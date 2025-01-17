Косогов Андрей
Косогов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iPhone 6 4862 3
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
|Авен Петр 56 21
|Хан Герман 49 19
|Кузьмичев Алексей 48 18
|Фридман Михаил 134 12
|Торбахов Александр 94 5
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 3
|Бабаев Кирилл 56 2
|Комаров Александр 22 2
|Кошарная Елена 2 2
|Melgaard Dag - Мельгард Даг 20 2
|Шелемба Михаил 4 2
|Куликов Павел 27 1
|Резникович Алексей 59 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Толчинский Александр 2 1
|Белковский Станислав 32 1
|Фетисов Глеб 21 1
|Нилов Валерий 1 1
|Пужидаев Андрей 1 1
|Евтушенков Владимир 207 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Скоч Андрей 11 1
|Гайдар Егор 4 1
|Путин Владимир 3171 1
|Усманов Алишер 301 1
|Ковальчук Юрий 35 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Таврин Иван 117 1
|Дуров Павел 291 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Корня Алексей 78 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Левиев Лев 21 1
|Анисимов Василий 1 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Семериков Андрей 37 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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