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Terzioglu Kaan Терзиоглу Каан



08.01.2025 «Дочка» Veon за полмиллиарда долларов избавилась от своих вышек сотовой связи 1
03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink 2
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ 3
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon 2
16.10.2024 Veon переезжает в Дубай 3
24.09.2024 У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора 3
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon 2
16.02.2024 Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек 2
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной 2
31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины 2
09.10.2023 «Вымпелком» объявил о завершении сделки по выкупу компании у международного холдинга Veon 2
06.09.2023 Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon 3
28.11.2022 Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит 2
24.11.2022 «Билайн» продают его топ-менеджменту 2
17.10.2022 Veon вызвал к себе владельцев своих облигаций с неизвестной целью 4
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 2
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток 1
19.04.2022 Veon могут прогнать с биржи NASDAQ из-за низкого курса акций 3
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 2
21.03.2022 Хозяева «Билайна» разорвали связи со всем, что попало под санкции 2
09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 2
06.09.2021 Veon объявил о продаже своих башенных активов в России 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 3
05.03.2021 За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS 2
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 2
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 3
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 2
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 3
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 3
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 3
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 1
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 4
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 2
30.03.2015 Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco 3

Публикаций - 35, упоминаний - 80

Terzioglu Kaan и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 31
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 30
Киевстар - Kyivstar 539 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 7
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Yandex - Яндекс 7339 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 3
Vodafone Group 1370 3
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 3
Xerox 1139 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МегаФон 8805 2
Cisco Systems 5114 2
Microsoft Corporation 24625 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 2
Астелит 134 2
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 2
Сервис-Телеком 16 2
KPMG 256 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 30 2
НБК - Национальная башенная компания 13 2
Ростелеком 9700 1
Huawei 3933 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 121 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Альфа-Групп 696 20
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 19
Альфа-Банк 1769 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 6
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 8 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 42 4
Cukurova 95 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 2
Нафтогаз Украины 7 2
Darnitsa Group 3 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 5 1
Газпром ПАО 1342 1
NanduQ - Qiwi 996 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Arthur Andersen 60 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
FGI Wireless 13 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Storytel - Сторител 9 1
RTP Global 10 1
Ferrari NV 157 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Stellantis NV 3 1
Iveco 12 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент Украины 123 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 2
СБУ - Служба безопасности Украины 89 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Международный арбитраж 30 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
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Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 116 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
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Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
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