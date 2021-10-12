Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Турция
Турецкая республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 950, упоминаний - 1317
Турция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 12
|Фролова Светлана 41 12
|Путин Владимир 1820 7
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 5
|Носков Константин 201 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Ran Tony - Ран Тони 13 4
|Добкин Аркадий 54 4
|Исмаилов Рашид 47 4
|Васильев Алекс 7 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Добродеев Борис 83 3
|Касперский Евгений 218 3
|Николаев Вячеслав 56 3
|Наместников Юрий 39 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 2
|Калугин Сергей 162 2
|Корня Алексей 73 2
|Чачава Александр 68 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Васильев Евгений 93 2
|Рыжиков Сергей 95 2
|Усманов Алишер 241 2
|Кулешов Сергей 35 2
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 2
|Елистратов Николай 90 2
|Починок Николай 8 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Yalçındağ Mehmet Ali - Ялчиндаг Мехмет Али 3 2
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 2
|Бойцов Петр 4 2
|Азаров Максим 5 2
|Водясов Алексей 97 2
|Дорохина Юлия 42 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 10
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|The Wall Street Journal 709 3
|ZDnet 381 3
|NYT - The New York Times 505 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
|Reddit 198 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|КиноПоиск - Портал о кино 118 2
|TechSpot 22 1
|CrunchBase 62 1
|Daily Mail 28 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|BuzzFeed 13 1
|LaCapitale 1 1
|GlobalPitch.vc 1 1
|Лига.нет 3 1
|9to5 Mac 55 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|News Corp 90 1
|Digg 51 1
|Vc.ru - Виси.ру 8 1
|The Information 39 1
|Медуза - Meduza 18 1
|The Washington Post 109 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
|Bloomberg 785 1
|FT - Financial Times 246 1
|Wikipedia - Википедия 274 1
|WikiLeaks 106 1
|Forbes - Форбс 441 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756149, в очереди разбора - 659839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756149, в очереди разбора - 659839.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru