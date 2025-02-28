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Veeam Service Provider Console
Veeam Service Provider Console — платформа управления, используемой поставщиками услуг резервного копирования и аварийного восстановления
Veeam Service Provider Console и организации, системы, технологии, персоны:
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
|Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
|Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
|Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
|Powers Chris - Пауэрс Крис 2 1
|Петров Никита 6 1
|Forbes - Форбс 835 1
|Forbes Global 2000 48 2
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Fortune Global 500 286 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 333 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|IDC Semiannual Software Tracker 5 1
|Forbes Cloud 100 6 1
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