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Salesforce Ventures

СОБЫТИЯ

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10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
01.08.2017 Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes 1
26.09.2014 Пароль хотят заменить кардиограммой: Автор идеи получил на это $14 млн 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Salesforce Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5362 3
NetApp - Network Appliance 666 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 2
Dell EMC 5172 2
Microsoft Corporation 25729 2
Lenovo Group 2437 2
Meta Platforms - Facebook 4613 2
Veeam Software 345 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Snowflake 27 2
Veeam Kasten 6 2
DocuSign 20 2
AirTable 2 1
DataDog 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Twilio 12 1
Anthropic 134 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 24 1
Broadcom - VMware 2600 1
Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
X Corp - Twitter 2934 1
HP Inc. 5877 1
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Dassault Aviation 12 1
Rabobank 13 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Tesla Motors 457 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 202 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Capital One 20 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 355 1
Hertz Corporation 17 1
Puma - Пума 50 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1380 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64630 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 827 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2855 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3172 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 385 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6409 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26204 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5485 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1174 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1310 1
HRM - Расчет отпуска 850 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3293 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22088 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5143 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7903 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2863 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6631 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26632 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25994 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16938 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10152 1
DevOps - Development и Operations 1219 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5073 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1089 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9263 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5847 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11738 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8471 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13166 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4232 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 838 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1372 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7635 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1959 1
Microsoft Office 365 1038 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 2
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 2
Veeam One 17 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 919 1
Google Android 15191 1
Apple iOS 8555 1
Microsoft Office 4148 1
Microsoft Windows 16842 1
Microsoft Azure 1521 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Microsoft Teams - MS Teams 668 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 1
Apple iPhone 6 4861 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 248 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 357 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 106 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 15 1
Veeam Service Provider Console 5 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 2
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 1
Martin Karl - Мартин Карл 2 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Palihapitiya Chamath - Палихапития Чамат 4 1
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Krieger Mike - Кригер Майк 4 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54593 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3653 2
Россия - РФ - Российская федерация 165270 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 1
Япония 13776 1
Канада 5066 1
США - Нью-Йорк 3176 1
Германия - Федеративная Республика 13178 1
Франция - Французская Республика 8153 1
Нидерланды - Амстердам 628 1
Великобритания - Лондон 2429 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1678 1
Германия - Бавария - Мюнхен 484 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
Нидерланды 3735 1
Япония - Токио 1019 1
Германия - Берлин 731 1
Новая Зеландия 737 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1086 1
США - Флорида 785 1
Австралия - Сидней 276 1
США - Техас - Остин 188 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18062 3
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5662 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53198 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6624 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5581 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3017 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2557 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6672 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8037 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2126 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5440 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Forbes - Форбс 989 3
FT - Financial Times 1290 1
Bloomberg 1616 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 240 1
Yahoo! Finance 121 1
Fortune Global 500 294 3
Forbes Cloud 100 6 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Forbes Global 2000 50 2
IDC - International Data Corporation 4971 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Fortune Global 100 142 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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