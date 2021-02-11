Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году

Veeam Software объявила результаты за 2020 финансовый год. Прошлый год ознаменовался завершением объявленной 9 января 2020 года сделки по приобретению Veeam фондом Insight Partners по оценке в 5 млрд долларов США. Это задало темп на весь год, который охарактеризовался существенным ростом и заметными успехами во всех сегментах рынка. Кульминацией стало приобретение Veeam в 4 квартале 2020 года компании Kasten, лидера рынка резервного копирования и аварийного восстановления для Kubernetes.

«Несмотря на непредвиденные трудности и особые обстоятельства 2020 года, Veeam сохраняет высокие темпы роста. Второй год подряд объем заказов превышает 1 млрд долларов США. А ежегодный регулярный доход (ARR) вырос на 22% по сравнению с показателем предыдущего года», — заявил Билл Ларджент (William H. Largent), председатель правления и CEO Veeam.

«Команда Veeam в регионе EMEA сфокусировалась на том, чтобы сохранить простоту и единый стиль работы в условиях меняющихся технологических требований в нестабильной экономической обстановке 2020 года. Это позволило в 4-м квартале 2020 года достичь 22%-ного роста ARR по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Мы продолжаем выполнять и даже ускорили переход к «Акту 2», завоевывая сердца и умы клиентов, расширяя отношения с партнерами и успешно внедряя модель регулярных продаж», — комментирует Дэниел Фрид (Daniel Fried), генеральный директор и старший вице-президент Veeam в регионе EMEA, отвечающий за глобальные каналы продаж.

Стратегия Veeam на рынке гибридного облака позволила компании продолжить устойчивый рост в течение всего 2020 года, а число клиентов превысило 400 000. В частности, доходы от Veeam Backup для Microsoft Office 365, самого быстрорастущего продукта Veeam за последние два года, выросли на 73%. Решение Veeam Backup для Microsoft Office 365 внедрено более чем в 154 000 организаций и обслуживает свыше 15 млн пользователей. Выпущенная в декабре 2020 года 5-ая версия продукта дополнена функциями резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Teams. Теперь пользователи могут быстро и легко находить и восстанавливать нужные данные непосредственно в группах, каналах и настройках Microsoft Teams. Защита таких данных приобрела особое значение, поскольку переход на удаленную работу привел к взрывному росту использования Microsoft Teams за последний год. В январе 2021 года количество ежедневных активных пользователей достигло 115 млн, что на 475% больше, чем годом ранее, когда аудитория составляла около 20 млн пользователей.

«Приобретение [Veeam] фондом Insight Partners в начале года, несомненно, придало компании огромный импульс, — заявил Дэнни Аллан (Danny Allan), CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — Затем стал доступен наш флагманский продукт Veeam Availability Suite™ v10, в котором появилось более 150 новых функций. Это новое поколение решений в области защиты данных. Несмотря на возникшие из-за глобальной пандемии сложности для наших сотрудников, клиентов и партнеров, Veeam упорно продолжает двигаться вперед. В течение года компания выпустила 16 крупных продуктовых релизов, удовлетворяющих новым требованиям клиентов в сфере резервного копирования и защиты данных. Мы продолжаем реализацию «Акта 2», предусматривающего разработку и внедрение новых технологий в гибридном облаке и в контейнерах. Я с нетерпением жду анонса 11 версии нашего флагманского решения, Veeam Backup & Replication, который состоится уже в этом квартале. Выпуская этот продукт, Veeam демонстрирует стремление предлагать клиентам самые современные методы защиты данных».

Ключевые данные по клиентам, продуктам и партнерам за 4 квартал 2020 г.

Gartner включил Veeam в список лидеров «магического квадранта» 2020 года в области решений резервного копирования и восстановления для центров обработки данных. Veeam не просто стал лидером в четвертый раз подряд, но впервые показал лучшие результаты в категории «способность реализации решений» (Abillity to Excecutive). Компания стала единственным поставщиком, продемонстрировавшим рост не только в этой категории, но и по показателю «полнота видения рынка» (Completeness of Vision).

Еще одним свидетельством динамичного развития Veeam стал отчет IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection за первую половину 2020 года , согласно которому компания заняла первое место по объему выручки в регионе EMEA и продемонстрировала самый быстрый рост выручки за соответствующий период по сравнению с предыдущим годом среди пяти ведущих вендоров, остальных игроков и в целом по рынку.

Рост Veeam в первом полугодии 2020 г. более чем на 8 процентных пунктов превысил средний показатель по рынку по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В 2020 году компания Veeam выпустила 16 продуктовых релизов (более 25, если считать с обновлениями) с сотнями новых функций, в том числе: Veeam Backup & Replication v10, Veeam ONE v10, Veeam Backup для Nutanix AHV v2, Veeam Service Provider Console v4, Veeam Backup для Azure v1, Veeam Availability Orchestrator v3, Veeam Backup для Microsoft O365 v5, Veeam Backup для AWS v3.

С момента появления на рынке в феврале 2020 года продукт Veeam Backup & Replication v10 был скачан более 650 000 раз, больше одного раза в минуту. Это подтверждает простоту, гибкость и надежность использования данного решения. Благодаря 150 новым функциям и обновлению имеющихся, в числе которых поддержка современных сетевых хранилищ NAS, мгновенное восстановление множества виртуальных машин (Multi-VM Instant Recovery) и усиленная защита от программ-вымогателей, 10-ая версия улучшает возможности управления данными в облаке за счет расширения функций доступности, переносимости и масштабируемости.

Veeam продолжает выпускать новые функции и обновления, идеально подходящие для корпоративных сред. Это позволило добиться более чем 250%-ного роста (год к году) в корпоративном сегменте.

Клиентами Veeam является 82% компаний, входящих в список Fortune 500, и 69% компаний из списка Global 2000. Среди ключевых клиентов: Airbus Defence and Space (объединение космических и оборонных подразделений), Alpha Bank, Avnet, школы округа Броуард (Флорида, США), Dassault Aviation, Datev, Deloitte, Engie, Hero MotoCorp, Hertz, IBM Cloud, Pernod Ricard, Penske (Австралия и Новая Зеландия), Puma, Квиннипэкский университет, Rabobank, Royal Dutch Shell, Siemens и колледж Wenatchee Valley.

Универсальная лицензия Veeam Universal License (VUL) — первая в отрасли переносимая лицензия, которая предусматривает гибкость и возможность переноса рабочих нагрузок в гибридных и мультиоблачных средах. Количество подписчиков VUL увеличилось на 56% по сравнению с показателем прошлого года.

В 2020 году Veeam выиграла более 20 отраслевых наград. В том числе, компания пятый год подряд попала в список Forbes 2020 Cloud 100 – престижный рейтинг 100 лучших в мире частных компаний, представленных на рынке облаков, публикуемый Forbes совместно с Bessemer Venture Partners и Salesforce Ventures.

Рост продаж по завершенным сделкам в рамках соглашений Veeam с эксклюзивными реселлерами Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco, NetApp и Lenovo составил 16%.