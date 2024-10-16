Veon переезжает в Дубай

Группа Veon переносит свою штаб-квартиру из Амстердама в Дубай. Причиной стало желание группы быть ближе к своим ключевым рынкам присутствия и потенциальным инвесторам из стран Персидского залива.

Veon меняет дислокацию штаб-квартиры

Телекоммуникационная группа Veon сообщила о переезде своей штаб-квартиры из Амстердама (столица Нидерландов) в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Решение одобрено советом директоров компании.

Штаб-квартира Veon будет находиться в Дубайском международном финансовом центре (DIFC). Veon станет крупнейшей компанией в листингом на американской бирже Nasdaq, которая имеет штаб-квратиру в Дубае. Там же расположена площадка Nasdaq Digital.

Как пояснил гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), переезд штаб-квартиры в Дубай отражает стратегическую переориентацию компанию на большую близость к ключевым рынкам присутствия компании.

«Этот шаг позволяет нам извлечь выгоду из огромных возможностей, которые предлагает Дубай, включая его близость к нашим операциям, доступ к талантам мирового класса и улучшенную видимость с широкой базой инвесторов из стран Персидского залива», - говорит Терзиоглу.

Краткая история Veon

Группа Veon была создана в 2009 г. путем слияния российской телекоммуникационной компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского сотового оператора «Киевстар».

Первоначально группа называлась Vimpelcom. Местом регистрации группы стали Бермудские острова, штаб-квартира расположилась в Амстердаме.

В 2011 г. Vimpelcom договорилась о поглощении телекоммуникационных активов египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris): итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетского холдинга Orascom Telecom, владевшего операциями в странах Азии, Африки и Канады.

В начале 2022 г. Veon рассматривал возможность перерегистрации своей головной структуры из Бермудских островов в Великобританию. Это было нужно, чтобы «Вымпелком» (ключевой актив группы на тот момент) мог участвовать в российских госзакупках. Однако после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине от этого было решено отказаться.

В 2023 г. Veon покинул Россию: «Вымпелком» был продан группе топ-менеджеров оператора во главе с его тогдашним гендиректором Александром Торбаховым. Сумма сделки составила 130 млрд руб., но сама сделка прошла в безденежной форме: «Вымпелком» принял на себя обязательства Veon перед владельцами еврооблигаций, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.

Что осталось и откуда ушел Veon

За последние годы Veon также продал свои активы в Алжире, Италии, Канаде, Киргизстане, Грузии, Армении, Таджикистане, странах Черной Африки (Центрально-Африканская республика, Бурунди, Зимбабве и Намибия) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджа). У Veon остаются сотовые операторы в Пакистане, Бангладеше, Украине, Казахстане и Узбекистане.

Основной акционер Veon – инвестиционная группа LetterOne, принаделжащая основателям и топ-менеджерам «Альфа-групп»: Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

В 2023 г. выручка Veon составила $3,7 млрд, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентво по кредитам и расходам на амортизацию) - $1,6 млрд, капитальные затраты - $651 млн, чистый долг - $2,95 млрлд. Число мобильных пользователей операторов группы Veon составило 156,2 млн, пользователей фиксированной связи – 1,8 млн.