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Косогов Андрей



17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq 1
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 1
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 1
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 1
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 1
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов 1
01.07.2024 На Украине строят оператора-гиганта с финансированием почти полмиллиарда долларов 1
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом 1
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом 1
31.01.2024 Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов 1
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов 1
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины 1
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 1
31.10.2023 Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег 1
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 1
10.10.2023 Владельцы «Билайна» продали компанию за долги 1
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» 1
07.09.2023 Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера 1
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 1
14.08.2023 Америка ввела санкции против владельцев «Билайна» 1
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
24.05.2022 Хозяин «Билайна» потерял двоих основателей компании 2
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман 1
14.11.2008 Акционеры «Билайн» выясняют, кто из них шпион 1
12.11.2008 Акционеры «Билайна» развязали шпионский скандал 1
21.09.2006 Топ-менеджер Altimo потерял Москву в Харькове 1
28.06.2006 Норвежцы отбили "Киевстар" y русских 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Косогов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 23
Киевстар - Kyivstar 539 22
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 22
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 4
Lifecell - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia 29 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
МегаФон 8803 2
Сторм 57 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Ростелеком 9699 2
Vodafone Group 1370 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 2
Yandex - Яндекс 7339 2
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Selectel - Селектел 385 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
АФК Система ПАО 1797 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
РТИ 145 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Virgin Group 139 1
Virgin Media O2 22 1
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 1
Telegram Group 1983 1
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 1
Альфа-Групп 696 18
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 11
Альфа-Банк 1769 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 6
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
NJJ Capital 6 4
BP - British Petroleum 182 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Pamplona Capital Management - PCM 4 2
Horizon Capital 7 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 30 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Альфа-Эко 52 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Uber 330 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лента - Утконос 177 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
GPG - Genesis Philanthropy Group 1 1
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 10 1
СБУ - Служба безопасности Украины 89 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Районный суд Киева 23 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Верховный суд Украины 7 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1221 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 764 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Авен Петр 56 21
Хан Герман 49 19
Кузьмичев Алексей 48 18
Фридман Михаил 134 12
Торбахов Александр 94 5
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 3
Бабаев Кирилл 56 2
Комаров Александр 22 2
Кошарная Елена 2 2
Melgaard Dag - Мельгард Даг 20 2
Шелемба Михаил 4 2
Куликов Павел 27 1
Резникович Алексей 59 1
Кочетков Владислав 248 1
Толчинский Александр 2 1
Белковский Станислав 32 1
Фетисов Глеб 21 1
Нилов Валерий 1 1
Пужидаев Андрей 1 1
Евтушенков Владимир 207 1
Стрешинский Иван 38 1
Евтушенков Феликс 28 1
Мордашев Алексей 8 1
Скоч Андрей 11 1
Гайдар Егор 4 1
Путин Владимир 3171 1
Усманов Алишер 301 1
Ковальчук Юрий 35 1
Рейман Леонид 1049 1
Вексельберг Виктор 153 1
Таврин Иван 117 1
Дуров Павел 291 1
Николаев Вячеслав 102 1
Корня Алексей 78 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Левиев Лев 21 1
Анисимов Василий 1 1
Кузяев Андрей 64 1
Семериков Андрей 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
Украина 7608 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 14
Турция - Турецкая республика 2351 10
Франция - Французская Республика 7845 6
Украина - Киев 1125 5
Норвегия - Королевство 1804 4
Великобритания - Лондон 2386 4
Канада 4881 4
Нидерланды 3517 3
Нидерланды - Амстердам 607 3
Казахстан - Республика 5525 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 3
Испания - Королевство 3706 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Великобритания - Виргинские Острова 231 2
Европа 21767 2
Израиль 2730 2
Латвия - Латвийская Республика 815 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Багамские Острова - Багамы 59 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 1
Великобритания - Остров Мэн 78 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Болгария - Республика 772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Монако Княжество 104 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 18
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 19 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 211 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Запугивание и шантаж 110 1
FT - Financial Times 1219 2
Bloomberg 1286 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Forbes - Форбс 816 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Le Monde 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Рустелеком ТК 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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