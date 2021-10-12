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Турция
Турецкая республика


12.10.2021 В сети появились объявления о продаже клиентских данных крупной букмекерской конторы 1
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 2
29.09.2021 Сервис «Яндекс.заправки» заработал за рубежом 4
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных 1
03.09.2021 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
19.08.2021 Крошечное обновление намертво лишает связи iPhone. Под угрозой десятки миллионов устройств 2
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
27.07.2021 «Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли 2
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 2
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 5
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 1
24.06.2021 Основатели крупной криптовалютной биржи исчезли, прихватив миллиарды долларов, принадлежащие их клиентам 2
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
17.06.2021 SAS выяснила, как изменилось потребительское поведение под влиянием пандемии 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
31.05.2021 Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции 2
31.05.2021 Армия США слила в Сеть совершенно секретную информацию о ядерном оружии через приложение для начальной школы 1
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 2
20.05.2021 «Битрикс24» достиг отметки в 9 миллионов зарегистрированных компаний 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 5
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
03.03.2021 Функционал Cisco Webex для перевода в реальном времени устраняет языковой барьер 1
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае 1
01.03.2021 «АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 2
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 1

Публикаций - 950, упоминаний - 1317

Турция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 49
Yandex - Яндекс 4099 41
Google LLC 7128 29
Apple Inc - Эппл Рус 7680 26
Samsung Electronics 5633 23
VK - Mail.ru Group 2482 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 17
Золотая Корона 280 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 15
SAP SE 3207 14
Facebook 3765 13
IBM 3527 11
Huawei 2726 11
Navitel - Навител Навигатор 252 10
Amazon Inc - Amazon.com 1467 9
Cisco Systems 2037 8
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 8
SEC Consult Services 929 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 7
Nokia Networks 54 7
3727 6
Alibaba Group 298 6
Turkcell 179 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Ланит ГК 1155 4
InfoWatch - Инфовотч 603 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Vodafone Group 377 4
Nokia Corporation 2416 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
Xiaomi 904 4
Siemens Communications 7 4
Крок 1219 4
Twitter 2204 4
Dr.Web - Доктор Веб 975 3
Lenovo Motorola 996 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
РусславБанк - РСБ 147 17
Юнистрим - Unistream 167 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
AliExpress 275 6
Альфа-Банк 1123 5
Роснефть НК 367 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Групп 318 4
Вертолеты России 114 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Uber 257 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта России ПАО 1570 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 3
Uber Technologies 258 3
AliExpress Russia - AER 16 3
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Visa International 1344 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Leta Capital 42 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Яндекс.Такси 271 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Lego 84 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Русский стандарт Банк 302 2
Авто.ру - Auto.ru 67 2
Pandao 21 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Правительство РФ 2200 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 2
Международный арбитраж 11 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Счётная палата РФ 460 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Верховный суд Казахстана 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Министерство промышленности и торговли Турции 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
FairSearch альянс 3 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 18
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 6
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 4
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 3
Google Android 10750 61
Apple iOS 5741 38
Microsoft Windows 10 6612 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
WhatsApp Messenger 654 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 15
VK - Mail.ru Одноклассники 853 9
Linux OS 4243 9
Apple iPad 3263 8
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Symbian OS 764 6
Яндекс.Маркет 439 6
Google YouTube - Видеохостинг 1706 5
Apple macOS 922 5
Rakuten Viber 429 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 5
Яндекс.Навигатор 108 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
JavaScript - Язык программирования 626 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Google Chrome - браузер 1117 4
WordPress 169 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 3
Java - Язык программирования 1167 3
Apple - App Store 2198 3
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Opera - Браузер 628 3
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 3
Microsoft Office 1921 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 3
Волож Аркадий 181 12
Фролова Светлана 41 12
Путин Владимир 1820 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
Носков Константин 201 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Ran Tony - Ран Тони 13 4
Добкин Аркадий 54 4
Исмаилов Рашид 47 4
Васильев Алекс 7 4
Никифоров Николай 1126 4
Медведев Дмитрий 1433 3
Добродеев Борис 83 3
Касперский Евгений 218 3
Николаев Вячеслав 56 3
Наместников Юрий 39 2
Стариков Дмитрий 9 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
Калугин Сергей 162 2
Корня Алексей 73 2
Чачава Александр 68 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Васильев Евгений 93 2
Рыжиков Сергей 95 2
Усманов Алишер 241 2
Кулешов Сергей 35 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Ширяев Сергей 2 2
Кисляков Евгений 83 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
Елистратов Николай 90 2
Починок Николай 8 2
Нуралиев Борис 204 2
Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 2
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 2
Бойцов Петр 4 2
Азаров Максим 5 2
Водясов Алексей 97 2
Дорохина Юлия 42 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 647
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 287
Германия - Федеративная Республика 3614 218
Украина 3347 214
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 204
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 200
Индия - Республика 2161 171
Франция - Французская Республика 2112 164
Европа 3730 159
Казахстан - Республика 2621 149
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 144
Беларусь - Белоруссия 2081 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 122
Япония 2760 95
Восточная Европа 1669 61
Бразилия - Федеративная Республика 1121 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 55
Италия - Итальянская Республика 1371 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 35
Испания - Королевство 1248 30
Польша - Республика 824 29
Израиль 716 26
Эстония - Эстонская Республика 413 23
Европа Западная 610 21
Аргентина - Аргентинская Республика 187 19
Ближний Восток 1468 19
Финляндия - Финляндская Республика 812 18
Таиланд - Королевство 357 17
Южная Корея - Республика 1450 17
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 16
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 16
Армения - Республика 687 16
Прибалтика - Балтия 589 15
Чехия - Чешская Республика 493 15
Африка 1482 15
Европа Северная - Скандинавия 273 15
Латвия - Латвийская Республика 450 15
Швеция - Королевство 748 14
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 14
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 9
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
POI - points of interest 60 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
Золотое кольцо России 7 1
Холодная война 23 1
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