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Avnet Avnet Electronics Marketing Avnet Technology Solutions Avnet Computer Marketing Avnet Abacus Avnet Technical Services

Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services

СОБЫТИЯ

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11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
15.01.2019 Microsoft и партнеры представили новые устройства на Windows 10, интернет вещей для ритейла и подключенные автомобили 1
14.02.2017 IBM представила решение Watson for Cyber Security для управления когнитивными центрами ИБ 1
12.02.2014 Российский рынок обучения по продуктам IBM ждет передел 1
16.12.2013 3 обновления платформы HAVEn облегчат работу с Big Data 1
18.04.2013 Dell стала мировым ОЕМ-производителем Windows Embedded 1
06.07.2012 Avnet покупает немецкого поставщика электромеханических компонентов Altron 3
05.07.2012 Avnet развивает свое присутствие в регионе EMEA: приобретение европейского ИТ-поставщика Magirus 2
02.07.2008 Avnet купила системного интегратора Horizon Technology Group 4
01.07.2008 Avnet развивает аутсорсинг программирования: покупка Source Electronics Corporation 4
30.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
24.11.2005 С 6 по 8 декабря пройдет выставка "ПТА–Урал 2005" 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
15.12.2003 Закончилась выставка по технологиям автоматизации 1
14.10.2003 AMD предложил серверные платформы системным интеграторам Европы 1
29.11.2002 IBM Lotus Sametime увеличивает свою долю на рынке корпоративных систем мгновенного обмена сообщениями 2
08.08.2002 EMC выпустит систему хранения данных нового поколения 1
17.05.2001 Toshiba заключила соглашение с американскими дистрибьюторами Arrow Electronics и Avnet Inc. 1
23.03.2001 Avnet купит Kent Electronics 1
17.07.2000 Eon продаст свое отделение по производству электронных компонентов Veba Electronics за $2,3 млрд. 1
20.12.1999 Philips и Avnet заключают договор на $1 млрд 1
30.06.1999 Avnet объявила о покупке Marshall Industries за $830 млн 1
10.01.1999 Доходы Avnet по итогам второго квартала упали до 75 центов за акцию 1

Публикаций - 24, упоминаний - 34

Avnet и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25695 5
IBM - International Business Machines Corp 9677 4
Fastwel - Фаствел 33 4
ПроСофт - ProSoft 82 4
Dell EMC 5170 3
Siemens AG - Siemens Group 2665 3
Элтикон 4 2
nVent - Schroff GmbH 11 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 2
Dell Technologies - Dell Computer 2208 2
Intel Corporation 12776 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 66 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 330 2
Schneider Electric 609 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 2
Intek - Интек 21 2
Ниеншанц Автоматика 28 2
BlackBerry - QNX Software Systems 49 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
NetApp - Network Appliance 665 1
Broadcom - VMware 2595 1
SAP SE 5575 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 723 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5352 1
Lenovo Group 2427 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Veeam Software 344 1
LG Electronics 3725 1
HP Inc. 5872 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Oracle Corporation 7055 1
Toshiba Corporation 2979 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 1
Крок - Croc 1956 1
РЖД - Российские железные дороги 2083 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
BMW Group 481 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1198 1
Hertz Corporation 16 1
Puma - Пума 50 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Salesforce Ventures 6 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Dassault Aviation 12 1
Rabobank 13 1
Magirus GmbH - Магирус ГмбХ 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5596 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1574 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16916 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2832 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34373 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7743 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24154 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2301 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4752 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12077 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1216 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1353 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3284 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10565 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2040 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5213 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1645 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10022 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 27 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7886 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2536 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6429 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6586 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8139 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7793 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3087 1
Microsoft Windows 16796 2
Microsoft Azure 1515 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 226 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 1
Microsoft Office 4126 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1957 1
Microsoft Teams - MS Teams 665 1
Microsoft Office 365 1035 1
Apache Hadoop 468 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Samsung Notebook - ноутбук 5 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 22 1
Microsoft Azure IoT 33 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 1
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 1
ASUS VivoBook - серия ноутбуков 29 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 128 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
IBM Resilient Incident Response Platform 5 1
Genetec Retail Sense Video Analytics 1 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 15 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM ISS - IBM Managed Security Services - IBM MSS - IBM Managed Security Systems 11 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Veeam Service Provider Console 5 1
Netwell Technical Library 2 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
Microsoft Windows Embedded 204 1
LG Gram - серия ноутбуков 9 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 1
Клепинин Владимир 2 2
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Кузнецов Сергей 163 1
Винокур Дмитрий 13 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Mullen Joyce - Мюллен Джойс 3 1
Кэннели Денис 1 1
Stewart Patrick - Стюарт Патрик 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 7
Европа 24907 5
Германия - Федеративная Республика 13154 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4451 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 2
Канада 5058 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2808 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 299 2
Россия - Урало-Сибирский регион 10 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 1
Казахстан - Республика 6002 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Япония 13759 1
Ирландия - Республика 1042 1
Сингапур - Республика 1943 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Ближний Восток 3138 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Бразилия - Федеративная Республика 2502 1
Украина 7906 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1425 1
Новая Зеландия 736 1
США - Флорида 783 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3286 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1566 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 2
Энергетика - Energy - Energetically 5793 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4597 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1473 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8442 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5621 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8025 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6114 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 1
Английский язык 6999 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5990 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5079 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2843 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2552 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 584 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11204 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1626 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Forbes - Форбс 979 1
Fortune 211 1
Electronic News 60 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 2
Fortune Global 500 294 2
Osterman Research 6 1
Gartner - Гартнер 3649 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Forbes Global 2000 50 1
Forbes Cloud 100 6 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 10 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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