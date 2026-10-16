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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202762
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Хусид Андрей

СОБЫТИЯ


16.10.2026 Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
15.08.2024 Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 2
19.02.2014 РВК инвестировала в Центр стартапов в Перми 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Хусид Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2942 2
Microsoft Corporation 25887 2
Google LLC 12824 2
AirTable 2 1
Adobe Figma 73 1
Notion Ink 2 1
Dell EMC 5207 1
Cisco Systems 5383 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
HP Inc. 5910 1
Microsoft Corporation - GitHub 1108 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5085 1
Dropbox 529 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Atlassian 160 1
Snowflake 29 1
Okta 23 1
DocuSign 21 1
Dragoneer Investment Group 5 1
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Salesforce Ventures 7 1
TCV - Technology Crossover Ventures 10 1
Iconiq Capital 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3470 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9655 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24833 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7878 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18415 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10359 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12395 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6635 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 140 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1341 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7986 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14144 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10193 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11977 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6469 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8794 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1400 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13832 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14209 1
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 109 4
Salesforce - Slack Technologies - Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 254 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
Notion Labs - Notion 57 1
Grammarly - Coda 5 1
Google Android 15385 1
Apple iOS 8662 1
Linux OS 11682 1
Apple macOS 2477 1
Microsoft Windows 17038 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 379 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Google Sheets - Google Таблицы 76 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Google BigQuery 24 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 2
Шардин Олег 4 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Перов Евгений 97 1
Локтев Александр 9 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1725 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55132 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13877 1
Япония 13864 1
Беларусь - Белоруссия 6370 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 1
США - Нью-Йорк 3197 1
Германия - Федеративная Республика 13311 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Нидерланды - Амстердам 632 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1844 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1468 1
Нидерланды 3777 1
Япония - Токио 1022 1
Германия - Берлин 739 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 477 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 824 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Техас - Остин 192 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18452 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4106 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 674 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5868 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 246 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3847 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2815 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2329 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11787 1
FT - Financial Times 1305 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 144 1
Fortune Global 100 142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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