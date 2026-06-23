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Турция Турецкая республика

Турция - Турецкая республика

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Турецкие бренды в 2 раза увеличили инвестиции в рекламу в «Яндексе» в 2026 году

С начала 2026 г. компании из Турции инвестировали в продвижение в сервисах «Яндекса» почти в два раз больше, чем за аналог
22.06.2026 Турция и Италия или Сочи и Крым — где россияне хотели бы провести идеальный отпуск

лет зарубежный отдых предпочитают 34%, отдых в России — 35%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 30%, а 41—42% — за внутренний туризм. Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция. За последние четыре года Испа
25.05.2026 «Яндекс Карты» помогут туристам сориентироваться в аэропортах и торговых центрах Турции

«Яндекс Карты» расширили навигацию внутри зданий в нескольких городах Турции. В преддверии летнего туристического сезона стали доступны маршруты по аэропортам и крупным торговым центрам страны. Обновление поможет туристам и местным жителям быстрее найти выход на

27.04.2026 Новый запрет. Турция вслед за другими странами ограничивает детям доступ к соцсетям

ности из-за требования использовать правительственный онлайн-портал для доступа к социальным сетям. Турция, как и ряд других стран, в 2026 г. вводит серьезный запрет на использование социальных
30.01.2026 Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае

объем голосового трафика сохраняется в странах СНГ. При этом уверенный рост показывают и другие направления, популярные у бизнес-туристов. ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция 3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 4. Таиланд 5. Казахстан 6. Египет 7. Армения 8. Китай 9. Испания 10. Грузия ТОП-10 стран по исходящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция
25.06.2025 Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах

ование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США и Россия стали лидерами по количеству устройств, задействованных в ботнетах. Если
06.06.2025 Cloud4Y предоставил инфраструктуру порталу «Закупай»

Торговая площадка «Закупай» разместила инфраструктуру в турецком дата-центре провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. «Закупай» — эт
21.05.2025 Cloud4Y предоставил «Папа Джонс» инфраструктуру в турецком дата-центре

Cloud4Y, российский поставщик облачных и ИТ-решений, предоставил международной сети пиццерий «Папа Джонс» виртуальную инфраструктуру в дата-центре Стамбула (Турция). Решение позволило клиенту развернуть файлообменник на базе Nextcloud для обмена данными и совместной работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Это решение сочет
12.03.2025 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду этой страны – TR QR. Физические лица могут совершать платежи

12.03.2025 Оплата по QR будет доступна клиентам Сбербанка в Турции

дить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов. Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. Сог
25.02.2025 «Яндекс Карты» помогут российским туристам лучше ориентироваться в Стамбуле и других городах Турции

«Яндекс» представил масштабное обновление «Карт» в Турции. Теперь пользователям доступны привычные навигационные функции сервиса при путешествии в Стамбул, Анкару, Измир и другие города страны. Изучить город заранее и спланировать поездку можно
14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (осно
03.02.2025 Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам

упил Hapsiburada Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz завершил сделку по приобретению 65,41% акций турецкого онлайн-маркетплейса Hepsiburada (юридическое лицо - D-Market Electronic Services &

26.12.2024 Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1%

ной воле Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева сообщила CNews, что создание компании в Турции было необходимостью, связанной с юридическими и бюрократическими сложностями. «Создани
23.10.2024 Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров

Ограничения на экспорт в Россию Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий гражданских товаров американского

23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Turkcell продал Lifecell Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-це
10.09.2024 Аналитика МТС: Китай обошел Таиланд и Турцию по популярности у якутян летом 2024 года

тво зарубежных поездок у жителей Республики в целом выросло на 9%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди зарубежных стран популярным местом после Китая по количеству поездок якутян остается Турция. В летнем сезоне 2024 г. 20% всех путешествий за границу были в эту страну. Китай возглавил рейтинг популярных направлений по спросу у жителей Якутии – по итогам летнего сезона его доля

29.05.2024 В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт»

«Яндекс» запустил сервис «API Яндекс Карт» в Турции. С его помощью местные, международные и российские компании, которые работают в стране
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции 

чередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200. Турция занимает шестое место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авт
01.11.2023 Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

турецком рынке Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оценивает поведение персонала на корпоративном компьютере. Как

23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России

Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала увеличение интереса со стороны компаний из Китая, Турции и России к открытию собственных бренд-зон в магазинах двух сетей. В этом году уже появились более 2 тыс. новых фирменных пространств от расширяющих присутствие и новых для рынка производ
21.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов

р, стиральных и посудомоечных машинах, а также плит и духовых шкафов от примерно десятка брендов из Турции (Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др.), что на 40% больше относительно 2022 г. Об этом

