Турция - Турецкая республика

Турецкие бренды в 2 раза увеличили инвестиции в рекламу в «Яндексе» в 2026 году С начала 2026 г. компании из Турции инвестировали в продвижение в сервисах «Яндекса» почти в два раз больше, чем за аналог

Турция и Италия или Сочи и Крым — где россияне хотели бы провести идеальный отпуск лет зарубежный отдых предпочитают 34%, отдых в России — 35%; среди тех, кто старше, заграница привлекает 30%, а 41—42% — за внутренний туризм. Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%). По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция. За последние четыре года Испа

«Яндекс Карты» помогут туристам сориентироваться в аэропортах и торговых центрах Турции «Яндекс Карты» расширили навигацию внутри зданий в нескольких городах Турции. В преддверии летнего туристического сезона стали доступны маршруты по аэропортам и крупным торговым центрам страны. Обновление поможет туристам и местным жителям быстрее найти выход на

Новый запрет. Турция вслед за другими странами ограничивает детям доступ к соцсетям ности из-за требования использовать правительственный онлайн-портал для доступа к социальным сетям. Турция, как и ряд других стран, в 2026 г. вводит серьезный запрет на использование социальных

Билайн: бизнес в 2025 году чаще всего звонил в роуминге в Турции, ОАЭ и Китае объем голосового трафика сохраняется в странах СНГ. При этом уверенный рост показывают и другие направления, популярные у бизнес-туристов. ТОП-10 стран по входящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция 3. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) 4. Таиланд 5. Казахстан 6. Египет 7. Армения 8. Китай 9. Испания 10. Грузия ТОП-10 стран по исходящим звонкам в 2025 году: 1. Беларусь 2. Турция

Турция, США и Россия - лидеры по количеству устройств, задействованных в ботнетах ование по изучению ботнет-активности в разных странах. Эксперты компании выявили, что в мае 2025 г. Турция, США и Россия стали лидерами по количеству устройств, задействованных в ботнетах. Если

Cloud4Y предоставил инфраструктуру порталу «Закупай» Торговая площадка «Закупай» разместила инфраструктуру в турецком дата-центре провайдера. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. «Закупай» — эт

Cloud4Y предоставил «Папа Джонс» инфраструктуру в турецком дата-центре Cloud4Y, российский поставщик облачных и ИТ-решений, предоставил международной сети пиццерий «Папа Джонс» виртуальную инфраструктуру в дата-центре Стамбула (Турция). Решение позволило клиенту развернуть файлообменник на базе Nextcloud для обмена данными и совместной работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y. Это решение сочет

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Турции МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду этой страны – TR QR. Физические лица могут совершать платежи

Оплата по QR будет доступна клиентам Сбербанка в Турции дить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов. Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. Сог

«Яндекс Карты» помогут российским туристам лучше ориентироваться в Стамбуле и других городах Турции «Яндекс» представил масштабное обновление «Карт» в Турции. Теперь пользователям доступны привычные навигационные функции сервиса при путешествии в Стамбул, Анкару, Измир и другие города страны. Изучить город заранее и спланировать поездку можно

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (осно

Турецкий «убийца» Amazon продан постсоветским инвесторам упил Hapsiburada Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz завершил сделку по приобретению 65,41% акций турецкого онлайн-маркетплейса Hepsiburada (юридическое лицо - D-Market Electronic Services &

Наследницу легендарной Abbyy отобрали у турок и вновь сделали российской. Иностранцам оставили крошечную долю в 1% ной воле Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева сообщила CNews, что создание компании в Турции было необходимостью, связанной с юридическими и бюрократическими сложностями. «Создани

Турция тайно запретила экспорт в Россию процессоров, карт памяти и еще 40 наименований товаров Ограничения на экспорт в Россию Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий гражданских товаров американского

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов Turkcell продал Lifecell Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-це

Аналитика МТС: Китай обошел Таиланд и Турцию по популярности у якутян летом 2024 года тво зарубежных поездок у жителей Республики в целом выросло на 9%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди зарубежных стран популярным местом после Китая по количеству поездок якутян остается Турция. В летнем сезоне 2024 г. 20% всех путешествий за границу были в эту страну. Китай возглавил рейтинг популярных направлений по спросу у жителей Якутии – по итогам летнего сезона его доля

