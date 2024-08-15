Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами

Сервис для совместной работы Miro отключает аккаунты российских пользователей. Работать в нем из России больше не получится. Сам Miro создан выходцами из России, и это уже не первые санкции против россиян с их стороны, хотя раньше настолько радикальными они не были. Можно зарегистрировать аккаунт за рубежом – в этом случае профиль отключен не будет.

Россиянам работать по одиночке

Проект Miro, представляющий собой сервис для совместной работы, готовится вырезать из своей базы данных всех россиян. Он отключит все их аккаунты без единого исключения в рамках продолжающихся антироссийских санкций.

В отличие от Microsoft, которая весной 2024 г. выгнала россиян из своих облаков и дала на перенос всей инфраструктуры меньше недели, Miro поступил более честно – профили россиян в этом сервисе будут закрыты 12 сентября 2024 г., то есть на подготовку к этому у пользователей есть немногим менее месяца.

Уведомить пользователей из России о скором закрытии для них доступа к проекту разработчики Miro решили посредством электронной почты. В числе первых на рассылку обратил внимание «Хабр».

Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash Блокировку россиян в Miro внедрят, но пути обхода оставят

Компания ссылается на невозможность и дальше обслуживать россиян ввиду новых санкций Запада. Судя по тому, когда именно будут деактивированы профили, речь про ограничения властей США на предоставление гражданам России облачных услуг. Как сообщал CNews, они вступят в силу 12 сентября 2024 г.

Прикрываясь этими санкциями, многие иностранные компании постепенно начинают вводить собственные ограничения. Например, Google 9 сентября 2024 г. лишит россиян доступа к своему облачному сервису BigQuery для анализа больших данных.

Из России, но не для россиян

Miro – это сервис с российскими корнями. За ним стоят два уроженца Перми – Олег Шардин и Андрей Хусид.

Свое детище пермяки создали в 2011 г., и вплоть до 2019 г. оно носило название RealtimeBoard. Суть идеи – в упрощении удаленного взаимодействия друг с другом коллег и сотрудников компании. Платформа предназначена для создания и совместного использования виртуальных холстов визуализации и обсуждения различных идей сотрудников. На этих виртуальных холстах можно строить схемы, рисовать эскизы и использовать другие способы визуализации идей.

В числе прочего сервис дает возможность проводить виртуальные встречи коллег и обмениваться различным контентом – документами, изображениями и т. д. Он располагает интеграцией с Google Docs, корпоративными мессенджером Slack и другими сторонними сервисами.

Проект очень востребован на Западе – настолько, что он без труда привлекает сотни миллионов долларов инвестиций. Как сообщал CNews, один из таких раундов состоялся в январе 2022 г. – Miro тогда привлек $400 млн, а в число его инвесторов вошли создатель запрещенных в России соцсетей Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и основатель заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) Джек Дорси (Jack Dorsey).

Россияне невзлюбили соотечественников

Тот факт, что Miro является детищем выходцев из России, совершенно не помешало ему в числе первых отвернуться от россиян после того, как Россия угодила в пучину западных санкций. Он приостановил работу своего российского офиса в марте 2022 г., сразу после чего прекратил продажи на территории страны. В качестве «утешительного приза» Miro пообещал, что аккаунты пользователей будут сохранены, и что клиенты из России не будут отлучены от техподдержки.

Ограничительные меры тогда коснулись также пользователей из Белоруссии. К слову их аккаунты в Miro тоже будут деактивированы 12 сентября 2024 г.

Обход санкций по щелчку пальцев

Miro отключит лишь те профили россиян, которые были зарегистрированы непосредственно в России. Как пишет VC со ссылкой на пользователей VK, которые направили запрос в Miro, ограничения никак не касаются профилей, оформленных россиянами в других странах.

Владельцы таких аккаунтов смогут и дальше пользоваться всеми возможностями Miro, несмотря на новые ограничения властей США. А как создать заграничный профиль без оформления загранпаспорта и покупки билетов за рубеж по баснословным ценам, в современных реалиях знает подавляющее большинство россиян, пользующихся интернетом.