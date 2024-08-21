Microsoft обрушивает на россиян мощный удар. Вводятся новые санкции. Кого они затронут

Microsoft собирается ввести новые ограничения для россиян, которые вступят в силу 2 сентября 2024 г. они будут касаться подписок на ее облачные сервисы и должны затронуть пока только юридических лиц – на частных пользователей, пока еще не отказавшихся от облачных сервисов Microsoft, санкции распространиться не должны.

Новый удар Microsoft

Microsoft введет новые санкции против российского бизнеса, сообщили CNews представители российской компании «Софтлайн». Американская корпорация уже 2 сентября 2024 г. ограничит своим корпоративным клиентам из России доступ к некоторым облачным подпискам.

Новые меры воздействия распространятся на все юрлица, зарегистрированые на территории России, но не затронут мультинациональные компании (MNC), которые принадлежат юрлицам за пределами России или контролируются ими, утверждают представители «Софтлайн». В частности, об этом пишет в своем Telegram-канале вице-президент по инвестициям «Софтлайн» и руководитель Softline Venture Partners Елена Волотовская.

Точный перечень подписок, доступа к которым российские компании по воле Microsoft лишатся российские компании, известен не был. Как пишет ТАСС, ограничения могут распространиться на облачный сервис Microsoft 365, ранее называвшийся Office 365.

Microsoft Microsoft все сильнее душит российский бизнес

По информации «Софтлайн», ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP). В компании подчеркнули, что направили в Microsoft дополнительный список вопросов. В частности специалисты «Софтлайн» попросили уточнить «перечень продуктов и бандлов, подлежащих ограничению», «сроки доступности данных, хранящихся в облаке», а также «статус соглашений LSP, CSP, содержащие продукты, попавшие под ограничения» и то «какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC».

Кто виноват

Вероятно, новые ограничения связаны с очередным пакетом антироссийских санкций Запада, запрещающим, помимо прочего, оказывать россиянам облачные услуги. Но в действие он вступит не 2 сентября 2024 г., а на 10 дней позже.

«Корпорация Microsoft вводит новые ограничения, которые затрагивают юридических лиц в России, и это связано с ужесточением санкционной политики США, – сообщили CNews представители «Софтлайн». – Эти меры отчасти отражают те ограничения, которые ранее были введены Евросоюзом. Ограничения в основном касаются сервисов, связанных с бизнес-аналитикой и системами управления».

Из-за этих же санкций, как сообщал CNews, от своих облаков россиян отключают Google, Miro, Apple и ряд других компаний.

Что делать

По прогнозам аналитиков «Софтлайн», новые ограничения Microsoft могут повлечь за собой немало проблем для российского бизнеса. «Возможен широкий спектр последствий, включая отключение значительной части облачных сервисов», – сказали CNews в «Софтлайн».

Самое важное, что можно сделать на фоне грядущих и, вероятнее всего, неотвратимых блокировок, это или уменьшить, или полностью нивелировать свою зависимость от облаков американской корпорации. Другими словами, российским компаниям нужно сделать резервные копии всех своих данных, что хранятся на серверах Microsoft – такие рекомендации в сложившейся ситуации дают специалисты «Софтлайн».

Давно пора импортозамещаться

Microsoft начала давить на своих корпоративных клиентов из России в марте 2024 г., когда решила выгнать их из своих облаков, «щедро» предоставив им всего несколько дней на переезд. Потом, правда, она сменила гнев на милость и отложила закрытие доступа еще на насколько дней.

В итоге тотального изгнания россиян из облаков Microsoft в марте-апреле 2024 г. так и не случилось. Оно началось немного позже, и на этот раз безо всяких предупреждений. Как сообщал CNews, в середине мая 2024 г. Microsoft начала блокировать подписки российского бизнеса на свои облачные сервисы, хотя за несколько дней до этого она, казалось бы, повернулась к россиянам лицом и даже сделала им несколько поблажек, немного ослабив санкционное давление.

В сложившейся ситуации самой надежной защитой от европейских а американских санкций будет переход в российские облака «Для всех ключевых продуктов и сервисов Microsoft существуют российские аналоги», – заявили CNews представители «Софтлайн».

«Ситуация с ограничением доступа к облачным подпискам Microsoft является значительным вызовом для всех российских компаний, использующих эти решения, – сказал CNews Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра». – Поскольку ограничения коснутся всех каналов лицензирования, включая крупных клиентов, критически важно заранее рассмотреть альтернативные варианты для обеспечения непрерывной работы бизнеса и защиты данных. Рекомендуется планировать переход на другие облачные платформы или локальные решения, что поможет минимизировать риски и сохранить доступ к необходимым инструментам».

«Важно информировать клиентов о данной ситуации, помогать им в подготовке к изменениям и подсказать, как эффективно сохранить и перенести свои данные, – добавил Алексей Криштоп. – В конечном итоге мы должны продемонстрировать готовность приспосабливаться к новым условиям рынка и поддерживать наших партнеров в этот нестандартный период».