В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт» «Яндекс» запустил сервис «API Яндекс Карт» в Турции. С его помощью местные, международные и российские компании, которые работают в стране

«Литрес» запускает книжный сервис в Турции чередь, большое количество издательств, представленных на рынке бумажных книг: их сейчас более 200. Турция занимает шестое место по количеству новых произведений на мировом рынке, а местных авт

Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции турецком рынке Российская ИТ-компания «Стахановец» начала продвигать свое одноименное DLP-решение в Турции. Это ПО регистрирует и оценивает поведение персонала на корпоративном компьютере. Как

«М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России Группа «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, зафиксировала увеличение интереса со стороны компаний из Китая, Турции и России к открытию собственных бренд-зон в магазинах двух сетей. В этом году уже появились более 2 тыс. новых фирменных пространств от расширяющих присутствие и новых для рынка производ

«М.Видео-Эльдорадо»: в России на 40% увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов р, стиральных и посудомоечных машинах, а также плит и духовых шкафов от примерно десятка брендов из Турции (Beko, Grundig, Vestel, Simfer и др.), что на 40% больше относительно 2022 г. Об этом

Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию ынке провайдер намерен оказывать услуги только местным компаниям и пользователям. Популярная страна Турция весьма популярное направление для релокации россиян, которые начали покидать страну по

RuVDS запустил дата-центр в Турции е дата-центра компании Netdirekt, расположенного во втором по величине экономически значимом центре Турции – Измире. Выбор площадки обусловлен ее стратегическим расположением на стыке операторс

Найден надежный способ запрета импортных смартфонов на территории страны Заплатить налоги и звонить спокойно В Турции ужесточаются требования к туристам и местным жителям по части пользования сотовыми тел

Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции лачных услуг на турецкий рынок», – отметила Анна Борисова, директор по продажам в турецком офисе. – Турция имеет динамичную и быстро растущую экономику с крупными производственными и розничными

Российский поставщик облачных услуг Serverspace предоставляет возможность аренды виртуальной инфраструктуры в сейсмоустойчивом ЦОД ателям доступна возможность аренды виртуальной инфраструктуры в передовом центре обработки данных в Турции, Стамбул – Star of Bosphorus. Недавно Serverspace запустил представительство в Турц

Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане готовую одежду и пошив под запрос. В Турции – также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фу

Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины ник издания. С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции. Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также находятся

Merlion начинает поставлять в Россию серверные шкафы турецкого производителя Lande Merlion и компания Lande A.S., турецкий производитель серверных шкафов и аксессуаров, ведущий свою деятельность с 2012 г., п

«МТС банк» запустил сервис денежных переводов в Турцию вода. Получить перевод можно во всех отделениях PTT Turkish Post, национального почтового оператора Турции, филиалах банка Aktif Bank, агентств UPT и офисах UPT в Турции. Ключевые преиму

Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию Владимирской области Владимир Сипягин встречался, по данным местного портала gazetanga.ru, с послом Турции Мехметом Самсаром (Mehmet Samsar). На аудиенции обсуждалось, как заявил Сипягин, «разв

Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы «Мир» открыт Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе. Источники наиме

Softline купила крупного партнера Microsoft tte и турецкой ИТ-ассоциации, в 2021 г. объем рынка ИКТ-технологий составил $29,9 млрд. Кроме того, Турция является вторым по привлекательности рынком для иностранных инвестиций в «развивающейс

Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту пермской компанией, устроился на работу в стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен, Турция. В его задачи входит консультирование пассажиров, ответы на вопросы и помощь с навигац

«МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции е во вкладку «Платежи»; в разделе «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; выберите «Турция карты/счета»; введите IBAN счета/ карты получателя/фамилию, имя и телефон получателя,

«1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management но распределенных участках — представительство Заказчика г. Москва, головной офис Заказчика Анкара (Турция), район Мерсин (Турция), общее число пользователей информационной системы — 200

Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе е Демиркиране (Afif Demirkiran, в разное время входил в состав руководителей парламентских комиссий Турция – ЕС, турция – Испания, Турция – Пакистан), Наиле Олпаке (Nail Olpak, вх

Cloud4Y запустил дата-центр в Турции В 2021 г. облачный провайдер Cloud4Y открыл офис в Турции. Тогда же было принято решение о создании собственной инфраструктурной площадки в Стам