02.08.2023 Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию

ынке провайдер намерен оказывать услуги только местным компаниям и пользователям. Популярная страна Турция весьма популярное направление для релокации россиян, которые начали покидать страну по
02.08.2023 RuVDS запустил дата-центр в Турции

е дата-центра компании Netdirekt, расположенного во втором по величине экономически значимом центре Турции – Измире. Выбор площадки обусловлен ее стратегическим расположением на стыке операторс
10.07.2023 Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны

Заплатить налоги и звонить спокойно В Турции ужесточаются требования к туристам и местным жителям по части пользования сотовыми тел
05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции

лачных услуг на турецкий рынок», – отметила Анна Борисова, директор по продажам в турецком офисе. – Турция имеет динамичную и быстро растущую экономику с крупными производственными и розничными
05.07.2023 Российский поставщик облачных услуг Serverspace предоставляет возможность аренды виртуальной инфраструктуры в сейсмоустойчивом ЦОД

ателям доступна возможность аренды виртуальной инфраструктуры в передовом центре обработки данных в Турции, Стамбул – Star of Bosphorus. Недавно Serverspace запустил представительство в Турц
28.06.2023 Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане

готовую одежду и пошив под запрос. В Турции – также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фу
24.04.2023 Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины

ник издания. С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции. Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также находятся
13.03.2023 Merlion начинает поставлять в Россию серверные шкафы турецкого производителя Lande

Merlion и компания Lande A.S., турецкий производитель серверных шкафов и аксессуаров, ведущий свою деятельность с 2012 г., п
03.02.2023 «МТС банк» запустил сервис денежных переводов в Турцию

вода. Получить перевод можно во всех отделениях PTT Turkish Post, национального почтового оператора Турции, филиалах банка Aktif Bank, агентств UPT и офисах UPT в Турции. Ключевые преиму
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию

Владимирской области Владимир Сипягин встречался, по данным местного портала gazetanga.ru, с послом Турции Мехметом Самсаром (Mehmet Samsar). На аудиенции обсуждалось, как заявил Сипягин, «разв
28.10.2022 Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы

«Мир» открыт Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе. Источники наиме
22.09.2022 Softline купила крупного партнера Microsoft

tte и турецкой ИТ-ассоциации, в 2021 г. объем рынка ИКТ-технологий составил $29,9 млрд. Кроме того, Турция является вторым по привлекательности рынком для иностранных инвестиций в «развивающейс
16.09.2022 Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту

пермской компанией, устроился на работу в стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен, Турция. В его задачи входит консультирование пассажиров, ответы на вопросы и помощь с навигац
26.08.2022 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции

е во вкладку «Платежи»; в разделе «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; выберите «Турция карты/счета»; введите IBAN счета/ карты получателя/фамилию, имя и телефон получателя,

31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management

но распределенных участках — представительство Заказчика г. Москва, головной офис Заказчика Анкара (Турция), район Мерсин (Турция), общее число пользователей информационной системы — 200
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

е Демиркиране (Afif Demirkiran, в разное время входил в состав руководителей парламентских комиссий Турция – ЕС, турция – Испания, Турция – Пакистан), Наиле Олпаке (Nail Olpak, вх
21.04.2022 Cloud4Y запустил дата-центр в Турции

В 2021 г. облачный провайдер Cloud4Y открыл офис в Турции. Тогда же было принято решение о создании собственной инфраструктурной площадки в Стам
05.04.2022 Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого

з них. Не исключено, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Через несколько дней после закрытия Thodex и исчезновения ее основате

Публикаций - 2620, упоминаний - 3598

Турция и организации, системы, технологии, персоны:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 311
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 241
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 221
МегаФон 10742 217
Yandex - Яндекс 9216 186
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 174
Microsoft Corporation 25775 132
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 104
Google LLC 12688 102
Apple Inc 13154 88
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 87
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 87
Киевстар - Kyivstar 569 76
Ростелеком 10948 76
Vodafone Group 1412 70
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 68
Meta Platforms - Facebook 4621 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 62
Samsung Electronics 11064 61
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 61
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 59
Астелит 137 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
VK - Mail.ru Group 3602 53
Cisco Systems 5372 51
9594 50
Huawei 4676 47
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 46
Telegram Group 2940 45
Fintur 57 45
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 43
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 39
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 39
SAP SE 5601 37
X Corp - Twitter 2938 37
Lenovo Motorola 3566 36
Intel Corporation 12811 33
Oracle Corporation 7074 32
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 32
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 32
Альфа-Групп 745 151
Cukurova 97 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 86
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 51
Visa International 1993 46
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 45
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 41
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 35
Альфа-Банк 1979 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Beko - Beko Electronics 83 31
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
МТС Трэвел - MTS Travel 292 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 23
Газпром ПАО 1493 22
НСПК - Национальная система платежных карт 948 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 20
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 20
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 19
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
NanduQ - Qiwi 1013 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 17
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 15
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 15
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 15
Россети Ленэнерго 1699 15
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 15
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 15
Почта России ПАО 2370 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 115
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 83
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 69
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 43
Судебная власть - Judicial power 2500 41
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 28
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 24
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
СБУ - Служба безопасности Украины 98 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 11
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 11
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 130
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Демократическая политическая партия США 122 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 465
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 325
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 323
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 274
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 211
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 197
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 189
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 182
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 172
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 165
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 157
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 156
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 138
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 135
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 131
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 130
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 130
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 129
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 126
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 122
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 109
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 103
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 101
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 99
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 96
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 93
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 92
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 89
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 84
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 84
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 83
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 82
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 81
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 80
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 77
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 77
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 75
Google Android 15243 133
Apple iOS 8583 81
Microsoft Windows 16882 78
Microsoft Windows 2000 8678 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 59
Apple iPhone 6 4861 45
Linux OS 11533 42
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
Apple - App Store 3109 37
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 33
FreePik 1841 33
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 32
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 29
Apple iPad 4011 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 27
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 24
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 21
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 21
Microsoft Office 4170 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 20
Google Chrome - браузер 1701 19
Nokia Symbian OS 1411 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Turkcell Bip - Мессенджер 36 17
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 17
Mozilla Firefox - браузер 1951 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 15
Rakuten Viber 665 15
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 15
Яндекс.Навигатор 121 15
Microsoft Azure 1526 14
Путин Владимир 3454 57
Фридман Михаил 146 39
Усманов Алишер 311 27
Шадаев Максут 1210 20
Хан Герман 56 20
Кузьмичев Алексей 54 18
Авен Петр 67 18
Пальчун Кирилл 84 18
Федорова Олеся 63 16
Волож Аркадий 268 15
Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 15 15
Рейман Леонид 1065 15
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 14
Евтушенков Владимир 217 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Мишустин Михаил 787 13
Резникович Алексей 60 12
Химич Роман 44 12
Фролова Светлана 42 12
Williams Colin - Уильямс Колин 12 12
Каримова Гульнара 95 11
Каримов Ислам 97 11
Бабаев Кирилл 56 11
Косогов Андрей 33 11
Karamehmet Mehmet Emin - Карамехмет Мехмет Эмин 11 11
Чернышенко Дмитрий 581 10
Никифоров Николай 1138 10
Брюквин Юрий 300 10
Кочетков Владислав 248 10
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 10
Касперский Евгений 337 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Ran Tony - Ран Тони 14 9
Лукашенко Александр 104 9
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 10 9
Янукович Виктор 57 9
Носков Константин 241 9
Исмаилов Рашид 65 8
Низовский Григорий 36 8
Козлова Ирина 29 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1863
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 811
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 668
Европа 24964 575
Германия - Федеративная Республика 13221 532
Украина 7928 494
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 463
Казахстан - Республика 6048 461
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 447
Франция - Французская Республика 8177 439
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 428
Италия - Итальянская Республика 4508 409
Индия - Bharat 5869 398
Беларусь - Белоруссия 6289 373
Испания - Королевство 3840 349
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 275
Швеция - Королевство 3782 262
Польша - Республика 2031 259
Финляндия - Финляндская Республика 3697 244
Япония 13807 241
Узбекистан - Республика 2005 235
Израиль 2856 235
Бразилия - Федеративная Республика 2520 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 224
Египет - Арабская Республика 1100 223
Южная Корея - Республика 7052 221
Нидерланды 3746 218
Азия - Азиатский регион 5920 217
Греция - Греческая Республика 1017 206
Армения - Республика 2449 202
Грузия 1332 199
Таиланд - Королевство 926 197
Канада 5081 197
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 196
Ближний Восток 3154 195
Африка - Африканский регион 3641 181
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 177
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 170
Чехия - Чешская Республика 1349 164
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 151
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 519
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 290
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 240
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 225
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 144
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 133
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 114
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AP - Associated Press 2007 24
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Forbes - Форбс 1002 16
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 14
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
РИА Новости 1033 13
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МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
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Рустелеком ТК 305 10
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Forrester Research 834 6
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Microsoft Research 144 2
Counterpoint Research 110 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
Автостат 55 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
РАН - Российская академия наук 2122 15
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 13
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
СПбГУ - Восточный факультет 8 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 3
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 3
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
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