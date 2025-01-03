Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink

Украинский сотовый оператор «Киевстар» договорился с сетью Starlink о запуске технологии Direct-to-cell. На первом этапе она обеспечит передачу через спутники Starlink SMS и сообщений в мессенджерах, затем такая возможность будет доступна для голосовой связи и передачи данных.

Direct-to-cell в «Киевстаре»

Телекоммуникационная группа Veon (бывший владелец российского «Вымпелкома», работающего под торговой маркой «Билайн») сообщила о подписании принадлежащим ей украинским сотовым оператором «Киевстар» соглашения с американской спутниковой корпорацией Starlink. Соглашение касается внедрения на Украине прямой связи спутник - мобильные телефоны (Direct-to-cell).

Ожидается, что до конца 2025 г. сервис Direct-to-cell заработает в сети «Киевстар» и обеспечит обмен SMS и сообщения в OTT-мессенджерах. Впоследствии данный сервис будет использоваться также для предоставления услуг голосовой связи и передачи данных.

Технология Direct-to-cell экспоненциально усилит устойчивость услуг сотовой связи с помощью спутниковой сети, заявил гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kan Terzioglu).

Wikipedia Спутники Starlink Илона Маска будут напрямую работать со смартфонами «Киевстара»

В странах присутствиях оператора Veon (Украина, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Бангладеш) живет 520 млн человек, и компания будет изучать опыт внедрения на Украине для использования данной технологии в других странах, говорит Терзиоглу.

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров добавил, что сотрудничество со Starlink станет переломным моментом на пусти к достижению цели «LTE везде». Благодаря данной технологии абоненты «Киевстара» будут оставаться на связи, даже если наземная сеть оператора не будет работать, в том числе по причине отсутствия электроэнергии.

Как работает Direct-to-cell

Starlink обеспечивает услуги широкополосного мобильного интернета с помощью собственной спутниковой группировки.

Starlink создана аэрокосмической корпорацией SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску (Elon Musk). Технология Direct-to-cell обеспечивает прямое взаимодействие LTE-смартфона со спутником без использования дополнительного оборудования и ПО: смартфон начинает воспринимать спутник как базовую станцию сотовой связи.

В обычном режиме такое взаимодействие невозможно: спутники находятся на расстоянии сотни километров от смартфона и постоянно перемещаются, а антенны в смартфонах не способны поймать их сигнал. Но инженеры Starlink решили проблему за счет использования специальных кремниевых материалов, фазированных решеток с чувствительными радиоприемниками и мощными передатчиками и антенн на спутниковых аппаратах.

Также спутниковая система была спроектирована таким образом, чтобы высота спутников, размер и размещение луча, углы возвышения и количество спутников обеспечивали для пользователя LTE бесшовную передачу. Сами спутники Direct-to-cell, действуя как вышки сотовой связи, отправляют трафик на ядра сотовых операторов - партнеров.

Первые спутники Starlink с поддержкой Direct-to-cell были запущены в начале 2024 г. Первые контракты на работы соответствующих сервисов Starlink заключил с американским сотовым оператором T-Mobile, канадским Rogers Wirelles, австралийским Optus, One New Zeland, японским KDDI, швейцарским Salt и южно-американским Entel. Эти операторы предоставляют Starlink частоты в диапазонах 1,6-2,7 ГГц.

Starlink на Украине

Терминалы Starlink активно используются на Украине с начала 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО).

К концу 2023 г. на Украину было поставлено 47 тыс. терминалов. Часть их поставил сам Starlink, а часть была оплачена из бюджета США, а также Польши и других стран Евросооюза. Starlink принял решение не взимать плату с используемых на Украине терминалов.

Летом 2022 г. Илон Маск заявлял, что более не намерен бесплатно обслуживать Украину: сумма расходов корпорации на обслуживание Украины за 2022 г. должна была составить $380 млн. Однако после консультаций с Пентагоном Маск продолжил бесплатно обслуживать терминалы Starlink на Украине.

Впоследствии Starlink выделил отдельное подразделение Starshield для обслуживания государственных и военных структур. В 2023 г. Пентагон заключил контракт со Starshield, и самостоятельно определяет условия обслуживания терминалов Starlink на Украине. Известно, что данные терминалы нельзя использовать на территориях Крыма и новых российских регионов.

Starlink используется на Украине как в военных, так и в гражданских целях. Starlink используется для управления дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Starlink используется для создания общественных зон Wi-Fi, в больницах, управления транспортом, электроэнергетикой, связью и т.д. Сотовые операторы на Украине используют Starlink для восстановления связи в своих сетях.

Некоторые терминалы Starlink оказались в руках российских войск, их можно увидеть на выставках трофейного украинского оружия, проходящих в российских городах.