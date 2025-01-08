Terzioglu Kaan Терзиоглу Каан
Terzioglu Kaan и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 3
|Bloomberg 1286 2
|Лига.нет 12 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Ведомости 996 1
|Известия ИД 624 1
|The Economist 45 1
|Рустелеком ТК 304 2
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
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