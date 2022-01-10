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Salesforce Ventures
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Salesforce Ventures и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems 5362 3
|NetApp - Network Appliance 666 2
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 2
|Dell EMC 5172 2
|Microsoft Corporation 25729 2
|Lenovo Group 2437 2
|Meta Platforms - Facebook 4613 2
|Veeam Software 345 2
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
|Snowflake 27 2
|Veeam Kasten 6 2
|DocuSign 20 2
|AirTable 2 1
|DataDog 15 1
|Siemens AG - Siemens Group 2669 1
|Twilio 12 1
|Anthropic 134 1
|Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 24 1
|Broadcom - VMware 2600 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3261 1
|X Corp - Twitter 2934 1
|HP Inc. 5877 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 940 1
|Sony 6727 1
|Logitech 437 1
|Dropbox 527 1
|Adobe Systems 1594 1
|PayPal 670 1
|Salesforce 493 1
|Atlassian 153 1
|Thoma Bravo - Anaplan 78 1
|OpenAI 512 1
|CrowdStrike Holdings 60 1
|Google LLC 12638 1
|Okta 20 1
|WorkDay 32 1
|ForeScout Technologies 9 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1056 1
|Forbes - Форбс 989 3
|FT - Financial Times 1290 1
|Bloomberg 1616 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1297 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 240 1
|Yahoo! Finance 121 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458078, в очереди разбора - 728097.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.