии Windows, и браузерные ОС, и малоизвестные дистрибутивы Linux. Издание PC Mag запрашивало у StatCounter комментарий по поводу того, что такое Unknown OS в приведенной статистике, но ответа не получило.



Держаться за счет россиян

Одна из немногих стран, где доминирующее положение Windows пока неоспоримо – это Россия, несмотря на то, что Microsoft не скрывает своего пренебрежительного отношения к россиянам. На июнь 2026 г. доля Windows на российском рынке настольных ОС была на уровне 80,16%, то есть она абсолютный лидер.

Российская статистика

Россияне с большой неохотой отказываются от Windows, но даже они постепенно переходят на другие ОС. На это прямо указывает тот факт, что система Microsoft всего год назад удерживала свыше 86,6% рынка.

Но чем дальше, чем активнее россияне поворачиваются к Windows спиной, и делают это далеко не только обычные пользователи, которым не составит особого труда установить на тот же ПК один из дистрибутивов Linux. Немного больших усилий потребует переход на macOS, ведь на Mac или MacBook еще нужно заработать.

Даже корпоративные клиенты Microsoft наращивают темпы отказа от Windows. К примеру, в июле 2026 г. CNews писал об удалении софта Microsoft с более чем 10 тыс. рабочих мест в крупной корпорации, отвечающей за управление воздушным движением в России.

Особые предпочтения пользователей

Покидая мир Windows, потребители во все мире начинают открывать для себя постоянно разрастающуюся вселенную дистрибутивов Linux. Согласно статистике StatCounter, на мировой арене доля Linux выросла до 4,39%. Это хоть и не рекорд для Linux, но все же один из самых высоких показателей за последние годы. Годом ранее этот показатель был на уровне 4,01%.

Surface / Unsplash Фанатов Windows с каждым днем становится все меньше

Стоит отметить также, что StatCounter приводит данные по двум настольным ОС Apple – современной macOS и давно устаревшей OS X. По сути, это одна и та же ОС – с 2001 г. она называлась Mac OS X, в 2012 г. ее переименовали в OS X, а в 2016 г. – в macOS.

Согласно StatCounter, OS X занимает 11,91% мирового рынка против 9,87% в июне 2025 г., а macOS – 4,49% против 5,48%.

Тем временем в России

Отказываясь от Windows, россияне активно переходят на компьютеры Apple. С июня 2025 г. по июнь 2026 г. доля OS X выросла с 3,51% до 6,57%, то есть почти вдвое, а macOS – с 2,05% до 2,14%.

За тот же срок доля Linux подросла с 3,27% до 3,65%, а доля неизвестных ОС – с 4,53% до 6,81%.

Что не так с Windows

Windows десятилетиями считается главной игровой платформой в мире, потому что именно под нее выпускалось и выпускается подавляющее большинство видеоигр. Но компания Valve может положить этому конец – у нее есть специалированный игровой Linux-дистрибутив Steam OS и постоянно совершенствующийся эмулятор Proton, способный запускать Windows-игры под Linux. В июне 2026 г. CNews писал, что Steam OS скоро можно будет установить на любой ПК.

Также под Linux есть инструмент WINE, благодаря которому под ним можно запускать обычные Windows-программы. WINE, как и Proton, тоже получает обновления на регулярной основе.

Что до macOS, то эта система тоже отчасти пригодна для игр. Но главной проблемой этой ОС годами была дороговизна Mac и MacBook, пока в марте 2026 г. не вышел ультрадешевый MacBook Neo за $600 или около 45,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 июля 2026 г. Позже из-за дефицита памяти он подорожал до $700 или 53,5 тыс. руб., но это все равно самый дешевый MacBook в истории.

А Windows в последние пять лет чуть ли не каждую неделю получает обновления, которые делают систему только хуже. Некоторые ее компоненты начинают сбоить, а иногда и вся ОС перестает загружаться. Microsoft пытается латать дыры, но часто ее патчи делают только хуже.

Поток кривых апдейтов для Windows 11 не прекращается и по сей день. К примеру, в 2026 г. Microsoft выпустила апдейт, из-за которого объем занимаемого ОС пространства на диске может исчисляться сотнями гигабайт.