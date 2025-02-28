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Veeam Service Provider Console


Veeam Service Provider Console — платформа управления, используемой поставщиками услуг резервного копирования и аварийного восстановления


28.02.2025 Positive Technologies помогла Veeam устранить уязвимость в консоли управления операциями и услугами для сервис-провайдеров 1
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 1
10.04.2020 Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Veeam Service Provider Console и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 320 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 796 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1907 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 1
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 105 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 564 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 776 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 403 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 306 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2233 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 586 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 109 4
Microsoft Windows 15744 3
Veeam Universal License - VUL 14 3
Veeam Agent 15 3
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 3
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Microsoft Teams - MS Teams 552 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Office 3759 1
Microsoft Azure Archive Storage 3 1
Google Cloud Storage 17 1
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 14 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
HPE Cloud Volumes 7 1
Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier - Veeam Scale-out Backup Repository Archive Tier 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
Powers Chris - Пауэрс Крис 2 1
Петров Никита 6 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 1
Новая Зеландия 719 1
США - Флорида 767 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Канада 4896 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 2
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Forbes - Форбс 835 1
Forbes Global 2000 48 2
Gartner - Гартнер 3561 1
Fortune Global 500 286 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 333 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Forbes Cloud 100 6 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
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